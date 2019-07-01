Экономика
Около 70% жителей РФ боятся тратить деньгиREGNUM 04:26
В России выросло число граждан, настроенных сократить расходы. В июне о том, что боятся тратить деньги заявили 68% опрошенных (в мае 2019 года — 66%).
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Футбол
Игуаин ушёл из «Челси» после завершения срока аренды
Обновлено в 05:55
Баскетбол
«Зенит» объявил об уходе Сергея Карасева
Петербургский «Зенит» на официальном сайте объявил об уходе форварда Сергея Карасева.
Обновлено в 05:28
Происшествия
Появилось видео задержания трех чиновников в Дагестане
Обновлено в 04:04
Игры
В следующей GTA игроки вновь посетят Вайс-Сити
После чего, согласно сюжетной линии, игроки переносятся в Либерти-Сити.
Обновлено в 02:06
Происшествия
Глава Футбольной федерации Афганистана пострадал от взрыва в Кабуле
Глава Футбольной федерации Афганистана Юсуф Каргар пострадал в результате взрыва в Кабуле, сообщает телеканал TOLO News.
Обновлено в 03:54
Общество
В России изменились правила продажи молочных продуктов
С 1 июля в России вступили в силу новые правила продажи молочных продуктов.
Обновлено вчера в 20:36
Политика
Парубий намерен отозвать приглашение ПАСЕ на выборы
Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, что намерен отозвать свое приглашение ПАСЕ на выборы в парламент, если права делегации РФ в ассамблее будут восстановлены.
Обновлено в 05:09
Экономика
В России изменились правила выдачи микрозаймов
1 июля вступили в силу правила выдачи микрокредитов, разработанные Центральным банком (ЦБ) России. Об этом в понедельник, 1 июля, пишет РБК.
Обновлено в 01:26
Авто
В России отзывают 2 тыс. Porsche Panamera: машины могут загореться
В России отзывают 2055 машин Porsche Panamera из-за вероятности коротких замыканий. Об этом сообщает пресс-служба Росстандарта.
Обновлено в 05:10
Хоккей
Ансель Галимов покинул «Авангард»
Обновлено в 02:37
Авто
«АвтоВАЗ» повысил цены на Lada Granta и Lada Vesta
Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» с 1 июля повысил цены на модели Lada Granta и Lada Vesta. Об этом сообщает «Лада онлайн».
Обновлено в 04:26
Путешествия
В Анапе запретили купаться на всех пляжах
Обновлено в 05:22
Политика
Скабеева высмеяла отказ Катамадзе выступать в России
Телеведущая Ольга Скабеева высмеяла решение грузинской певицы Нино Катамадзе не выступать в России.
Обновлено вчера в 13:40
Транспорт
В ГД предложили повысить штрафы для нарушителей на дорогих машинах
Для владельцев люксовых автомобилей могут повысить штраф за неоднократное нарушение правил парковки.
Обновлено в 04:43
Общество
Составлен рейтинг регионов с самым доступным жильем
Магаданская область и Ямало-Ненецкий автономный округ стали регионами с самым доступным жильем.
Обновлено в 02:25
Общество
Синоптики сообщили о новом похолодании в Москве с 3 июля
Прохладная погода вернется в Москву в среду, 3 июля, и сохранится до воскресенья, 7 июля, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.
Обновлено в 06:09
Энергетика
В России ожидается новый скачок цен на бензин
Министр финансов России Антон Силуанов и зампред правительства РФ Дмитрий Козак решили, что соглашение с нефтедобывающим компаниями о временной заморозке цен на топливо продлеваться не будет.
Обновлено вчера в 11:30
Происшествия
Жительница Североуральска намеревалась сжечь вышку связи
В Североуральске в Свердловской области в ночь с 19 по 20 мая в посёлке Калья 53-летняя местная жительница намеревалась сжечь вышку сотовой связи.
Обновлено в 05:25
Происшествия
Врачей роддома заподозрили в убийстве младенца из-за статистики
Обновлено вчера в 14:53
Общество
В России предложили запретить частные камеры на дорогах
Авторы предлагают защитить автомобилистов от злоупотреблений частных владельцев комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД.
Обновлено в 04:52
Экономика
Какую пенсию жители республик Донбасса получат с 1 июля на Украине и у себя дома
С 1 июля на Украине повысится на 67 гривен минимальная пенсия - с 1 497 до 1 564 гривен.
Обновлено в 04:42
Происшествия
Протестующие штурмуют здание правительства в Гонконге
Обновлено в 03:14
Экономика
Акционерная стоимость «Арктик СПГ-2» уже практически учтена в цене акций «НОВАТЭКа»
"Новатэк" торгуется с сильным мультипликатором EV/EBITDA 2019П 13.2x против среднего значения за 5 лет 10.9x, что, вероятно, говорит о том, что акционерная стоимость АСПГ-2 уже практически учтена в цене акций.
Обновлено в 04:00
Авто
Новый Volkswagen Passat прошел дорожные тесты
Volkswagen Passat новой генерации протестировали на российских дорогах.
Обновлено в 03:24
Хоккей
«Салават Юлаев» продлил контракт с Сергеевым
«Салават Юлаев» продлил контракт с защитником Артёмом Сергеевым. Новое соглашение рассчитано на один год.
Обновлено в 04:55
Игры
Квест-директор Cyberpunk 2077 рассказал об оружии
Во время беседы с журналистами, квест-директор игры Cyberpunk 2077 Матеуш Томашкевич поведал новые детали, которые касаются вооружения, ожидаемого в будущей игре, а также его настройки и использования во время боя.
Обновлено в 04:20
Хоккей
«Коламбус» предложил Панарину контракт на $96 млн
Клуб НХЛ "Коламбус" предложил российскому форварду Артемию Панарину восьмилетний контракт на 96 миллионов долларов, сообщает theathletic.com.
Обновлено в 01:04
Кино
В Ялте пройдет детский кинофестиваль «Алые паруса „Артека“»
C 1 по 9 июля в Ялте пройдет киносмотр для детей и юношества — Международный детский кинофестиваль «Алые паруса „Артека“», сообщается на сайте Минкультуры РФ.
Обновлено 29 июня в 08:59
Происшествия
Число жертв наводнения в Иркутской области растет
В результате наводнения в Иркутской области, по официальным данным, погибли пять человек.
Обновлено в 05:32
Шоу-бизнес
Пугачева проехала по перрону на своем автомобиле
Стало известно, что Пугачева вместе со своим мужем Максимом Галкиным и детьми собралась в Ригу, откуда она отправится в Юрмалу, излюбленное место знаменитой семьи.
Обновлено в 05:30