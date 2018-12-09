Путешествия
Около полутора тысяч российских туристов не могут вылететь с Хайнаня
Около полутора тысяч российских туристов не могут вылететь с ХайнаняРИА Новости05:11
В пятницу СМИ сообщили, что из-за долгов за уже выполненные рейсы авиакомпания "ИрАэро" приостанавливает перевозку туристов "Жемчужной реки", пока туроператор не погасит задолженность. По данным авиаперевозчика, на китайском острове Хайнань находится около полутора тысяч клиентов "Жемчужной реки".
РИА Новости05:11
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с чего всё началось
В совещании примут участие представители туроператора, Минтранса, Росавиации, авиакомпании «ИрАэро», а также ее агента — компании «Эверейт», сообщает пресс-служба Ростуризма.Известия08:38
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