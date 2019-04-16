Происшествия
Около коттеджного городка Зеленского задержали банду киллеровРБК вчера в 19:49
В коттеджном городке под Киевом, где, по данным порталов «Обозреватель», УНИАН и ТСН, находится поместье актера, кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, задержали группу вооруженных мужчин.
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Шоу-бизнес
Жена «Рыжего» из «Иванушек» ушла к баскетболисту
Обновлено в 09:59
Шоу-бизнес
Светлана Бондарчук рассказала о здоровье «особенной» дочери
Бывшая модель, а ныне главред глянцевого журнала Светлана Бондарчук в студии телеканала "Россия 1", рассказала о самочувствии своей "особенной" дочери.
Обновлено в 05:22
Политика
Опрос показал резкий отрыв Зеленского от Порошенко
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский перед вторым туром выборов опережает своего оппонента, действующего главу государства Петра Порошенко, почти втрое.
Обновлено в 11:00
Происшествия
В Саратове у троллейбуса во время движения лопнуло колесо
Колесо троллейбуса разорвалось во время движения по маршруту в Саратове, в результате чего пострадали два человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МЧС.
Обновлено в 11:03
Происшествия
В Шахтах «КамАЗ» столкнулся с маршруткой — есть пострадавшие
Водитель «КамАЗа», по предварительным данным, не справился с управлением и допустил столкновение по касательной с автобусом малой вместимости «ГАЗель» (маршрут № 4 «Артем-Центр»).
Обновлено в 08:01
Авто
АвтоВАЗ предложил придумать названия для новых моделей LADA
«АвтоВАЗ» снова обратился к народу: принять участие в создании новых имен для будущих моделей LADA может любой желающий.
Обновлено в 02:50
Политика
Лужков раскритиковал нерасторопность пожарных при тушении Нотр-Дама
Бывший мэр Москвы Юрий Лужков указал на нерасторопность французской пожарной службы и слишком долгую «раскачку» властей при тушении пожара в соборе Парижской Богоматери.
Обновлено в 11:14
Происшествия
Пожар в соборе Парижской Богоматери потушен
Пожар в Соборе Парижской Богоматери ликвидирован, сообщает газета Figaro со ссылкой на представителя пожарных.
Обновлено вчера в 22:02
Политика
Надежда Савченко вышла на свободу
Обновлено вчера в 18:32
Политика
Штабы Зеленского и Порошенко подписали соглашение о дебатах
Штабы действующего президента Украины Петра Порошенко и кандидата в президенты Владимира Зеленского подписали трехстороннее соглашение с НСК "Олимпийский" об аренде стадиона для проведения дебатов, передает "Украинская правда".
Обновлено в 10:18
Экономика
В России создадут семь новых территорий опережающего развития
Премьер России Дмитрий Медведев поручил создать в России семь новых территорий опережающего развития (ТОР), передает «Интерфакс».
Обновлено вчера в 09:39
Происшествия
В Чебоксарах семью с тремя детьми сняли с самолета за дебош
Семейная пара с тремя детьми устроила дебош на рейсе "Чебоксары-Москва".
Обновлено в 09:25
Футбол
Охранник видел Кокорина в стриптиз-клубе до дня драки
Охранник стриптиз-клуба Андрей Козлов рассказал о конфликте нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева с водителем ведущей Первого канала Виталием Соловчуком.
Обновлено в 10:34
Экономика
Арбитраж в Гааге обязал Россию выплатить «Укрнафте» $44 млн
Украинская компания "Укрнафта" сообщила о решении международного арбитража в Гааге, который обязал Россию выплатить компенсацию за "утраченное в Крыму имущество" в размере $44,4 млн.
Обновлено в 08:03
Политика
Возле дома Зеленского полиция задержала бандитов с пулеметом ДШК
Обновлено вчера в 22:47
Гаджеты
Приложение «ВКонтакте» для Android получило темную тему
Родное приложение социальной сети «ВКонтакте» для Android обзавелось модной сейчас темной темой. iOS-версия программы получила эту возможность еще в осенью 2018 года.
Обновлено в 05:00
Единоборства
Опубликовано видео боя националиста Дацика и блогера Тарасова
В Сети появилось видео боя националиста и экс-бойца ММА Вячеслава Дацика с блогером Артемом Тарасовым.
Обновлено в 11:00
Шоу-бизнес
Водонаева упрекнула Рудковскую в заработке на ребенке
Бывшая участница "Дома-2" Алена Водонаева упрекнула продюсера и жену фигуриста Евгения Плющенко Яну Рудковскую в желании нажиться на ребенке, передает "СтарХит".
Обновлено в 08:33
Шоу-бизнес
Максим Галкин поставил на место Ксению Собчак
Узнав о пожаре Сбора Парижской Богоматери, Ксения Собчак сразу же определила виновников этой трагедии.
Обновлено в 08:09
Экономика
Кабмин проиндексировал на 4,3% отдельные выплаты военным и полицейским
Некоторые компенсации и пособия для военнослужащих и сотрудников силовых ведомств увеличатся на 4,3%. Соответствующее постановление подписал глава Правительства Дмитрий Медведев, сообщается на сайте кабмина.
Обновлено в 03:55
Происшествия
Неизвестный взял в заложники сотрудницу метро в Москве
В столичном метрополитене неизвестный мужчина взял в заложники одну из сотрудниц.
Обновлено в 03:31
Гаджеты
Дороже, чем ожидалось. Meizu 16s приписывают цену более 500 долларов
Смартфон Meizu 16s метит в конкуренты очень популярному флагману Xiaomi Mi 9, который изначально поступил в продажу по цене 445 долларов.
Обновлено в 06:17
Космос
Space Х после успешной посадки потеряла первую ступень Falcon Heavy
Space X объявила о том, что центральный блок первой ступени тяжелой ракеты Falcon Heavy, второй раз в истории запущенной в конце прошлой недели, после успешного приземления был утрачен во время транспортировки к побережью, пишет в понедельник The Verge.
Обновлено в 01:56
Хоккей
UFC прокомментировал драку с участием Овечкина и Свечникова
Обновлено в 02:16
Общество
В Петербурге на один день перенесли праздник «Алые паруса»
Обновлено в 10:31
Транспорт
В России предложили ввести платный проезд по перекресткам
Представители Национальной технологической инициативы «Автонет» предложили ввести платные перекрестки в России ради избавления от пробок.
Обновлено в 01:58
Спорт
«ПСЖ» поддержит реконструкцию Нотр-Дама
"Пари Сен-Жермен" окажет помощь в реконструкции собора Нотр-Дам де Пари, передает "Советский спорт".
Обновлено в 10:51
Армия и оружие
Китай получил 24 российских истребителя Су-35
Обновлено в 05:23
Здоровье
В Новосибирской области начался сезон клещей
В Новосибирской области начался эпидемический сезон по клещевому вирусному энцефалиту.
Обновлено в 03:20
Здоровье
Россияне смогут проходить диспансеризацию по вечерам и по субботам
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил ряд изменений в программу госгарантий бесплатного оказания медпомощи на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.
Обновлено вчера в 14:10