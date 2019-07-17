Еще у 4,7 млн человек на жизнь остается немногим больше. Таким образом, почти 10% граждан, имеющих кредиты, или балансируют у черты бедности, или находятся в зоне риска, поскольку только с начала года долги росли в пять раз быстрее доходов.

с чего всё началось

По итогам пяти месяцев 2019 года объем банки выдали россиянам кредиты на 16 трлн рублей, рост по сравнению с аналогичным периодом 2018-го составил 23%.Таким образом, с 2014 года долговая нагрузка граждан выросла в 1,5 раза.

Около 7 млн россиян отдают по кредитам большую часть зарплаты

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