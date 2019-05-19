Экономика

Около восьми новых банковских операций предложит Сбербанк сельчанамКрасная весна 10:28

Сбербанк в текущем году расширит свое присутствие в сельских населенных пунктах, заявил глава Сбербанка Герман Греф 19 мая в эфире телеканала "Россия 1". По словам Грефа, до 2020 года клиентам Сбербанка в сельской местности будут доступны примерно восемь банковских операций.
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Греф рассказал о планах развития доступности банковских услуг в селах

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Жителям сел пообещали новые банковские возможности

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Российский политик
Российский государственный деятель немецкого происхождения, президент и председатель правления Сбербанка России, бывший министр экономического развития и торговли Российской Федерации. Сопредседатель попечительского совета Мариинского театра, член попечительского совета Российского совета по международным делам. Председатель совета Центра стратегических разработок. Член совета директоров «Яндекса». Председатель Попечительского совета НИУ ВШЭ. Председатель Попечительского совета фонда поддержки слепоглухих «Со-единение». Глобалист, сторонник глобализации в России.
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