Экономика

Окрошка в России за год подорожала на 9%REGNUM 01:42

В 2019 году традиционное для теплого времени года блюдо — окрошка — обойдётся жителям России на 9% дороже, чем годом ранее. Значительнее всего за это время подорожали огурцы, сметана, лук и укроп — на 10−12%. Так, в мае традиционное блюдо русской кухни обойдётся в 420 рублей.
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News.ruвчера в 21:03
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Как показали опросы, самый большой запрос населения на смену губернаторов — в Севастополе, Архангельской области, Коми и Ингушетии.
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Экономика

Еврокомиссия одобрила СП Tenaris и «Северстали»

Еврокомиссия одобрила создание совместного предприятия Tenaris AG (Люксембург) и "Северстали", сообщает пресс-служба ЕК.
Обновлено в 07:13
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Экс-глава ООС: военные Украины могут вернуть Донбасс за сутки

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Политика

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Руководитель парламентской фракции "Светлая Армения" Эдмон Марукян призвал власти страны объяснить назначение губернатором Арагацотнской области Давида Геворгяна, который несколько лет назад публично растоптал российский флаг.
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Издание dom2life со ссылкой на свои, как утверждается, очень осведомленные и достоверные источники, сообщило, что 7 мая Алина Кабаева родила двойню в центре акушерства и гинекологии имени Кулакова в Москве.
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Происшествия

Швеция возобновляет расследование дела Ассанжа об изнасиловании

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Джоэл Эмбиид расплакался на плече Марка Газоля после поражения в серии

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Ученые из МФТИ выяснили, что золото можно превратить в практически абсолютно "плоскую" двумерную структуру, прикрепив его атомы к особой подложке из соединения серы и молибдена.
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Наставник «Локомотива» Юрий Семин хочет видеть в команде игрока «Ростова» Романа Еременко.
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Автостраховщики составили рейтинг часто угоняемых автомобилей по итогам первого квартала 2019 года.
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Российские школьники умирают на уроках физкультуры из-за отсутствия медицинского персонала, способного оказать первую помощь.
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Депутаты Верховной рады - Надежда Савченко и внефракционный Виталий Куприй - в начале согласительного совета парламента прервали выступление спикера Андрея Парубия и потребовали первым вопросом рассмотреть назначение даты инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского.
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В Госдуме нашли идеальный способ рассадки пассажиров самолетов

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На первом месте по объёму продаж в апреле находится «АвтоВАЗ», который реализовал 32 тыс. 316 автомобилей (+5%).
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Общество

ГИБДД готовится перевести автотюнинг в разряд госуслуг

ГИБДД готовится внести поправки в процедуру регистрации машин с изменениями в конструкции.
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