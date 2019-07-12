Политика
Около половины россиян относятся к Грузии безразличноПолитика Сегодня 05:28
По данным опроса, почти половина жителей РФ (48%) безразлично относятся к Грузии, 37% — хорошо. Затруднились ответить 7%, а лишь 8% опрошенных плохо относятся к этой стране. В качестве причин положительного отношения россияне назвали «гостеприимных, хороших людей» (9%) и «нравится Грузия» (7%).
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Политика
На Украине телеведущий нецензурно обратился к Путину
Телеведущий украинского 24-го телеканала Артем Овдиенко на своей странице в Facebook опубликовал обращение к президенту России Владимиру Путину, содержащее нецензурную лексику по образцу грузинского телеведущего с телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии.
Обновлено в 13:20
Армия и оружие
В ДНР заявили о концентрации сил ВСУ на донецком направлении
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.
Обновлено в 07:46
Футбол
«Динамо» сыграло вничью с «Арсеналом» в первом матче нового сезона РПЛ
Московское «Динамо» и тульский «Арсенал» разошлись миром в матче открытия нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:55
Происшествия
Девять человек утонули вместе с УАЗом: объявлен траур
Напомним, 12 июля при переправе через реку Шуй, что в Бай-Тайгинском районе, перевернулся автомобиль УАЗ.
Обновлено в 10:26
Происшествия
Москвичка на прогулке упала в парке в водосток и исчезла
В Москве 26-летняя женщина во время прогулки с друзьями в дендропарке 30 июня упала в водосток и бесследно пропала.
Обновлено в 07:49
Автоспорт
На Гран-при Великобритании стартовала вторая свободная практика
В 16:00 по московскому времени стартовала вторая свободная практика.
Обновлено в 09:00
Происшествия
Тёте избитой в Ингушетии девочки предъявлено обвинение
Тёте избитой семилетней девочки из Ингушетии предъявлено обвинение по статье УК России «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, в отношении малолетнего».
Обновлено в 13:53
Общество
Россельхознадзор рассказал о причинах массовой гибели пчел
Россельхознадзор предлагает вернуть Министерству сельского хозяйства РФ полномочия по контролю над применением агрохимикатов, использование которых приводит к массовой гибели пчел.
Обновлено в 13:58
Теннис
Федерер обыграл Надаля и вышел в финал Уимблдона
Швейцарский теннисист Роджер Федерер одержал победу над испанцем Рафаэлем Надалем в полуфинале третьего в сезоне турнира серии Большого шлема — Уимблдона.
Обновлено в 14:44
Политика
Состоялся первый разговор Путина и Зеленского
Владимир Зеленский, в свою очередь, рассказывал СМИ, что при встрече с Путиным его первой фразой будет: «Начнем с того, что Донбасс и Крым — это Украина».
Обновлено вчера в 12:02
Политика
ЦИК Украины отказался регистрировать 17 российских наблюдателей
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины отказалась регистрировать 17 наблюдателей - граждан России - в составе официальных наблюдателей от Бюро демократических институтов и прав человека организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ).
Обновлено в 12:50
Политика
Зеленский поручил заняться возвращением осужденного в Италии украинца
Президент Украины Владимир Зеленский поручил министерству иностранных дел и Генпрокуратуре Украины заняться вопросом возвращения на родину бойца Нацгвардии Виталия Маркива, которого в Италии приговорили к 24 годам заключения, сообщила пресс-служба главы государства.
Обновлено в 13:54
Происшествия
В Ватикане поиски пропавшей девочки обернулись новой загадкой
На Тевтонском кладбище прошли раскопки могилы с целью обнаружить останки Эмануэллы Орланди, пропавшей без вести 36 лет назад.
Обновлено в 04:52
Общество
ООН заявила о беспрецедентном числе лесных пожаров в Арктике
За последнее время поступили сообщения о более чем 110 лесных пожарах на территории арктического круга, в том числе в Сибири, сказал Хак.
Обновлено в 13:51
Политика
Украина выразила протест России из-за «Всемирного конгресса украинцев»
Министерство иностранных дел Украины прокомментировало признание деятельности канадской неправительственной организации «Всемирный конгресс украинцев» на территории России нежелательной.
Обновлено в 02:13
Экономика
В Петербурге начали выпускать тракторы «Кировец» нового поколения
"Петербургский тракторный завод", который входит группу "Кировский завод", запустил в пятницу в серийное производство новое поколение сельскохозяйственных тракторов "Кировец К-7".
Обновлено в 08:28
Политика
Bloomberg: после 2024 года Путин может стать премьером
Президент России Владимир Путин может остаться у власти после выборов 2024 года как премьер с «расширенными конституционными полномочиями», пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Обновлено в 11:31
Футбол
«Зенит» отдал Эрнани в аренду в итальянский клуб
Обновлено в 14:41
Космос
«Роскосмос» получил первые снимки Земли со спутника «Метеор-М»
Обновлено в 13:05
Политика
«Большая семерка» осудила планы Зеленского люстрировать Порошенко
Послы стран G7 не одобрили решение президента Украины Владимира Зеленского распространить действие закона о люстрации на чиновников, занимавших посты в период с 2014 по 2019 год.
Обновлено в 06:41
Музыка
Лайма Вайкуле рассказала о конфликте с Игорем Крутым
Латвийская певица Лайма Вайкуле рассказала, что у нее возник конфликт с продюсером Игорем Крутым из-за фестиваля в Юрмале.
Обновлено вчера в 20:43
Автоспорт
В Toro Rosso рассчитывают на выход в финал квалификации
В команде довольны скоростью и рассчитывают выйти в финал квалификации.
Обновлено в 13:33
Политика
Мэй дала последнее интервью на посту британского премьера
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй дала интервью газете Daily Mail.
Обновлено в 14:50
Политика
Зеленский сядет за руль КамАЗа, как Путин
Президент Украины заключил пари с мэром города Днепр (бывший Днепропетровск) Борисом Филатовым, проедет за рулем КамАЗа по Новому мосту через Днепр, когда закончится ремонт – прямо как Владимир Путин по Крымскому.
Обновлено в 10:47
Политика
В США не поддержали идею расширить формат переговоров по Украине
Ранее с инициативой фактически расширить «нормандский формат» выступил президент Украины Владимир Зеленский — российскому лидеру Владимиру Путину он предложил обсудить, «чей Крым» и «кого там нет в Донбассе» при участии глав США, Великобритании, Франции и Германии.
Обновлено в 11:36
Футбол
«Спартак» обыграл «Сочи» в матче первого тура молодежного первенства России
Московский "Спартак" одержал победу над "Сочи" в матче первого тура молодежного первенства России по футболу.
Обновлено в 11:36