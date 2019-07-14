Общество

Около тысячи человек участвуют в несогласованной акции в центре МосквыRT на русском 09:42

Около тысячи человек принимают участие в несогласованном властями мероприятии в центре Москвы. «В несогласованном властями города Москвы публичном мероприятии в центре столицы принимают участие около 1000 человек», — говорится в сообщении управления МВД по Москве.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Полиция насчитала тысячу участников на акции протеста в центре Москвы

Ведомости09:44

Полиция насчитала порядка 1 тыс участников на несогласованной акции в Москве

РИАМО09:50

МВД сообщило о тысяче участников акции за допуск независимых кандидатов на выборы

Дождь09:45

МВД оценило численность несогласованной акции в центре Москвы в 1 тыс. человек

Коммерсантъ11:07

Около тысячи человек участвуют в несогласованной акции в центре Москвы

RT на русском09:42

МВД насчитало около тысячи участников несогласованной акции в Москве

Вести.Ru09:21

Полиция насчитала около тысячи участников акции оппозиции в Москве

Интерфакс09:09
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 11:30, Ашберн
Общество

Власти Петербурга потребовали справку о заслугах Бориса Стругацкого

Санкт-Петербургский комитет культуры потребовал предоставить справку о заслугах известного писателя Бориса Стругацкого, чтобы можно было возвести фантасту мемориальную доску на его доме.
Обновлено в 10:34
Происшествия

Петербурженка забыла в туалете украшения на 3 млн рублей

Женщина в Петербурге забыла в туалете украшения на 3 млн рублей, неизвестный похитил драгоценности, сообщил источник в правоохранитеьных органах.
Обновлено в 10:19
Происшествия

Девять человек погибли при крушении одномоторного самолета в Швеции

Девять человек стали жертвами авиакатастрофы на севере Швеции вблизи города Умео, сообщает в воскресенье местное подразделения издания The Local.
Обновлено в 11:09
Кино

Умерла актриса из «Остаться в живых» и «Звездного пути» Стефани Нижник

Обновлено в 02:21
Политика

ЦИК Украины показала лицо кандидата Дарта Вейдера

Обновлено в 09:23
Политика

Парад в честь Дня взятия Бастилии в Париже завершился беспорядками

Обновлено в 09:19
Космос

В работе европейской навигационной системы Galileo произошел сбой

Глобальная европейская навигационная спутниковая система GNSS Galileo уже более 60 часов не функционирует.
Обновлено в 11:04
Здоровье

Роспотребнадзор рассказал россиянам, как безопасно отдыхать на природе

В ведомстве рассказали, как безопасно и комфортно проводить лето на свежем воздухе.
Обновлено в 07:21
Политика

За пять лет число тех, кто получил гражданство Украины снизилось

За последние пять лет на Украине существенно сократилось число лиц, которые получили гражданство этой страны.
Обновлено в 06:57
Политика

Евросоюз призвал Россию сохранить ДРСМД

Евросоюз призвал Российскую Федерацию к сохранению Договора о ликвидации ракет средней и меньше дальности (ДРСМД).
Обновлено в 11:23
Политика

Соболь призвала участников акции не уходить от здания Мосгоризбиркома

Обновлено в 09:22
Экономика

Visa снизила комиссию за покупку автомобилей и недвижимости

Платежная система Visa снижает межбанковскую комиссию за прием карт к оплате для продавцов социальных товаров, автомобилей и недвижимости, сообщает РБК со ссылкой на источники на рынке.
Обновлено в 05:51
Шоу-бизнес

Константин Богомолов поделился совместным видео с Ксенией Собчак

Режиссер Константин Богомолов поделился в инстаграме видео, на котором он плывет на катере с телеведущей Ксенией Собчак.
Обновлено в 07:13
Футбол

«Зенит» и «Тамбов» назвали составы на матч первого тура РПЛ

Стали известны стартовые составы на матч 1-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Тамбовом».
Обновлено в 11:07
Происшествия

В аэропорту Саратова самолет выкатился за пределы ВПП

В аэропорту Саратова Як-42, направлявшийся в Сургут, при взлете выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.
Обновлено в 11:22
Экономика

Повышение МРОТ коснется четырех миллионов россиян

Почти четырех миллионов работников в России коснется повышение почти на тысячу рублей минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году.
Обновлено 12 июля в 20:15
Происшествия

Вертолет Ми-2 разбился на Украине

В Сумской области на Украине упал на землю вертолет Ми-2. Об этом сообщили в ГСЧС страны, передает ТАСС.
Обновлено в 10:48
Авто

Составлен топ-5 лучших недорогих кроссоверов

Обновлено в 04:32
Политика

Соловьев напомнил слова Жириновского об отношениях России и Турции

В своем профиле в социальной сети Instagram телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал перспективу развития отношений России и Турции, напомнив о словах лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского.
Обновлено в 06:53
Происшествия

Неизвестный обстрелял отдыхающих на озере в Ленинградской области

Злоумышленник открыл стрельбу по семье, которая отдыхала на озере Круглое в Ленинградской области, в результате ранение получил один человек, стрелявшего задержали.
Обновлено в 09:32
Автоспорт

Феттель сразу после финиша извинился перед Ферстаппеном за аварию

Обновлено в 11:15
Футбол

ЦСКА проиграл «Крыльям Советов» в первом туре РПЛ

Обновлено в 11:26
Баскетбол

Энтони Дэвис представлен в качестве игрока «Лейкерс»

Обновлено вчера в 16:14
Происшествия

Двое россиян пострадали в ЧП у дворца Шекинских ханов в Азербайджане

В городе Шеки двое россиян и пять сирийцев получили травмы в результате падения ветки 500-летнего дерева, растущего около дворца Шекинских ханов, сообщили в Минздраве Азербайджана.
Обновлено в 07:23
Общество

Свердловских автомобилистов предупредили о ливнях и шквалистом ветре

Обновлено в 05:58
Происшествия

В Великобритании погибла звезда Instagram и YouTube

В Великобритании погибла звезда Instagram и YouTube Эмили Хартридж. Об этом 13 июля сообщает издание The Sun.
Обновлено вчера в 16:15
Общество

Стало известно о разрыве Поклонской с сектой царебожников

Депутат Госдумы Наталья Поклонская перестала поддерживать контакт с сектой царебожников и ее духовником, идеологом движения Сергием из Среднеуральского женского монастыря в Екатеринбурге.
Обновлено в 07:17
Происшествия

Туристы погибли в массовом ДТП в Грузии

Крупное ДТП произошло на трассе Батуми – Кобулети. В результате два человека погибли и 11 получили травмы разной степени тяжести.
Обновлено в 05:26
Здоровье

Врачи обнаружили помогающие убрать жир на животе растительные масла

Обновлено в 04:17
Спорт

Синхронистки Колесниченко и Ромашина стали чемпионками мира

На чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в южнокорейском Кванджу, российские синхронистки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина стали первыми в технической программе в соревнованиях дуэтов.
Обновлено в 07:12
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное