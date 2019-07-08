Группа из нескольких десятков человек в понедельник вечером у здания телеканала NewsOne, который ранее планировал телемост Киев - Москва, организовали митинг, требуя от редакции изменить информационную политику.

Около сотни человек перекрыли дорогу у здания телеканала NewsOne в Киеве

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