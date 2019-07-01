Экономика
Около 70% жителей РФ боятся тратить деньгиREGNUM 04:26
В России выросло число граждан, настроенных сократить расходы. В июне о том, что боятся тратить деньги заявили 68% опрошенных (в мае 2019 года — 66%).
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 13:48, Вашингтон
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СМИ огласили детали контракта Панарина с «Рейнджерс»
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В Крыму сообщили об ажиотаже со стороны украинских туристов
Обновлено в 10:36
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В Чечне неизвестный убил полицейского на посту
Неизвестный напал с ножом на полицейского на контрольно-заградительном пункте в Ачхой-Мартановском районе Чечни, сообщается на сайте МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Обновлено в 08:50
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Хорошёвский суд Москвы арестовал Навального на 10 суток
Обновлено в 12:53
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Участок М-11 от МКАДа до Твери готовится к открытию
3 июля в Тверской области запустят автомобильное движение с 97 по 149 километр скоростной трассы М-11.
Обновлено в 10:30
Происшествия
Протестующие в Гонконге прорвались в здание парламента
Участникам протеста против принятия закона об экстрадиции в Гонконге удалось прорваться в здание местного парламента, сообщает South China Morning Post.
Обновлено в 10:29
Политика
Россия отказалась верить в информацию о третьем «отравителе» Скрипалей
В посольстве России в Великобритании отказались принимать в расчет данные британских СМИ об участии третьего подозреваемого Дениса Сергеева в деле об отравлении бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
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Шоу-бизнес
В РЖД отреагировали на выходку Пугачевой на перроне вокзала
В дирекции РЖД прокомментировали поступок российской певицы Аллы Пугачевой, которая проехалась в машине по перрону одного из железнодорожных вокзалов Москвы.
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Наука
На Земле резко выросла скорость вымирания насекомых
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Энергетика
Бензин подорожал после отмены соглашения правительства с нефтяниками
Повышение цен на топливо зафиксировали после прекращения работы соглашения правительства с нефтяниками.
Обновлено в 09:01
Футбол
«Зенит» расторг контракт с Маркизио
Обновлено в 12:52
Происшествия
На трассе «Сибирь» сняли затор из унесенных паводком домов
Несколько десятков строений, унесенных вышедшей из берегов рекой Ия, скопились у моста федеральной трассы Р-255 "Сибирь".
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Общество
Супруга правителя Дубая сбежала в Германию, прихватив с собой $40 млн
Принцесса Хайя бинт аль-Хусейн, супруга правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума, сбежала в Германию с крупной сумой денег.
Обновлено 29 июня в 08:57
Общество
Обнародовано расследование Ивана Голунова
Расследование о похоронном бизнесе журналиста "Медузы" Ивана Голунова, которого в начале июня задержали по подозрению в сбыте наркотических средств, показали людям.
Обновлено в 11:00
Политика
Вакарчук назвал Крым российским
Лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук в ходе выступления в Харькове оговорился и назвал Крым российским.
Обновлено в 11:42
Политика
Грузия сменит посла на Украине
Грузия сменит своего посла в Киеве. Об этом сообщили грузинскому Первому каналу в департаменте прессы и информации МИД страны.
Обновлено в 12:20
Происшествия
Под Брянском в ДТП с маршруткой погибли три человека
В Брянской области в аварии с участием маршрутного автобуса и грузовика погибли три человека и около десятка пострадали, из них четверо - тяжело.
Обновлено в 08:24
Шоу-бизнес
Страшное горе постигло Николая Баскова
Обновлено в 11:25
Политика
Певица Нино Катамадзе назвала Россию оккупантом
Грузинская певица Нино Катамадзе заявила, что больше не будет выступать в России.
Обновлено вчера в 13:29
Происшествия
Арбитры РСПП увидели заинтересованность Юсупова в деле Калви
"Учитывая представленные в материалы дела документы и доводы инициирующей стороны, отказ ответчиков от участия в рассмотрении дела, состав арбитров сделал вывод о личной заинтересованности Шерзода Юсупова, как стороны корпоративного конфликта, в развитии уголовного дела и нахождении Майкла Калви и его партнеров под стражей", - отмечает РСПП.
Обновлено в 10:45
Политика
Борис Джонсон намерен брекситом доказать Путину ценность либерализма
Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия докажет президенту России Владимиру Путину ценность либерализма своим уходом из ЕС в установленные сроки.
Обновлено в 00:15
Транспорт
РБК: оператор «Платона» претендует на обслуживание всех дорожных камер
Ранее «Коммерсантъ» сообщал, что другое предприятие «Ростеха», созданное совместно с «Глонасс», – «Глонасс БДД» претендует на то, чтобы стать единственной компанией, которая занимается обслуживанием дорожных камер.
Обновлено в 11:08
Шоу-бизнес
Сын Голубкиной и Фоменко отдохнул с родителями на Сахалине
Обновлено в 09:31
Общество
Мексиканский город засыпало метровым слоем града
Мексиканский город Гвадалахара засыпало льдом после сильного града, сообщает издание Economista.
Обновлено в 04:56
Политика
В Кремле прокомментировали возможность встречи Путина с Зеленским
Ранее секретарь СНБО Александр Данилюк назвал реальной возможность встречи Зеленского и Путина.
Обновлено в 06:53
Религия
В РПЦ не ответили, кто находился на яхте «Паллада»
Как сообщает «Говорит Москва», яхта была передана в распоряжение Московской патриархии в 2005 году от руководства компании «Лукойл».
Обновлено в 11:02
Кино
Люк Бессон отменил свой визит в Россию на премьеру фильма «Анна»
Обновлено в 12:28
Общество
Жители Иркутской области заявили, что власти и МЧС не предупреждали их о наводнении
Жители иркутского города Тулун заявили, что не получали предупреждений от МЧС и властей о предстоящем масштабном наводнении.
Обновлено в 05:37