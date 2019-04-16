Происшествия

Около коттеджа Зеленского задержали банду киллеров с пулеметомWeacom.ru вчера в 22:43

Бывший советник главы украинского МВД, депутат Антон Геращенко сообщил о задержании вооруженной группы мужчин вблизи одного из коттеджных поселков Киева. Именно там находится дом кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского.
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У коттеджного поселка Зеленского задержали группу киллеров

Инфо24вчера в 23:51

У дома Зеленского задержали группу преступников с пулеметом

Daily Storm00:36

У дома Зеленского задержали киллеров с пулеметом

АМИТЕЛ00:25

Рядом с коттеджным поселком, где живет Зеленский, задержана банда киллеров

Znak.comвчера в 20:58

Рядом с поместьем Зеленского задержали банду киллеров

Наша версия03:04

Около коттеджного городка Зеленского задержали банду киллеров

РБКвчера в 19:49

Около коттеджа Зеленского задержали банду киллеров с пулеметом

Weacom.ruвчера в 22:43
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Происшествия

Труп туриста, пропавшего 2 года назад, нашли прикованным к дереву

Обновлено в 09:22
Хоккей

Александр Овечкин: Свечников сам предложил мне подраться

Обновлено в 00:02
Происшествия

В Чувашии женщина задушила мужчину, отомстив за изнасилование

Выяснилось, что таким образом ему отомстили за изнасилование Как сообщили в региональном управлении СК России по Чувашии, преступление было совершено в феврале 2017 года.
Обновлено в 07:00
Политика

Посла Франции возмутила шутка украинского ведущего о пожаре в Нотр-Дам

Шутка украинского телеведущего Тараса Березовца, касающаяся пожара в Соборе Парижской Богоматери, возмутила посла Франции на Украине Изабель Дюмон.
Обновлено в 09:32
Футбол

Мостовой оценил шансы «Аякса» в матче с «Ювентусом» в Лиге Чемпионов

Экс-футболист Александр Мостовой считает, что «Аяксу» следует искать свои шансы в атаке в матче с «Ювентусом».
Обновлено в 07:53
Авто

«АвтоВАЗ» предложил россиянам придумать названия для своих моделей

«С 15 по 29 апреля 2019 года посетители сайта Lada и подписчики социальных сетей смогут предложить варианты названий для будущих моделей автомобилей, а также поделиться тем, какие ассоциации они вызывают», — отмечается в сообщении.
Обновлено в 05:46
Экономика

Арбитраж в Гааге обязал Россию выплатить «Укрнафте» $44 млн

Украинская компания "Укрнафта" сообщила о решении международного арбитража в Гааге, который обязал Россию выплатить компенсацию за "утраченное в Крыму имущество" в размере $44,4 млн.
Обновлено в 08:03
Армия и оружие

CNN: Пентагон изучает решения по «сдерживанию России» в Венесуэле

США разрабатывают военные решения для сдерживания «российского, китайского и кубинского влияния» в Венесуэле при правлении президента Николаса Мадуро.
Обновлено в 09:34
Футбол

«Ливерпуль» хочет летом приобрести Зелиньски за 60 млн евро

Сообщается, что Ливерпуль готов заплатить за Зелиньски 60 миллионов евро. Однако Наполи постарается удержать 24-летнего поляка.
Обновлено в 08:27
Происшествия

Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на пожар в соборе Нотр-Дам

Французский сатирический еженедельник Charlie Hebdo поместил на обложку нового номера карикатуру на пожар в соборе Парижской Богоматери.
Обновлено в 05:25
Происшествия

Госдума приравняет e-ОСАГО к ОСАГО

Инициатива была доработана ко второму чтению. Так, предлагается фактически приравнять ОСАГО и e-ОСАГО.
Обновлено вчера в 17:05
Авто

Aston Martin представил свой первый электрокар

Максимально допустимая скорость Rapide E составляет 250 км/час. Электромобиль набирает скорость 96 км/час меньше, чем за 4 секунды.
Обновлено в 05:49
Политика

Савченко решила участвовать в выборах в Раду

Обновлено в 09:12
Политика

Зеленский увеличил отрыв от Порошенко

По данным последнего опроса, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский увеличил отрыв от действующего президента Украины Петра Порошенко, передает "Украинская правда".
Обновлено в 06:46
Происшествия

Отец Варвары Карауловой прокомментировал освобождение дочери

Отец условно-досрочно освобожденной Варвары Карауловой, которая была осуждена за попытку примкнуть к террористической группировке ИГ («Исламское государство», запрещена в России), заявил, что ему пока с трудом верится в решение суда.
Обновлено в 09:39
Единоборства

В Сети появилось видео боя Дацика и Тарасова

На YouTube-канале True Gym опубликована полная видеозапись поединка между ММА-блогером Артемом Тарасовым и бойцом Вячеславом Дациком.
Обновлено в 09:16
Армия и оружие

В Швеции возникли проблемы с «уничтожителем самолётов Су»

Некоторое время назад главком ВВС Швеции генерал Матс Хельгессон заявил, что Gripen E создаются в качестве "уничтожителей (убийц) самолётов Су".
Обновлено вчера в 01:04
Шоу-бизнес

«Роется в помойке»: Пугачева оскорбила Кудрявцеву

Алла Пугачева в эфире передачи "Пусть говорят" на Первом канале набросилась с критикой на ведущую программы "Секрет на миллион" Леру Кудрявцеву.
Обновлено в 06:09
Религия

В РПЦ назвали пожар в соборе Нотр-Дам страшным знамением

Пожар, охвативший один из главных символов Парижа - собор Парижской Богоматери - стал причиной великой утраты.
Обновлено вчера в 15:54
Спорт

Бобслеистка подала в суд на накормившую ее допингом госструктуру

Обновлено в 06:01
Происшествия

В Петербурге эвакуировали 15 судов

Обновлено в 08:25
Общество

На Урале ребенок мэра города заработал 400 тысяч рублей

Обновлено в 06:34
Энергетика

«Газпром» увеличил транзит газа через Украину на 25%

Российский "Газпром" за последнюю неделю резко увеличил объемы транспортировки газа в Европу по украинскому маршруту – на 60 млн куб. м в сутки, или на 25%, доведя их ориентировочно до 300 млн куб. м в сутки, сообщил в Facebook глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Коболев.
Обновлено в 06:57
Политика

Путин признал проблемы в ракетно-космической отрасли

Обновлено в 07:17
Происшествия

Названы спасенные из пожара в Нотр-Дам-де-Пари реликвии

Из горящего собора Парижской Богоматери удалось спасти часть святынь, в том числе терновый венец Иисуса Христа, сообщил ответственный за богослужения священник (ректор) Патрик Шове в эфире BFM.
Обновлено вчера в 17:23
Гаджеты

Microsoft готовит аналог беспроводных наушников AirPods

Обновлено в 09:26
Общество

Правительство предложило расширить программу «Дальневосточный гектар»

Программу «Дальневосточный гектар» могут распространить на Республику Бурятия и Забайкальский край.
Обновлено в 05:47
Музыка

Верка Сердючка выступит на «Евровидении-2019»

Обновлено вчера в 15:28
Политика

В Кремле подтвердили одобрение Путиным строительства ВСМ до Петербурга

Обновлено в 05:30
Происшествия

На Храмовой горе в Иерусалиме произошел пожар

Обновлено в 06:03
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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Юрий Луценко
Украинский инженер
Украинский государственный деятель, инженер. Генеральный прокурор Украины с 12 мая 2016 года. Активный деятель акции «Украина без Кучмы», «Оранжевой революции» и Евромайдана.
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