Около 70% жителей РФ боятся тратить деньгиREGNUM 04:26

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Происшествия Город в Мексике оказался под слоем льда из-за сильного града Мексиканский город Гвадалахара оказался 30 июня погребен под слоем льда после сильного града, который был зарегистрирован здесь впервые, сообщило 30 июня издание Economista.

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Финансы Индийские инвесторы настроены оптимистично В понедельник, 1 июля, ключевые фондовые индексы Индии завершили торговую сессию на положительной территории благодаря известиям о том, что Вашингтон и Пекин согласились возобновить торговые переговоры и обсудить тарифы на импорт товаров.

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