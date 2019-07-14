Общество
Около тысячи человек участвуют в несогласованной акции в центре МосквыRT на русском 09:42
Около тысячи человек принимают участие в несогласованном властями мероприятии в центре Москвы. «В несогласованном властями города Москвы публичном мероприятии в центре столицы принимают участие около 1000 человек», — говорится в сообщении управления МВД по Москве.
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Общество
Власти Петербурга потребовали справку о заслугах Бориса Стругацкого
Санкт-Петербургский комитет культуры потребовал предоставить справку о заслугах известного писателя Бориса Стругацкого, чтобы можно было возвести фантасту мемориальную доску на его доме.
Обновлено в 10:34
Происшествия
Петербурженка забыла в туалете украшения на 3 млн рублей
Женщина в Петербурге забыла в туалете украшения на 3 млн рублей, неизвестный похитил драгоценности, сообщил источник в правоохранитеьных органах.
Обновлено в 10:19
Происшествия
Девять человек погибли при крушении одномоторного самолета в Швеции
Девять человек стали жертвами авиакатастрофы на севере Швеции вблизи города Умео, сообщает в воскресенье местное подразделения издания The Local.
Обновлено в 11:09
Политика
ЦИК Украины показала лицо кандидата Дарта Вейдера
Обновлено в 09:23
Космос
В работе европейской навигационной системы Galileo произошел сбой
Глобальная европейская навигационная спутниковая система GNSS Galileo уже более 60 часов не функционирует.
Обновлено в 11:04
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал россиянам, как безопасно отдыхать на природе
В ведомстве рассказали, как безопасно и комфортно проводить лето на свежем воздухе.
Обновлено в 07:21
Политика
За пять лет число тех, кто получил гражданство Украины снизилось
За последние пять лет на Украине существенно сократилось число лиц, которые получили гражданство этой страны.
Обновлено в 06:57
Политика
Евросоюз призвал Россию сохранить ДРСМД
Евросоюз призвал Российскую Федерацию к сохранению Договора о ликвидации ракет средней и меньше дальности (ДРСМД).
Обновлено в 11:23
Экономика
Visa снизила комиссию за покупку автомобилей и недвижимости
Платежная система Visa снижает межбанковскую комиссию за прием карт к оплате для продавцов социальных товаров, автомобилей и недвижимости, сообщает РБК со ссылкой на источники на рынке.
Обновлено в 05:51
Шоу-бизнес
Константин Богомолов поделился совместным видео с Ксенией Собчак
Режиссер Константин Богомолов поделился в инстаграме видео, на котором он плывет на катере с телеведущей Ксенией Собчак.
Обновлено в 07:13
Футбол
«Зенит» и «Тамбов» назвали составы на матч первого тура РПЛ
Стали известны стартовые составы на матч 1-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Тамбовом».
Обновлено в 11:07
Происшествия
В аэропорту Саратова самолет выкатился за пределы ВПП
В аэропорту Саратова Як-42, направлявшийся в Сургут, при взлете выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.
Обновлено в 11:22
Экономика
Повышение МРОТ коснется четырех миллионов россиян
Почти четырех миллионов работников в России коснется повышение почти на тысячу рублей минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году.
Обновлено 12 июля в 20:15
Происшествия
Вертолет Ми-2 разбился на Украине
В Сумской области на Украине упал на землю вертолет Ми-2. Об этом сообщили в ГСЧС страны, передает ТАСС.
Обновлено в 10:48
Авто
Составлен топ-5 лучших недорогих кроссоверов
Обновлено в 04:32
Политика
Соловьев напомнил слова Жириновского об отношениях России и Турции
В своем профиле в социальной сети Instagram телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал перспективу развития отношений России и Турции, напомнив о словах лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского.
Обновлено в 06:53
Происшествия
Неизвестный обстрелял отдыхающих на озере в Ленинградской области
Злоумышленник открыл стрельбу по семье, которая отдыхала на озере Круглое в Ленинградской области, в результате ранение получил один человек, стрелявшего задержали.
Обновлено в 09:32
Футбол
ЦСКА проиграл «Крыльям Советов» в первом туре РПЛ
Обновлено в 11:26
Баскетбол
Энтони Дэвис представлен в качестве игрока «Лейкерс»
Обновлено вчера в 16:14
Происшествия
Двое россиян пострадали в ЧП у дворца Шекинских ханов в Азербайджане
В городе Шеки двое россиян и пять сирийцев получили травмы в результате падения ветки 500-летнего дерева, растущего около дворца Шекинских ханов, сообщили в Минздраве Азербайджана.
Обновлено в 07:23
Происшествия
В Великобритании погибла звезда Instagram и YouTube
В Великобритании погибла звезда Instagram и YouTube Эмили Хартридж. Об этом 13 июля сообщает издание The Sun.
Обновлено вчера в 16:15
Общество
Стало известно о разрыве Поклонской с сектой царебожников
Депутат Госдумы Наталья Поклонская перестала поддерживать контакт с сектой царебожников и ее духовником, идеологом движения Сергием из Среднеуральского женского монастыря в Екатеринбурге.
Обновлено в 07:17
Происшествия
Туристы погибли в массовом ДТП в Грузии
Крупное ДТП произошло на трассе Батуми – Кобулети. В результате два человека погибли и 11 получили травмы разной степени тяжести.
Обновлено в 05:26
Спорт
Синхронистки Колесниченко и Ромашина стали чемпионками мира
На чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в южнокорейском Кванджу, российские синхронистки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина стали первыми в технической программе в соревнованиях дуэтов.
Обновлено в 07:12