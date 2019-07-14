Общество

Около тысячи человек участвуют в несогласованной акции в центре МосквыRT на русском 09:42

Около тысячи человек принимают участие в несогласованном властями мероприятии в центре Москвы. «В несогласованном властями города Москвы публичном мероприятии в центре столицы принимают участие около 1000 человек», — говорится в сообщении управления МВД по Москве.
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Полиция насчитала около тысячи участников акции оппозиции в Москве

Интерфакс09:09

МВД оценило численность несогласованной акции в центре Москвы в 1 тыс. человек

Коммерсантъ11:07

Полиция насчитала тысячу участников на акции протеста в центре Москвы

Ведомости09:44

Около тысячи человек участвуют в несогласованной акции в центре Москвы

RT на русском09:42

МВД насчитало около тысячи участников несогласованной акции в Москве

Вести.Ru09:21

Полиция насчитала около тысячи участников несогласованной акции в центре Москвы

Говорит Москва09:19

Полиция назвала число участников акции оппозиции в центре Москвы

РБК12:23
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Общество

Число невыездных должников достигло 3% взрослого населения России

Число должников, ограниченных в выезде из России, к началу лета достигло 3% взрослого населения страны (3,429 млн человек).
Обновлено в 09:09
Происшествия

Шесть человек погибли в ДТП с автобусом в Башкирии

Шесть пассажиров погибли в ДТП с пассажирским автобусом в Башкирии, еще 10 ранены — их госпитализировали.
Обновлено в 13:49
Происшествия

Кортеж Зеленского попал в ДТП с детскими автобусами

Автомобили из кортежа президента Украины Владимира Зеленского столкнулись с колонной автобусов с детьми, возвращавшимися с курортов, 14 июля в Запорожской области.
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В ДТП погибла звезда YouTube и Instagram Эмили Хартридж

В информационном агентстве The Daily Mail заявили, что на территории Великобритании в результате дорожной аварии погибла популярная 35-летняя блогерша Эмили Хартридж.
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Происшествия

Опубликовано видео приплывшего к людям за помощью морского дьявола

В Сети появилась видеозапись, на которой огромный скат манта, известный под названием морской дьявол, подплыл к снорклингистам и попросил их о помощи.
Обновлено в 03:47
Происшествия

«Новый поток» заявил о задержании основателя компании Дмитрия Мазурова

Незадолго до задержания, 11 июля, Мазуров добровольно приехал в Следственный департамент МВД, где дал пояснения и представил документы по интересующим следствие вопросам, заявили в компании.
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ЦСКА начал сезон РПЛ с поражения в Самаре

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Полиция разогнала участников акции протеста у Мосгоризбиркома

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В Париже начался военный парад в честь Дня взятия Бастилии

На Елисейских полях в Париже проходит военный парад в честь национального французского праздника — Дня взятия Бастилии.
Обновлено в 06:19
Шоу-бизнес

Меган Маркл и Бейонсе «посекретничали» на премьере «Короля Льва»

Меган и принц Гарри пообщались с Бейонсе, которая два года назад родила близнецов.
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Роспотребнадзор рассказал россиянам, как безопасно отдыхать на природе

В ведомстве рассказали, как безопасно и комфортно проводить лето на свежем воздухе.
Обновлено в 07:21
Происшествия

В Подмосковье два человека погибли при жесткой посадке вертолета

Два человека погибли в результате жесткой посадки частного вертолета "Робинсон" в Солнечногорском районе Московской области, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС РФ.
Обновлено в 13:26
Футбол

«Ахмат» победил «Краснодар» в матче РПЛ

Грозненский "Ахмат" обыграл "Краснодар" в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Армия и оружие

«Креветочную» подлодку построили во Франции

Обновлено в 09:51
Происшествия

Болельщиков «Зенита» в перерыве между таймами скрутил ОМОН

На первом домашнем матче «Зенита» с «Тамбовом» на «Газпром Арене» в воскресенье, 14 июля, произошла стычка болельщиков с ОМОНом.
Обновлено в 14:40
Происшествия

В СПЧ Чечни прокомментировали историю с вывозом молодой москвички

Обновлено в 12:49
Экономика

Роста экономики ждут всего 15% российских бизнесменов

Если в феврале 25% предпринимателей ждали оживления деловой активности уже в следующем году, то в июне таких оптимистов было всего 15%, ссылаются на данные опроса аналитики IHS Markit.
Обновлено в 16:49
Политика

Канал «112.Украина» отменил показ фильма Оливера Стоуна

Телеканал "112.Украина" решил не показывать в своем эфире фильм "Нерассказанная история Украины" Оливера Стоуна.
Обновлено в 12:18
Политика

Крым покоя не дает: на Украине прочат полуострову судьбу «безлюдной пустыни»

"Эксперт", кандидат геолого-минералогических наук Юрий Медовар в очередной раз предрек Крыму трагическую судьбу — на этот раз полуостров "превратится" в безлюдную пустыню, передают его слова украинские СМИ.
Обновлено в 08:50
Политика

Россия высказалась о передаче Японии двух Курильских островов

Россия отказалась обсуждать с Японией возможную передачу Токио двух Южных Курильских островов.
Обновлено в 08:38
Политика

Зеленский в красных плавках искупался в Черном море

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Одессу привлек внимание купанием в Черном море, передают местные СМИ.
Обновлено вчера в 18:46
Авто

Новый Ford Bronco получит подвеску внедорожника Everest

Судя по снимкам, которые удалось сделать фотошпионам, модель получила подвеску от внедорожника Everest, доступного на рынке Австралии, Новой Зеландии и ряде стран Азии и Южной Африки.
Обновлено в 09:18
Политика

Глава NASA назвал политические риски помехой высадке на Луне и Марсе

Американские астронавты могли бы уже вновь побывать на Луне и впервые высадиться на Марсе, если бы получили необходимое финансирование раньше, заявил в интервью CBS глава NASA Джим Брайденстайн.
Обновлено в 16:37
Культура

В Сети появилось видео, на котором Киану Ривз обезвреживает грабителя

Обновлено в 09:43
Футбол

Гол Мареза помог сборной Алжира обыграть Нигерию и выйти в финал КАН

Ранее сообщалось, что сборная Сенегала минимально обыграла команду Туниса и вышла в финал КАН.
Обновлено в 17:07
Политика

Мэр Тбилиси заявил о неправоте Путина

Мэр Тбилиси Каха Каладзе считает, что российский президент Владимир Путин предоставляет населению неверную информацию.
Обновлено в 09:08
Общество

В реках Иркутской области отмечено повышение уровня воды

Обновлено в 04:59
Политика

Эрдоган считает, что Турция осчастливила НАТО покупкой С-400 у России

НАТО должна быть счастлива из-за приобретения Анкарой российских ЗРК С-400, поскольку член альянса и сама организация станут сильнее.
Обновлено в 12:45
Музыка

Крис Норман прервал свой концерт в Санкт-Петербурге

Бывший лидер легендарной группы Smokie Крис Норман прервал свой концерт в Ледовом дворце Санкт-Петербурга, об этом 14 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 09:09
Здоровье

Увеличение числа заражённых ВИЧ в Башкирии связали с дообследованием

Руководитель Федерального научно-методического центра по борьбе и профилактике ВИЧ-инфекции ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора академик РАН Вадим Покровский заявил, что рост заражённых вирусом в Башкирии связан с расширением круга обследованных, а не с новыми случаями инфицирования.
Обновлено в 08:13
Как работают Яндекс.Новости?
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