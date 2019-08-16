Происшествия

В Подмосковье создали комиссию по свалкам около аэропорта ЖуковскийРБК 07:45

Росприроднадзор и власти Московской области создали комиссию для поверки мусорных полигонов, располагающихся вблизи аэропорта Жуковский. Об этом заявил журналистам зампред правительства, министр экологии Подмосковья Дмитрий Куракин, передает корреспондент РБК.
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Стоимость очистки озера у аэропорта Жуковский оценили в 100 млн рублей

ТАСС08:29

После ЧП в Жуковском в ОНФ вспомнили про аэропорт Сургута, который соседствует со свалкой

Znak.com08:33

Власти Подмосковья признали наличие птиц на свалках рядом с аэропортом Жуковский

Новая газета07:12

Комиссия не выявила аномального количества птиц на свалках возле Жуковского

Взгляд.ру08:00

Власти Подмосковья не выявили «орнитологической аномалии» в районе аэропорта Жуковский

Агентство Москва08:00

После ЧП с лайнером A321 проведут проверку свалок у аэропорта Жуковский

Говорит Москва06:31

Минэкологии Подмосковья изучит орнитологическую ситуацию рядом с Жуковским

РИА Новости05:50
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Культура

Умер российский композитор Роман Леденев

Скончался народный артист России, композитор Роман Леденев.
Обновлено в 07:41
Политика

Киоск с шаурмой и пингвины в Раде: Зеленский выбрал картины для офиса

Обновлено в 07:40
Шоу-бизнес

Рэпер Тимати отмечает день рождения

Сегодня музыкант Тимур Юнусов, более известный как Тимати, празднует день рождения: ему исполняется 36 лет.
Обновлено 14 августа в 23:30
Политика

Захарова ответила на обвинения Болтона в краже американских технологий

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на обвинения советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона в краже Россией американских ракетных технологий, напомнив о захваченной властями США российской дипломатической собственности и пообещав обобщить информацию о краже Штатами технологий других стран.
Обновлено в 09:00
Театры

Сергей Пускепалис стал худруком театра имени Волкова

Сергей Пускепалис предложил создать на базе театра новую фестивальную стратегию и биржу труда для молодых деятелей культуры.
Обновлено в 08:40
Гаджеты

Новый смартфон Xiaomi Redmi показался на сайте регулятора

На сайте Китайского центра сертификации телекоммуникационного оборудования (TENAA) появились изображения нового смартфона Xiaomi Redmi, анонс которого ожидается в ближайшее время.
Обновлено в 08:00
Авто

В России продано 400 тысяч Renault Duster

Компания Renault реализовала в России 400 000 внедорожников Renault Duster с момента запуска модели в 2012 году.
Обновлено в 03:59
Происшествия

Руководство ФСИН подтвердило факты избиений в петербургских «Крестах»

Напомним, что ранее об обнаружении многочисленных нарушений в петербургском СИЗО-1 сообщил заместитель главы ФСИН Валерий Максименко.
Обновлено в 08:25
Футбол

«Уфа» расторгла контракт с Ванеком

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов объявил о расторжении контракта с чешским нападающим команды Ондржеем Ванеком.
Обновлено в 07:06
Политика

Лётчику Дамиру Юсупову просят присвоить звание Героя России

Пилоту авиакомпании «Уральские авиалинии» Дамиру Юсупову предлагают присвоить звание Героя России.
Обновлено вчера в 23:16
Политика

Трамп хочет купить у Дании Гренландию для освоения ресурсов

Президент США Дональд Трамп хочет купить у Дании Гренландию.
Обновлено в 00:05
Экономика

Минтруд предложил повысить МРОТ до 12 130 рублей

Минимальный размер оплаты труда с 2020 года может составить 12 130 рублей, соответствующий документ Минтруда опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено в 07:46
Политика

Советник президента Глазьев станет министром ЕЭК

Советник президента Российской Федерации Сергей Глазьев заменит Татьяну Валовую на посту министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии.
Обновлено в 07:15
Происшествия

Объяснено возбуждение дела после покупки россиянкой лекарства для сына

Уголовное дело после покупки жительницей Москвы в интернете препарата «Фризиум» для тяжелобольного ребенка возбудили сотрудники таможни.
Обновлено в 08:21
Происшествия

Экс-владелец «Кубани» приговорен к девяти годам тюремного заключения

Олег Мкртчан, ранее бывший владельцем футбольного клуба "Кубань", был приговорен Мосгорсудом к девяти годам тюремного заключения, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:00
Происшествия

В Ульяновске скончался один из отравившихся подсолнечным маслом

В больнице Ульяновска скончался один из семерых отравившихся неизвестным веществом, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства здравоохранения региона.
Обновлено в 03:51
Общество

Google трижды проигнорировал требование Роскомнадзора

Три запроса Роскомнадзора об удалении сетевого контента, оскорбляющего государственные символы России, проигнорировала американская компания Google.
Обновлено в 05:37
Происшествия

Американец сбежал от СБУ за несколько минут до экстрадиции в Израиль

В киевском аэропорту "Борисполь" гражданин США сбежал от сотрудников Службы безопасности Украины за несколько минут до экстрадиции в Израиль, сообщила пресс-служба прокуратуры Киева.
Обновлено в 07:53
Футбол

«МЮ» представил третью форму черного цвета с принтом в виде роз

Обновлено в 07:31
Происшествия

У берегов Камеруна пираты захватили трех россиян

Пираты напали на судно у берегов Камеруна и захватили трех россиян, сообщает российский МИД.
Обновлено в 07:59
Происшествия

Появилось видео посадки Airbus А321 на кукурузное поле в Подмосковье

Airbus А321 «Уральских авиалиний», на борту которого находились 233 человека (226 пассажиров и 7 членов экипажа), совершил экстренную посадку на кукурузное поле в Подмосковье.
Обновлено вчера в 03:19
Происшествия

Россиянка устроила 12-часовой дебош на борту самолета

Пьяная россиянка устроила дебош на борту самолета авиакомпании Royal Flight, выполняющего рейс из Доминиканы в Москву.
Обновлено в 07:26
Политика

Отвергнутые данные о крушении «Боинга» вновь предложили Нидерландам

Немецкий частный детектив Йозеф Реш, расследующий дело о крушении «Боинга» в Донбассе в 2014 году, вновь сообщил о готовности передать неизвестные данные о катастрофе базирующейся в Нидерландах Совместной следственной группе (JIT, ССГ).
Обновлено в 08:36
Происшествия

В Нью-Йорке обнаружили подозрительные предметы

В Нью-Йорке в нижней части Манхэттена обнаружили подозрительные предметы. Полиция сейчас проверяет эти сообщения.
Обновлено в 08:53
Наука

Впервые изображена структура, объединяющая частицу и античастицу

Майорановскими фермионами могут считаться любые частицы, которые одновременно проявляют свойства своих же античастиц, то есть имеют противоположные по знаку электрический и цветовой заряды и некоторые квантовые числа.
Обновлено 13 августа в 20:02
Политика

Захарова разъяснила слова Лаврова о Курилах

Обновлено вчера в 11:14
Наука

Японские микробиологи впервые культивировали клетки асгардархей

Японские микробиологи впервые культивировали клетки асгардархей, которые помогут раскрыть тайну эволюции, сообщает Pics Holder.
Обновлено 13 августа в 03:47
Общество

Орнитологи предложили решение проблемы птиц рядом с аэропортами

Накануне именно столкновение со стаей чаек привело к жесткой посадке самолета А321, выполнявшего рейс из аэропорта Жуковский в Симферополь.
Обновлено в 00:57
Армия и оружие

Зеленодольский завод планирует сдать корабль «Ингушетия» до конца года

Обновлено в 08:13
Общество

Росстат выяснил, как рацион россиян изменился за 40 лет

В Росстате выяснили, как изменился рацион россиян за последние 40 лет.
Обновлено в 03:26
Как работают Яндекс.Новости?
Аварийная посадка A321 в ЖуковскомБольше новостей по теме
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