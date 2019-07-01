Экономика

Около 70% жителей РФ боятся тратить деньгиREGNUM 04:26

В России выросло число граждан, настроенных сократить расходы. В июне о том, что боятся тратить деньги заявили 68% опрошенных (в мае 2019 года — 66%).
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ВЦИОМ: Каждый четвертый россиянин считает, что пришло время крупных покупок

Фонтанка.Ру05:44

Около 70% жителей РФ боятся тратить деньги

REGNUM04:26

Россияне стали избегать крупных покупок и кредитов

Телеканал 360°04:48

ВЦИОМ: четверть россиян считает нынешнее время благоприятным для крупных покупок

ТАСС04:46

68% россиян готовы экономить, чтобы делать накопления - ВЦИОМ

Аргументы и Факты04:26

ВЦИОМ: большинство россиян воздерживаются от крупных покупок и кредитов

Ведомости05:38

Большинство россиян начали воздерживаться от кредитов

Московский Комсомолец04:17
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Футбол

Игуаин ушёл из «Челси» после завершения срока аренды

Обновлено в 05:55
Баскетбол

«Зенит» объявил об уходе Сергея Карасева

Петербургский «Зенит» на официальном сайте объявил об уходе форварда Сергея Карасева.
Обновлено в 05:28
Происшествия

Появилось видео задержания трех чиновников в Дагестане

Обновлено в 04:04
Игры

В следующей GTA игроки вновь посетят Вайс-Сити

После чего, согласно сюжетной линии, игроки переносятся в Либерти-Сити.
Обновлено в 02:06
Происшествия

Глава Футбольной федерации Афганистана пострадал от взрыва в Кабуле

Глава Футбольной федерации Афганистана Юсуф Каргар пострадал в результате взрыва в Кабуле, сообщает телеканал TOLO News.
Обновлено в 03:54
Общество

В России изменились правила продажи молочных продуктов

С 1 июля в России вступили в силу новые правила продажи молочных продуктов.
Обновлено вчера в 20:36
Политика

Парубий намерен отозвать приглашение ПАСЕ на выборы

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, что намерен отозвать свое приглашение ПАСЕ на выборы в парламент, если права делегации РФ в ассамблее будут восстановлены.
Обновлено в 05:09
Экономика

В России изменились правила выдачи микрозаймов

1 июля вступили в силу правила выдачи микрокредитов, разработанные Центральным банком (ЦБ) России. Об этом в понедельник, 1 июля, пишет РБК.
Обновлено в 01:26
Авто

В России отзывают 2 тыс. Porsche Panamera: машины могут загореться

В России отзывают 2055 машин Porsche Panamera из-за вероятности коротких замыканий. Об этом сообщает пресс-служба Росстандарта.
Обновлено в 05:10
Хоккей

Ансель Галимов покинул «Авангард»

Обновлено в 02:37
Авто

«АвтоВАЗ» повысил цены на Lada Granta и Lada Vesta

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» с 1 июля повысил цены на модели Lada Granta и Lada Vesta. Об этом сообщает «Лада онлайн».
Обновлено в 04:26
Путешествия

В Анапе запретили купаться на всех пляжах

Обновлено в 05:22
Политика

Скабеева высмеяла отказ Катамадзе выступать в России

Телеведущая Ольга Скабеева высмеяла решение грузинской певицы Нино Катамадзе не выступать в России.
Обновлено вчера в 13:40
Транспорт

В ГД предложили повысить штрафы для нарушителей на дорогих машинах

Для владельцев люксовых автомобилей могут повысить штраф за неоднократное нарушение правил парковки.
Обновлено в 04:43
Общество

Составлен рейтинг регионов с самым доступным жильем

Магаданская область и Ямало-Ненецкий автономный округ стали регионами с самым доступным жильем.
Обновлено в 02:25
Общество

Синоптики сообщили о новом похолодании в Москве с 3 июля

Прохладная погода вернется в Москву в среду, 3 июля, и сохранится до воскресенья, 7 июля, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.
Обновлено в 06:09
Энергетика

В России ожидается новый скачок цен на бензин

Министр финансов России Антон Силуанов и зампред правительства РФ Дмитрий Козак решили, что соглашение с нефтедобывающим компаниями о временной заморозке цен на топливо продлеваться не будет.
Обновлено вчера в 11:30
Происшествия

Жительница Североуральска намеревалась сжечь вышку связи

В Североуральске в Свердловской области в ночь с 19 по 20 мая в посёлке Калья 53-летняя местная жительница намеревалась сжечь вышку сотовой связи.
Обновлено в 05:25
Происшествия

Врачей роддома заподозрили в убийстве младенца из-за статистики

Обновлено вчера в 14:53
Общество

В России предложили запретить частные камеры на дорогах

Авторы предлагают защитить автомобилистов от злоупотреблений частных владельцев комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД.
Обновлено в 04:52
Экономика

Какую пенсию жители республик Донбасса получат с 1 июля на Украине и у себя дома

С 1 июля на Украине повысится на 67 гривен минимальная пенсия - с 1 497 до 1 564 гривен.
Обновлено в 04:42
Происшествия

Протестующие штурмуют здание правительства в Гонконге

Обновлено в 03:14
Экономика

Акционерная стоимость «Арктик СПГ-2» уже практически учтена в цене акций «НОВАТЭКа»

"Новатэк" торгуется с сильным мультипликатором EV/EBITDA 2019П 13.2x против среднего значения за 5 лет 10.9x, что, вероятно, говорит о том, что акционерная стоимость АСПГ-2 уже практически учтена в цене акций.
Обновлено в 04:00
Авто

Новый Volkswagen Passat прошел дорожные тесты

Volkswagen Passat новой генерации протестировали на российских дорогах.
Обновлено в 03:24
Хоккей

«Салават Юлаев» продлил контракт с Сергеевым

«Салават Юлаев» продлил контракт с защитником Артёмом Сергеевым. Новое соглашение рассчитано на один год.
Обновлено в 04:55
Игры

Квест-директор Cyberpunk 2077 рассказал об оружии

Во время беседы с журналистами, квест-директор игры Cyberpunk 2077 Матеуш Томашкевич поведал новые детали, которые касаются вооружения, ожидаемого в будущей игре, а также его настройки и использования во время боя.
Обновлено в 04:20
Хоккей

«Коламбус» предложил Панарину контракт на $96 млн

Клуб НХЛ "Коламбус" предложил российскому форварду Артемию Панарину восьмилетний контракт на 96 миллионов долларов, сообщает theathletic.com.
Обновлено в 01:04
Кино

В Ялте пройдет детский кинофестиваль «Алые паруса „Артека“»

C 1 по 9 июля в Ялте пройдет киносмотр для детей и юношества — Международный детский кинофестиваль «Алые паруса „Артека“», сообщается на сайте Минкультуры РФ.
Обновлено 29 июня в 08:59
Происшествия

Число жертв наводнения в Иркутской области растет

В результате наводнения в Иркутской области, по официальным данным, погибли пять человек.
Обновлено в 05:32
Шоу-бизнес

Пугачева проехала по перрону на своем автомобиле

Стало известно, что Пугачева вместе со своим мужем Максимом Галкиным и детьми собралась в Ригу, откуда она отправится в Юрмалу, излюбленное место знаменитой семьи.
Обновлено в 05:30
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