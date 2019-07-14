с чего всё началось

Около тысячи человек принимают участие в несогласованном властями мероприятии в центре Москвы. «В несогласованном властями города Москвы публичном мероприятии в центре столицы принимают участие около 1000 человек», — говорится в сообщении управления МВД по Москве.

Около тысячи человек участвуют в несогласованной акции в центре Москвы

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