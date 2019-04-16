Около коттеджа Зеленского задержали банду киллеров с пулеметомWeacom.ru вчера в 22:43

Бывший советник главы украинского МВД, депутат Антон Геращенко сообщил о задержании вооруженной группы мужчин вблизи одного из коттеджных поселков Киева. Именно там находится дом кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского.

Около коттеджа Зеленского задержали банду киллеров с пулеметом

Происшествия В Чувашии женщина задушила мужчину, отомстив за изнасилование Выяснилось, что таким образом ему отомстили за изнасилование Как сообщили в региональном управлении СК России по Чувашии, преступление было совершено в феврале 2017 года.

Политика Посла Франции возмутила шутка украинского ведущего о пожаре в Нотр-Дам Шутка украинского телеведущего Тараса Березовца, касающаяся пожара в Соборе Парижской Богоматери, возмутила посла Франции на Украине Изабель Дюмон.

Авто «АвтоВАЗ» предложил россиянам придумать названия для своих моделей «С 15 по 29 апреля 2019 года посетители сайта Lada и подписчики социальных сетей смогут предложить варианты названий для будущих моделей автомобилей, а также поделиться тем, какие ассоциации они вызывают», — отмечается в сообщении.

Экономика Арбитраж в Гааге обязал Россию выплатить «Укрнафте» $44 млн Украинская компания "Укрнафта" сообщила о решении международного арбитража в Гааге, который обязал Россию выплатить компенсацию за "утраченное в Крыму имущество" в размере $44,4 млн.

Армия и оружие CNN: Пентагон изучает решения по «сдерживанию России» в Венесуэле США разрабатывают военные решения для сдерживания «российского, китайского и кубинского влияния» в Венесуэле при правлении президента Николаса Мадуро.

Футбол «Ливерпуль» хочет летом приобрести Зелиньски за 60 млн евро Сообщается, что Ливерпуль готов заплатить за Зелиньски 60 миллионов евро. Однако Наполи постарается удержать 24-летнего поляка.

Происшествия Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на пожар в соборе Нотр-Дам Французский сатирический еженедельник Charlie Hebdo поместил на обложку нового номера карикатуру на пожар в соборе Парижской Богоматери.

Происшествия Госдума приравняет e-ОСАГО к ОСАГО Инициатива была доработана ко второму чтению. Так, предлагается фактически приравнять ОСАГО и e-ОСАГО.

Авто Aston Martin представил свой первый электрокар Максимально допустимая скорость Rapide E составляет 250 км/час. Электромобиль набирает скорость 96 км/час меньше, чем за 4 секунды.

Политика Зеленский увеличил отрыв от Порошенко По данным последнего опроса, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский увеличил отрыв от действующего президента Украины Петра Порошенко, передает "Украинская правда".

Происшествия Отец Варвары Карауловой прокомментировал освобождение дочери Отец условно-досрочно освобожденной Варвары Карауловой, которая была осуждена за попытку примкнуть к террористической группировке ИГ («Исламское государство», запрещена в России), заявил, что ему пока с трудом верится в решение суда.

Единоборства В Сети появилось видео боя Дацика и Тарасова На YouTube-канале True Gym опубликована полная видеозапись поединка между ММА-блогером Артемом Тарасовым и бойцом Вячеславом Дациком.

Армия и оружие В Швеции возникли проблемы с «уничтожителем самолётов Су» Некоторое время назад главком ВВС Швеции генерал Матс Хельгессон заявил, что Gripen E создаются в качестве "уничтожителей (убийц) самолётов Су".

Шоу-бизнес «Роется в помойке»: Пугачева оскорбила Кудрявцеву Алла Пугачева в эфире передачи "Пусть говорят" на Первом канале набросилась с критикой на ведущую программы "Секрет на миллион" Леру Кудрявцеву.

Религия В РПЦ назвали пожар в соборе Нотр-Дам страшным знамением Пожар, охвативший один из главных символов Парижа - собор Парижской Богоматери - стал причиной великой утраты.

Энергетика «Газпром» увеличил транзит газа через Украину на 25% Российский "Газпром" за последнюю неделю резко увеличил объемы транспортировки газа в Европу по украинскому маршруту – на 60 млн куб. м в сутки, или на 25%, доведя их ориентировочно до 300 млн куб. м в сутки, сообщил в Facebook глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Коболев.

Происшествия Названы спасенные из пожара в Нотр-Дам-де-Пари реликвии Из горящего собора Парижской Богоматери удалось спасти часть святынь, в том числе терновый венец Иисуса Христа, сообщил ответственный за богослужения священник (ректор) Патрик Шове в эфире BFM.