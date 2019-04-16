Происшествия
Около коттеджного городка Зеленского задержали банду киллеровРБК вчера в 19:49
В коттеджном городке под Киевом, где, по данным порталов «Обозреватель», УНИАН и ТСН, находится поместье актера, кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, задержали группу вооруженных мужчин.
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Автоматически обработано 7306 источников, обновлено в 14:21, Ашберн
Происшествия
В Мордовии арестовали подозреваемого в убийстве подростка в лесу
Бывший главврач детской стоматологической поликлиники, подозреваемый в убийстве 15-летнего школьника в лесу в Мордовии, заключен под стражу, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по Мордовии.
Обновлено в 11:13
Происшествия
В соборе Парижской Богоматери при пожаре обрушилась крыша
В соборе Парижской Богоматери (Нотр-Дам де Пари) произошел пожар.
Обновлено вчера в 14:17
Политика
США введут новые санкции против ряда стран
Советник американского лидера Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон планирует объявить о новых санкциях против ряда стран, передает Reuters.
Обновлено в 12:43
Футбол
Мать Кокориных поделилась мнением о ходе судебного заседания
По мнению мамы подсудимых, компания не совершала тех действий, про которые говорила прокурор на заседании.
Обновлено в 14:17
Шоу-бизнес
Ирина Безрукова поделилась своими рецептами красоты
Обновлено в 06:57
Кино
В русской версии «Хеллбоя» Сталина заменили на Гитлера
В оригинальной версии, которая показывается в России, имя духа запикано, а в титрах значится всё тот же Гитлер.
Обновлено в 08:51
Авто
АвтоВАЗ предложил россиянам придумать названия для новых моделей Lada
АвтоВАЗ предложил посетителям своего сайта придумать названия для новых автомобилей Lada, сообщила пресс-служба компании.
Обновлено в 12:28
Экономика
Официально отменили три налоговых декларации
Федеральный закон от 15.04.2019 № 63-ФЗ с поправками в НК подписал президент.
Обновлено в 06:28
Шоу-бизнес
Влад Топалов показал забавное фото с сыном
33-летний певец Влад Топалов, который недавно впервые стал отцом, опубликовал в Instagram забавный кадр с маленьким сыном, которому нет еще и полугода.
Обновлено в 03:19
Экономика
Кабмин проиндексировал на 4,3% отдельные выплаты военным и полицейским
Некоторые компенсации и пособия для военнослужащих и сотрудников силовых ведомств увеличатся на 4,3%. Соответствующее постановление подписал глава Правительства Дмитрий Медведев, сообщается на сайте кабмина.
Обновлено в 03:55
Музыка
Верка Сердючка выступит на «Евровидении»-2019
Обновлено вчера в 13:21
Энергетика
«Газпром нефть» попросила льготы для своего крупнейшего месторождения
«Газпром нефть» обратилась в правительство с просьбой предоставить южной части Приобского месторождения льготы, аналогичные тем, что недавно попросил у президента Владимира Путина глава «Роснефти» Игорь Сечин для северной и центральной частей Приобского месторождения.
Обновлено в 08:40
Происшествия
В Японии произошло извержение крупнейшего вулкана страны
В Японии произошло очередное извержение одного из крупнейших в мире действующих вулканов.
Обновлено в 12:13
Общество
Сын-семиклассник уральского мэра за год заработал 400 тысяч рублей
Глава Серовского городского округа Свердловской области Василий Сизиков задекларировал доход своего несовершеннолетнего сына за 2018 год.
Обновлено в 05:49
Авто
Lexus представил первый в своей истории минивэн Lexus LM
Lexus LM был впервые представлен на 18-м Шанхайском автосалоне и, как соплатформенный Toyota Alphard, также является первой моделью класса MPV у Lexus.
Обновлено в 01:49
Политика
Россия отказалась признавать решение Гаагского суда по иску «Укрнафты»
Москва не признает законность решения Гаагского суда о компенсации "Укрнафте" за утраченные активы в Крыму, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минюста.
Обновлено в 10:51
Театры
«Нуреев» Серебренникова получил «Золотую маску»
Обновлено в 13:24
Хоккей
Макгрегор поздравил Овечкина с нокаутом в драке со Свечниковым
Обновлено в 07:03
Общество
Вологодский суд освободил Варвару Караулову по УДО
Вологодский городской суд во вторник удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Александры Ивановой (Варвары Карауловой).
Обновлено в 07:43
Политика
Познер подверг сомнению «таинственность русской души»
Телевизионный ведущий Владимир Познер у себя в блоге попытался развенчать «миф» о русской душе.
Обновлено в 13:38
Авто
Cadillac раскрыл характеристики нового седана Cadillac CT5
Компания Cadillac раскрыла основные технические характеристики нового бизнес-седана CT5.
Обновлено в 10:16
Политика
МИД назвал недобросовестным обращение Украины в трибунал из-за моряков
Международное судебное разбирательство не должно препятствовать уголовному расследованию, которое ведется в России, а его результаты не должны предопределяться решением международного судебного органа.
Обновлено в 14:09
Происшествия
Суд заочно арестовал нового фигуранта дела о теракте в Петербурге
Басманный суд Москвы заочно арестовал гражданина Киргизии Исломбека Тургунова по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга в 2017 году.
Обновлено в 12:02
Политика
В новый состав Рады прошли бы партии Зеленского, Бойко, Порошенко,Тимошенко и Смешко
Согласно результатам опроса, проведённого Киевским международным институтом социологии с 9 по 14 апреля среди 2004 респондентов, проживающих в 129 населённых пунктах, подконтрольных властям, показал, что если бы голосование проходило в ближайшее воскресенье, то 5%-ный барьер преодолели бы 6 партий.
Обновлено в 07:08
Армия и оружие
В Крыму 13,5 тыс человек призвано в армию с начала 2015 года
В Крыму около 13500 человек было призвано в армию с начала 2015 года.
Обновлено в 05:47