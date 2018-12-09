Путешествия
Около полутора тысяч российских туристов не могут вылететь с Хайнаня
Около полутора тысяч российских туристов не могут вылететь с ХайнаняРИА Новости05:11
В пятницу СМИ сообщили, что из-за долгов за уже выполненные рейсы авиакомпания "ИрАэро" приостанавливает перевозку туристов "Жемчужной реки", пока туроператор не погасит задолженность. По данным авиаперевозчика, на китайском острове Хайнань находится около полутора тысяч клиентов "Жемчужной реки".
РИА Новости05:11
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с чего всё началось
Российские ведомства Ростуризм, Росавиация и Минтранс собираются обсудить 10 декабря вопрос, как вернуть из Китая застрявших там российских туристов, сообщила пресс-служба Ротуризма.Агентство Телеграф07:48
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Пассажиры «ИрАэро» пожаловались на невозможность вернуться домой с китайского курорта
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