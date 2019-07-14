Политика

Около тысячи человек участвуют в несогласованной акции в центре МосквыRT на русском 09:42

Около тысячи человек принимают участие в несогласованном властями мероприятии в центре Москвы. «В несогласованном властями города Москвы публичном мероприятии в центре столицы принимают участие около 1000 человек», — говорится в сообщении управления МВД по Москве.
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с чего всё началось
К началу мероприятия, заявленного как встреча с кандидатами в депутаты Мосгордумы, в Новопушкинском сквере собрались 400–500 человек, передавала «Новая газета
».
Коммерсантъ11:07

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В незаконной акции в центре Москвы участвуют около тысячи человек

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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 14:35, Вашингтон
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