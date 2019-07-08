Политика
Около сотни человек перекрыли дорогу у здания телеканала NewsOne в КиевеТАСС 14:10
Группа из нескольких десятков человек в понедельник вечером у здания телеканала NewsOne, который ранее планировал телемост Киев - Москва, организовали митинг, требуя от редакции изменить информационную политику.
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Политика
В центре Тбилиси начались столкновения
Обновлено в 13:20
Экономика
До 80% минеральной воды в магазинах оказалось контрафактом
По оценкам экспертов, до 80% стоящей на полках магазинов минеральной воды не соответствует названию.
Обновлено в 09:01
Футбол
Набиуллин продолжит карьеру в «Сочи»
«Зенит» объявил о переходе защитника Эльмира Набиуллина в «Сочи».
Обновлено в 14:12
Политика
Госдума поднимет вопрос о запрете поставок вина и воды из Грузии
В Госдуме обсудят вопросы о прекращении поставок воды и вина из Грузии, а также запрет на денежные переводы, рассказал глава "Единой России" Сергей Неверов.
Обновлено в 06:38
Футбол
Неймар не явился на предсезонку. «ПСЖ» сообщил, что примет меры
«ПСЖ» отмечает, что Неймар не явился в согласованное время и место. Это случилось без предварительного разрешения клуба.
Обновлено в 13:14
Транспорт
В Вашингтоне метро и Белый дом затопило из-за ливня
Обновлено в 11:49
Политика
В ОБСЕ приняли резолюцию против «Северного потока-2»
Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ принял литовскую резолюцию против проектов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".
Обновлено вчера в 10:32
Политика
Билецкий выдвинул ультиматум Зеленскому из-за телемоста с Россией
Депутат Верховной рады и глава «Национального корпуса» Андрей Билецкий поставил украинскому президенту Владимиру Зеленскому ультиматум из-за телемоста между Россией и Украиной.
Обновлено в 05:54
Путешествия
Из Грузии вернулись все организованные российские туристы
В пресс-службе Ростуризма сообщили, что все российские организованные туристы с датой обратного вылета из Грузии до 8 июля вернулись на территорию России.
Обновлено в 09:59
Политика
СНБО Украины раздал «секретные» поручения из-за телемоста
Секретарь СНБО Украины Александр Данилюк сообщил на своей страницы в facebook, что Совет нацбезопасности провел экстренное совещание в связи с планами телеканала NewsOne провести телемост с Россией.
Обновлено в 14:25
Политика
В Татарстане суд прекратил дело о «явном неуважении» к «Единой России»
Сармановский райсуд Татарстана прекратил производство об административном правонарушении за критику власти местным жителем Максимом Семиным.
Обновлено в 04:51
Шоу-бизнес
45-летняя Юлия Высоцкая появилась на обложке глянца в одном пиджаке
Около недели назад Высоцкая вернулась в Москву и снова вернулась к рабочей рутине.
Обновлено в 10:27
Гаджеты
Продавцы из сотовых салонов показали чеки с рекордным надувательством клиентов
Один из чеков, например, показывал, как вместе с iPhone XR клиент приобрёл страховку, аксессуары, консультацию, несколько SIM-карт и различные дополнительные девайсы на лишних 46 тысяч рублей.
Обновлено в 14:12
Футбол
Молодежная сборная России сыграет с Сербией в Саранске
Молодежная сборная России по футболу начнет отборочный турнир чемпионата Европы-2021 в Саранске.
Обновлено в 11:42
Игры
Синдел появится в Mortal Kombat 11
В список бойцов, планируемых к добавлению в игру Mortal Kombat 11, имеется небезызвестная «девушка-молния» по имени Синдел, которая покорила сердца многих геймеров по предыдущим частям культового файтинга.
Обновлено в 12:31
Политика
Зейналова отреагировала на выходку ведущего на грузинском ТВ
Автор и ведущая программы «Итоги недели» на НТВ Ирада Зейналова прокомментировала «поступок» грузинского журналиста Георгия Габунии, который в прямом эфире оппозиционного канала «Рустави 2» допустил нецензурную брань в адрес президента РФ Владимира Путина.
Обновлено в 13:54
Шоу-бизнес
Навка показалась публике без макияжа
Навка показалась публике без макияжа Фигуристка поделилась свежим фото в инстаграме.
Обновлено в 13:09
Экономика
The Bell: Сбербанк заинтересовался покупкой Ozon или Avito
Сбербанк рассматривает возможность приобретения онлайн-ритейлера Ozon или интернет-сервиса Avito, сообщило издание The Bell со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 12:47
Авто
УАЗ «Патриот» получит новый двигатель
Заволжский моторный завод выпустил новые двигатели, которые будут устанавливаться на внедорожники УАЗ «Патриот».
Обновлено в 11:22
Общество
Протоиерей РПЦ объяснил свои слова о слабости женского ума
Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов объяснил свои слова о том, что большинство мужчин превосходят женщин умом.
Обновлено в 12:11
Авто
Названы самые популярные в России иномарки стоимостью до 1 млн рублей
Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-5 самых популярных иномарок на рынке РФ стоимостью от 800 тысяч до 1 млн рублей.
Обновлено в 01:16
Экономика
Спонсора «Своей игры» уличили в выводе денег в офшор
Канцелярский бренд и бывший спонсор интеллектуальной программы «Своя игра» Erich Krause перевел 298,3 млн руб. в фирму-однодневку на Кипре под видом оплаты рекламы в передаче.
Обновлено в 10:52
Кино
Алексей Учитель начал съёмки фильма о Викторе Цое
Обновлено в 12:32
Происшествия
В Краснодарском крае при обрушении стены погиб 12-летний мальчик
Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю, что вечером 7 июля 40-летний местный житель вместе с 12-летним сыном находился на своем участке, расположенном на улице Лесозаводской.
Обновлено в 11:35
Общество
В России названы регионы с самыми высокими доходами населения
По оценкам исследователей, регионы из первой десятки рейтинга в 2,5 раза опережают последнюю десятку по доходам с учетом уровня цен в регионах Ранее были названы города России с самым высоким ростом зарплат.
Обновлено вчера в 22:18
Происшествия
Семья из Курска отсудила у Минфина 2 млн рублей за исчезнувший клад
В понедельник суд встал на сторону Галины и Александра Снегиревых и обязал Минфин выплатить им в общей сложности 2,2 млн рублей - 50% от стоимости клада.
Обновлено в 10:44
Политика
Украина и ЕС призвали Россию к ответу по делу MH17
Украина и Евросоюз призвали Россию признать свою ответственность в деле о крушении Boeing-777 рейса МН17.
Обновлено в 14:06