Экономика
Около восьми новых банковских операций предложит Сбербанк сельчанамКрасная весна 10:28
Сбербанк в текущем году расширит свое присутствие в сельских населенных пунктах, заявил глава Сбербанка Герман Греф 19 мая в эфире телеканала "Россия 1". По словам Грефа, до 2020 года клиентам Сбербанка в сельской местности будут доступны примерно восемь банковских операций.
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