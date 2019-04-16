Происшествия

У коттеджного поселка Зеленского задержали группу киллеровИнфо24 вчера в 23:51

Около коттеджного поселка актера, кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского задержали группу вооруженных мужчин. Они готовили покушение на львовского криминального авторитета и при задержании оказали вооруженное сопротивление. Об этом сообщил генпрокурор Украины Юрий Луценко.
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Рядом с поместьем Зеленского задержали банду киллеров

Наша версия03:04

У дома Зеленского задержали группу преступников с пулеметом

Daily Storm00:36

Около коттеджного городка Зеленского задержали банду киллеров

РБКвчера в 19:49

Рядом с коттеджным поселком, где живет Зеленский, задержана банда киллеров

Znak.comвчера в 20:58

У коттеджного поселка Зеленского задержали группу киллеров

Инфо24вчера в 23:51

У дома Зеленского задержали киллеров с пулеметом

АМИТЕЛ00:25

Около коттеджа Зеленского задержали банду киллеров с пулеметом

Weacom.ruвчера в 22:43
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Здоровье

Роспотребнадзор зафиксировал рост ожирения среди россиян

Среди россиян наблюдается рост ожирения, у взрослого населения рост показателей увеличился вдвое с 2011 года, заявила замглавы Роспотребнадзора Ирина Брагина.
Обновлено в 08:46
Происшествия

Российский полицейский-националист сел за убийство и грабежи

Обновлено в 12:33
Происшествия

Тело экстремала нашли прикованным к дереву в подмосковном лесу

Обновлено в 10:47
Авто

АвтоВАЗ предложил россиянам придумать названия для новых моделей Lada

АвтоВАЗ предложил посетителям своего сайта придумать названия для новых автомобилей Lada, сообщила пресс-служба компании.
Обновлено в 12:28
Политика

Канал Коломойского подал в суд на Порошенко за клевету

Руководство телеканала "1+1 медиа", которым владеет украинский олигарх Игорь Коломойский, подало в суд на украинского лидера Петра Порошенко за клевету, передает УНИАН.
Обновлено в 12:19
Политика

Страшная новая реальность: Климкин шокирован отношением россиян к Сталину

Глава МИД Украины Павел Климкин потрясен результатами опроса в России об отношении к Иосифу Сталину.
Обновлено в 11:30
Космос

Экзопланетный телескоп TESS впервые обнаружил планету размером с Землю

HD 21749c, первая планета размером с Землю, найденная экзопланетным телескопом TESS, и теплый субнептун HD 21749b в представлении художника / © Robin Dienel/Carnegie Institution for Science PFS использует технику под названием «метод Доплера», который остается, по сути, единственным способом, при помощи которого астрономы могут измерить массы отдельных планет.
Обновлено в 08:57
Здоровье

Минздрав до конца года разработает модель «бережливой поликлиники»

В соответствие с поручением президента России, Минздрав уже разработал 21 критерий, которым должны соответствовать "бережливые поликлиники", а до конца года создаст на их основе модель "бережливой поликлиники".
Обновлено в 03:16
Авто

В Россию приехал эксклюзивный Volkswagen Touareg

Эксклюзивный Touareg оснащен 19-дюймовыми колесами Osorno, светодиодными матричными фарами IQ.Light с системой Dynamic Light Assist с омывателем, лобовым стекло с атермальным остеклением, обогревом и звукоизоляцией.
Обновлено в 07:29
Политика

Посол Франции возмутилась высказыванием украинского ведущего о пожаре

Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт возмутилась высказыванием украинского телеведущего Тараса Березовца и назвала его комментарий о пожаре в соборе Парижской Богоматери позором.
Обновлено вчера в 19:42
Транспорт

В России могут сделать некоторые перекрестки платными

В Национальной технологической инициативе "Автонет" предложили сделать некоторые перекрестки в России платными.
Обновлено в 01:19
Общество

Шнуров в стихах рассказал о пожаре в соборе Парижской Богоматери

Обновлено в 10:42
Энергетика

Минфин оценил потери бюджета от корректировки демпфера

Минфин пересмотрел объем возможных выпадающих доходов бюджета от корректировки демпфирующего механизма (компенсационный механизм для нефтеперерабатывающей отрасли) - они могут составить от 60 млрд до 200 млрд рублей в год, сообщил журналистам глава департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина Алексей Сазанов.
Обновлено в 09:50
Космос

Астрономы заглянули вглубь молекулярного облака

Астрономы впервые построили крупномасштабную карту распределения молекулярных облаков в крупной области звездообразования CTB 102, используя радиотелескопы.
Обновлено в 10:43
Общество

Сын-семиклассник уральского мэра за год заработал 400 тысяч рублей

Обновлено в 05:49
Политика

Россия отказалась признавать решение Гаагского суда по иску «Укрнафты»

Москва не признает законность решения Гаагского суда о компенсации "Укрнафте" за утраченные активы в Крыму, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минюста.
Обновлено в 10:51
Хоккей

Александр Овечкин: Свечников сам предложил мне подраться

Обновлено в 00:02
Общество

Владелец Louis Vuitton выделит средства на восстановление Нотр-Дама

Для восстановления собора Парижской Богоматери семья владельца группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy Бернара Арно готова выделит 200 млн евро, об этом сообщают «Известия».
Обновлено в 11:29
Космос

Металл с небес: десятки лет в болота Мезенского района падали ступени ракет

С 1960-х большая часть Мезенского района вошла в зону, в которую должны падать ступени ракет, запускаемых с космодрома «Плесецк».
Обновлено вчера в 10:36
Общество

НТВ решит судьбу госпитализированного Норкина

Школьный друг телеведущего НТВ Андрея Норкина, один из авторов единого учебника истории России Евгений Спицын рассказал о его самочувствии.
Обновлено в 09:30
Космос

SpaceX потеряла первую ступень ракеты Falcon Heavy

Американская компания SpaceX потеряла центральный блок первой ступени ракеты-носителя Falcon Heavy, совершившей посадку на плавучую платформу в Атлантическом океане в конце прошлой недели.
Обновлено в 08:32
Космос

Ученые объяснили изменения, произошедшие в «туманности» Вселенной

Международная команда астрономов заявила, что большие различия в "туманности" ранней Вселенной вызвали островки холодного газа, исчезнувшие после того, как она нагрелась после Большого взрыва.
Обновлено в 09:11
Игры

В Sony рассказали, какой будет новая Playstation

Обновлено в 11:56
Общество

Вассерман объяснил, почему жители РФ хорошо относятся к Сталину

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, мартовское исследование, проведённое социологами «Левада-центра», выявило, что историческую роль Иосифа Сталина склонны положительно оценивать подавляющее большинство жителей Российской Федерации, что является рекордом за все годы исследований на эту тему.
Обновлено в 05:01
Политика

Опрос показал резкий отрыв Зеленского от Порошенко

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский перед вторым туром выборов опережает своего оппонента, действующего главу государства Петра Порошенко, почти втрое.
Обновлено в 11:00
Происшествия

В Красноярске уволена избившая школьниц учительница

Обновлено в 04:52
Единоборства

Опубликовано видео боя националиста Дацика и блогера Тарасова

В Сети появилось видео боя националиста и экс-бойца ММА Вячеслава Дацика с блогером Артемом Тарасовым.
Обновлено в 11:00
Политика

Порошенко и Зеленский договорились о дебатах

16 апреля штаб Порошенко вновь попытался выдвинуть другие условия и предложил Зеленскому провести дебаты 19 апреля сначала на стадионе, а затем в студии государственного канала «Общественный».
Обновлено в 09:58
Гаджеты

Новый техпроцесс Samsung уменьшит процессоры на 25%

По сравнению с 7-нм технологией новый процесс с использованием EUV обеспечивает увеличение эффективности логической зоны до 25% при снижении потребления энергии на 20% или 10-процентный рост производительности в результате улучшений архитектуры стандартного элемента, пишет Business Wire.
Обновлено в 03:55
Игры

Восстановить Нотр-Дам поможет модель собора из Assassin’s Creed: Unity

15 апреля загорелась одна из главных достопримечательностей Парижа — знаменитый собор Нотр-Дам, строившийся с 1163 по 1345 год.
Обновлено в 06:41
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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Юрий Луценко
Украинский инженер
Украинский государственный деятель, инженер. Генеральный прокурор Украины с 12 мая 2016 года. Активный деятель акции «Украина без Кучмы», «Оранжевой революции» и Евромайдана.
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