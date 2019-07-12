Политика

Около половины россиян относятся к Грузии безразличноПолитика Сегодня 05:28

По данным опроса, почти половина жителей РФ (48%) безразлично относятся к Грузии, 37% — хорошо. Затруднились ответить 7%, а лишь 8% опрошенных плохо относятся к этой стране. В качестве причин положительного отношения россияне назвали «гостеприимных, хороших людей» (9%) и «нравится Грузия» (7%).
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Эксперт оценил результаты опроса об отношении россиян к Грузии

Rambler News Service10:39

Стало известно отношение россиян к Грузии

Lenta.ru06:24

Россияне высказали свое неоднозначное отношение к Грузии

Газета.Ru07:40

Россияне рассказали о своем отношении к поездкам в Грузию

Известия07:29

Опрос показал безразличное отношение половины россиян к Грузии

РБК07:58

Половине россиян безразлична Грузия. Политическая ситуация не сильно влияет на отношение к соседней стране

Фонтанка.Ру05:58

Социологи выяснили отношение россиян к поездкам в Грузию

РИА Новости05:15
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 15:14, Вашингтон
Политика

На Украине телеведущий нецензурно обратился к Путину

Телеведущий украинского 24-го телеканала Артем Овдиенко на своей странице в Facebook опубликовал обращение к президенту России Владимиру Путину, содержащее нецензурную лексику по образцу грузинского телеведущего с телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии.
Обновлено в 13:20
Наука

Самую старую полностью сохранившуюся лилию обнаружили в Бразилии

Обновлено в 12:42
Армия и оружие

В ДНР заявили о концентрации сил ВСУ на донецком направлении

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.
Обновлено в 07:46
Футбол

«Динамо» сыграло вничью с «Арсеналом» в первом матче нового сезона РПЛ

Московское «Динамо» и тульский «Арсенал» разошлись миром в матче открытия нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:55
Происшествия

Девять человек утонули вместе с УАЗом: объявлен траур

Напомним, 12 июля при переправе через реку Шуй, что в Бай-Тайгинском районе, перевернулся автомобиль УАЗ.
Обновлено в 10:26
Футбол

Футболист Хаджи, которым интересовался «Спартак», перешел в «Генк»

Обновлено в 11:57
Происшествия

Москвичка на прогулке упала в парке в водосток и исчезла

В Москве 26-летняя женщина во время прогулки с друзьями в дендропарке 30 июня упала в водосток и бесследно пропала.
Обновлено в 07:49
Автоспорт

На Гран-при Великобритании стартовала вторая свободная практика

В 16:00 по московскому времени стартовала вторая свободная практика.
Обновлено в 09:00
Происшествия

Тёте избитой в Ингушетии девочки предъявлено обвинение

Тёте избитой семилетней девочки из Ингушетии предъявлено обвинение по статье УК России «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, в отношении малолетнего».
Обновлено в 13:53
Общество

Россельхознадзор рассказал о причинах массовой гибели пчел

Россельхознадзор предлагает вернуть Министерству сельского хозяйства РФ полномочия по контролю над применением агрохимикатов, использование которых приводит к массовой гибели пчел.
Обновлено в 13:58
Теннис

Федерер обыграл Надаля и вышел в финал Уимблдона

Швейцарский теннисист Роджер Федерер одержал победу над испанцем Рафаэлем Надалем в полуфинале третьего в сезоне турнира серии Большого шлема — Уимблдона.
Обновлено в 14:44
Политика

Состоялся первый разговор Путина и Зеленского

Владимир Зеленский, в свою очередь, рассказывал СМИ, что при встрече с Путиным его первой фразой будет: «Начнем с того, что Донбасс и Крым — это Украина».
Обновлено вчера в 12:02
Политика

ЦИК Украины отказался регистрировать 17 российских наблюдателей

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины отказалась регистрировать 17 наблюдателей - граждан России - в составе официальных наблюдателей от Бюро демократических институтов и прав человека организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ).
Обновлено в 12:50
Политика

Зеленский поручил заняться возвращением осужденного в Италии украинца

Президент Украины Владимир Зеленский поручил министерству иностранных дел и Генпрокуратуре Украины заняться вопросом возвращения на родину бойца Нацгвардии Виталия Маркива, которого в Италии приговорили к 24 годам заключения, сообщила пресс-служба главы государства.
Обновлено в 13:54
Происшествия

В Ватикане поиски пропавшей девочки обернулись новой загадкой

На Тевтонском кладбище прошли раскопки могилы с целью обнаружить останки Эмануэллы Орланди, пропавшей без вести 36 лет назад.
Обновлено в 04:52
Политика

Телемост между Россией и Украиной начался на канале «Россия 1»

Обновлено в 11:04
Происшествия

Подозреваемый в убийстве стюардессы задержан в Новой Москве

Обновлено в 14:16
Общество

ООН заявила о беспрецедентном числе лесных пожаров в Арктике

За последнее время поступили сообщения о более чем 110 лесных пожарах на территории арктического круга, в том числе в Сибири, сказал Хак.
Обновлено в 13:51
Политика

Украина выразила протест России из-за «Всемирного конгресса украинцев»

Министерство иностранных дел Украины прокомментировало признание деятельности канадской неправительственной организации «Всемирный конгресс украинцев» на территории России нежелательной.
Обновлено в 02:13
Экономика

В Петербурге начали выпускать тракторы «Кировец» нового поколения

"Петербургский тракторный завод", который входит группу "Кировский завод", запустил в пятницу в серийное производство новое поколение сельскохозяйственных тракторов "Кировец К-7".
Обновлено в 08:28
Политика

Bloomberg: после 2024 года Путин может стать премьером

Президент России Владимир Путин может остаться у власти после выборов 2024 года как премьер с «расширенными конституционными полномочиями», пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Обновлено в 11:31
Футбол

«Зенит» отдал Эрнани в аренду в итальянский клуб

Обновлено в 14:41
Космос

«Роскосмос» получил первые снимки Земли со спутника «Метеор-М»

Обновлено в 13:05
Политика

«Большая семерка» осудила планы Зеленского люстрировать Порошенко

Послы стран G7 не одобрили решение президента Украины Владимира Зеленского распространить действие закона о люстрации на чиновников, занимавших посты в период с 2014 по 2019 год.
Обновлено в 06:41
Музыка

Лайма Вайкуле рассказала о конфликте с Игорем Крутым

Латвийская певица Лайма Вайкуле рассказала, что у нее возник конфликт с продюсером Игорем Крутым из-за фестиваля в Юрмале.
Обновлено вчера в 20:43
Автоспорт

В Toro Rosso рассчитывают на выход в финал квалификации

В команде довольны скоростью и рассчитывают выйти в финал квалификации.
Обновлено в 13:33
Политика

Мэй дала последнее интервью на посту британского премьера

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй дала интервью газете Daily Mail.
Обновлено в 14:50
Политика

Зеленский сядет за руль КамАЗа, как Путин

Президент Украины заключил пари с мэром города Днепр (бывший Днепропетровск) Борисом Филатовым, проедет за рулем КамАЗа по Новому мосту через Днепр, когда закончится ремонт – прямо как Владимир Путин по Крымскому.
Обновлено в 10:47
Политика

В США не поддержали идею расширить формат переговоров по Украине

Ранее с инициативой фактически расширить «нормандский формат» выступил президент Украины Владимир Зеленский — российскому лидеру Владимиру Путину он предложил обсудить, «чей Крым» и «кого там нет в Донбассе» при участии глав США, Великобритании, Франции и Германии.
Обновлено в 11:36
Футбол

«Спартак» обыграл «Сочи» в матче первого тура молодежного первенства России

Московский "Спартак" одержал победу над "Сочи" в матче первого тура молодежного первенства России по футболу.
Обновлено в 11:36
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