По данным опроса, почти половина жителей РФ (48%) безразлично относятся к Грузии, 37% — хорошо. Затруднились ответить 7%, а лишь 8% опрошенных плохо относятся к этой стране. В качестве причин положительного отношения россияне назвали «гостеприимных, хороших людей» (9%) и «нравится Грузия» (7%).

Около половины россиян относятся к Грузии безразлично

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