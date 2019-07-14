Около тысячи человек принимают участие в несогласованном властями мероприятии в центре Москвы. «В несогласованном властями города Москвы публичном мероприятии в центре столицы принимают участие около 1000 человек», — говорится в сообщении управления МВД по Москве.

Около тысячи человек участвуют в несогласованной акции в центре Москвы

Экономика В Бахрейне захотели инвестировать в Крым €500 млн Бахрейнская инвестиционная компания планирует вложить около €500 млн в инфраструктурные проекты на территории Крыма, рассказал «Известиям» представитель бахрейнской компании в Центральной и Восточной Европе Штефан Довина.

Политика Москалькова заявила о попытках давления на суд по делу Вышинского Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что ей стало известно о возможных провокациях и попытках давления радикалов на украинских судей по делу руководителя портала "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.

Происшествия Кортеж Зеленского устроил аварию с автобусами с детьми Кортеж президента Украины Владимира Зеленского устроил аварию в Запорожской области.

Транспорт ЦОДД предупредил москвичей о «непростой неделе» Гостей и жителей Москвы ожидает «непростая неделя» в связи с закрытием станций Сокольнической линии метро.

Здоровье Коридор затмений 2019: что нельзя делать в этот период Коридор затмений в июле 2019: что нельзя делать Астрологи не советуют принимать важные решения и начинать активные действия в какой-либо жизненной сфере, сообщает 7days.ru.

Космос США начнут регулярную отправку астронавтов на МКС следующей весной Обе корпорации запланировали первые старты своих кораблей - соответственно Crew Dragon и Starliner на ноябрь.

Общество Россияне смогут снимать наличные в магазинах по всей стране Заместитель главы Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков заявил, что россияне смогут снять наличные в кассах магазинов.

Происшествия Опубликовано видео приплывшего к людям за помощью морского дьявола В Сети появилась видеозапись, на которой огромный скат манта, известный под названием морской дьявол, подплыл к снорклингистам и попросил их о помощи.

Здоровье Кому не помогут антидепрессанты Как распознать депрессию и кому не помогут таблетки, разобралась "Газета.Ru" с помощью эксперта.

Экономика Сечин просит 2,6 трлн рублей льгот на развитие Арктики Чтобы получить льготы, Сечин просит Путина поддержать проект федерального закона о развитии Арктики – этот документ, разработанный Минвостокразвития, предусматривает особый режим для инвесторов.

Общество Названа дата начала восстановления инфраструктуры в Иркутской области Минстрой России намерен 20 июля начать восстановление коммунальной инфраструктуры в Иркутской области, где в последнее время наблюдаются сильные паводки.

Происшествия Полиция задержала Яшина на акции у Мосгоризбиркома Сотрудники полиции и Росгвардии задержали несколько человек, в том числе оппозиционера и кандидата в депутаты Мосгордумы Илью Яшина, на незаконной акции в субботу возле здания Мосгоризбиркома в центре столицы после неоднократных предупреждений о несогласованности мероприятия, передает с места событий корреспондент РИА Новости.

Здоровье Диетолог рассказала, как правильно варить овсянку Диетолог Марина Мишева рассказала, как лучше варить овсянку, чтобы сохранить все полезные свойства продукта и получить наибольшую пользу для организма.

Шоу-бизнес Звезда «Ворониных» Борис Клюев рассказал о борьбе с раком Российский актёр театра и кино Борис Клюев признался, что перенёс операцию, но продолжает бороться с онкологическим заболеванием.

Политика Глава МИД Британии боится досрочных выборов из-за Brexit Из-за провала переговоров по соглашению об условиях Brexit в Великобритании наступят досрочные всеобщие парламентские выборы.

Политика О способном остановить войну в Донбассе звонке рассказали в Совфеде Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев заявил, что Евросоюз (ЕС) способен одним звонком в Киев остановить войну в Донбассе.

Происшествия В Якутии загорелась заброшенная угольная шахта Заброшенная угольная шахта загорелась в Кобяйском районе Якутии, сообщает ТАСС со ссылкой на единую дежурно-диспетчерскую службу района.

Музыка Крис Норман прервал свой концерт в Санкт-Петербурге Бывший лидер легендарной группы Smokie Крис Норман прервал свой концерт в Ледовом дворце Санкт-Петербурга, об этом 14 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Происшествия В Башкирии в аварии с автобусом погибли шесть человек В результате погибли шесть человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СК РФ. Известно, что в автобусе находились 39 пассажиров.

Политика Как Собянин допустил такие масштабные протесты в Москве Не понимаю зачем, а главное как Собянин допустил такие масштабные протесты в Москве.

Общество Жизнь под колпаком: московская власть создает тотальную систему слежки Становятся известны все новые факты о масштабной системе слежения столичной власти за москвичами.

Политика В НАТО рассказали о «последнем шансе» для России сохранить ДРСМД Генсек НАТО Йенс Столтенберг возложил ответственность за сохранение Договора о ликвидации ракет средней и меньше дальности на Россию.

Политика Глава NASA объяснил причины отсутствия американцев на Марсе и Луне Брайденстайн рассказал, что в 1990-х и 2000-х годах NASA уже предпринимало попытки вернуться на Луну и высадиться на Марсе, однако эти программы были слишком долгими и дорогими.

Политика Пушков объяснил, почему США хотят помешать «Северному потоку — 2» Российский сенатор Алексей Пушков считает, что Соединенные Штаты стремятся помешать строительству российского газопровода "Северный поток — 2", чтобы вынудить европейские страны закупать американский СПГ.

Теннис Джокович обыграл Федерера в финале Уимблдона Пятый сет подарил зрителям все, что только может быть в теннисе. Новак повел - 4:2, но Федерер отыгрался.