«Окопались окончательно»: украинская журналистка о поездке в КрымГазета.Ru 13:50

Журналистка украинского портала Страна.ua Олеся Медведева поделилась впечатлениями от своей поездки в Крым, сообщает РИА "Новости". По ее мнению, города полуострова уже сильно интегрированы в Россию.

«Окопались окончательно»: украинская журналистка о поездке в Крым

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