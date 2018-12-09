с чего всё началось

В пятницу СМИ сообщили, что из-за долгов за уже выполненные рейсы авиакомпания "ИрАэро" приостанавливает перевозку туристов "Жемчужной реки", пока туроператор не погасит задолженность. По данным авиаперевозчика, на китайском острове Хайнань находится около полутора тысяч клиентов "Жемчужной реки".

Около полутора тысяч российских туристов не могут вылететь с Хайнаня

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