Экономика
Около 70% жителей РФ боятся тратить деньгиREGNUM 04:26
В России выросло число граждан, настроенных сократить расходы. В июне о том, что боятся тратить деньги заявили 68% опрошенных (в мае 2019 года — 66%).
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Общество
ФАС создаст комиссию для решения спорных вопросов на IT-рынке
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) создаст при своих экспертных советах по связи и информационным технологиям экспертную комиссию для решения спорных вопросов на этих рынках, сообщил журналистам заместитель руководителя службы Анатолий Голомолзин по итогам заседания этих советов.
Обновлено в 07:20
Происшествия
Роковое столкновение: мужчина погиб в ДТП в Ростовской области
В ДТП погибли три человека, в том числе младенец.
Обновлено в 04:33
Шоу-бизнес
Александра Стриженова согласилась выносить ребенка для Успенской
Внучка актера Олега Стриженова Александра согласилась выносить ребенка для «королевы русского шансона» Любови Успенской.
Обновлено в 07:16
Происшествия
Город в Мексике оказался под слоем льда из-за сильного града
Мексиканский город Гвадалахара оказался 30 июня погребен под слоем льда после сильного града, который был зарегистрирован здесь впервые, сообщило 30 июня издание Economista.
Обновлено в 05:13
Музыка
Матвиенко прокомментировал ситуацию с Нино Катамадзе
Российский композитор и продюсер Игорь Матвиенко в разговоре с RT прокомментировал ситуацию с отказом грузинской певицы Нино Катамадзе продолжать концертную деятельность на территории России.
Обновлено в 05:09
Экономика
Тариф системы «Платон» впервые проиндексировали
С 1 июля 2019 года на 14 копеек вырос тариф государственной системы «Платон», в рамках которой с грузовиков взимается плата за использование федеральных дорог.
Обновлено вчера в 22:58
Политика
Глава СНБО Украины не видит смысла в визовом режиме с Россией
Украине нет необходимости вводить визовый режим с Россией, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк 1 июня в интервью изданию «Левый берег».
Обновлено в 06:59
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева рассказала поклонникам о своих привычках
Во время отдыха знаменитость решила рассказать поклонникам в Instagram о своих странных привычках.
Обновлено вчера в 07:32
Транспорт
В Екатеринбурге открыли для автомобилистов Макаровский мост
Трамвайное движение — пока в одном направлении, от железнодорожного вокзала в сторону улицы Московской, — будет открыто лишь к 1 сентября 2019 года.
Обновлено в 05:12
Общество
Полное солнечное затмение произойдет 2 июля
Напомним, в 2019 году произойдет пять затмений: три солнечных (частное состоялось 6 января, полное – 2 июля и кольцеобразное – 26 декабря) и два лунных (полное состоялось 21 января и частное – 16 июля).
Обновлено в 04:13
Происшествия
Врачей роддома заподозрили в убийстве младенца из-за статистики
Обновлено вчера в 14:53
Происшествия
Дело об избиении подростка полицейскими возбуждено в Петербурге
В Санкт-Петербурге следственными органами СКР возбуждено уголовное дело об избиении подростка в полиции, которое произошло в конце мая 2019 года.
Обновлено в 07:38
Политика
«Коммерсантъ»: два заместителя Золотова в Росгвардии подали в отставку
Два заместителя директора Росгвардии Виктора Золотова – Сергей Меликов и Сергей Милейко – подали рапорты об увольнении, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 21:37
Армия и оружие
Новейший ЗРК «Сосна» модернизируют
Зенитный ракетный комплекс "Сосна" получит новые боеприпасы и шасси.
Обновлено в 07:30
Политика
Зеленский потребовал наказать Климкина
Украинский президент Владимир Зеленский потребовал, чтобы премьер страны Владимир Гройсман привлек главу МИДа Павла Климкина к дисциплинарной ответственности, передает ТАСС.
Обновлено в 07:02
Финансы
Индекс МосБиржи обновил максимум до 2800 пунктов
Индекс МосБиржи, один из основных российских фондовых индикаторов, днем в понедельник в очередной раз обновил исторический максимум и впервые достиг рубежа 2800 пунктов на фоне улучшения внешней конъюнктуры после оптимистичных итогов саммита G20 в Японии, где главы США и Китая договорились о торговом перемирии.
Обновлено в 06:24
Финансы
Индийские инвесторы настроены оптимистично
В понедельник, 1 июля, ключевые фондовые индексы Индии завершили торговую сессию на положительной территории благодаря известиям о том, что Вашингтон и Пекин согласились возобновить торговые переговоры и обсудить тарифы на импорт товаров.
Обновлено в 07:00
Хоккей
Вратарь Судницин перешел в «Авангард»
Вратарь Александр Судницин перешел в «Авангард», сообщает официальный сайт омского клуба. Соглашение рассчитано на один сезон.
Обновлено в 07:40
Футбол
«Рома» приобрела полузащитника «Наполи»
Обновлено в 06:19
Музыка
«Первый канал» обновит систему голосования в шоу «Голос»
«Первый канал» проводит обновление системы голосования в шоу «Голос», сообщила пресс-служба телеканала.
Обновлено в 07:23
Политика
Песков предупредил российских артистов об опасности гастролей в Грузии
Напомним, что ранее Катамадзе заявила, что больше не будет выступать с концертами по России.
Обновлено в 06:39
Музыка
Рэпер Lil Nas X совершил каминг-аут
Lil Nas X, один из самых популярных фрешменов рэп-сцены, шокировал многих своих фанатов, совершив каминг-аут.
Обновлено в 03:48
Происшествия
Около 30 человек отравились шаурмой в Петербурге
В Санкт-Петербурге 26 человек отравились шаурмой в кафе.
Обновлено в 07:40
Политика
Песков сообщил, что указ о назначении Евкурова еще не подписан
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил о статусе указа о назначении экс-главы Ингушетии Юнус-бека Евкурова.
Обновлено в 06:15
Экономика
Гендиректор сети гипермаркетов «Карусель» покинул свой пост
Генеральный директор сети гипермаркетов "Карусель" (X5 Retail Group) Максим Гацуц принял решение покинуть должность.
Обновлено в 05:48
Общество
В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву вернется теплая погода
3 июля температурный фон составит 18-20 градусов, а до конца недели прогнозируется 17-19 градусов, что ниже нормы на 2-3 градуса.
Обновлено в 06:23
Политика
Зеленский не возьмет с собой Климкина в Канаду
По словам пресс-секретаря ведомства Екатерины Зеленко, визит президента Украины Владимира Зеленского в Торонто, который состоится с 1 по 3 июля, пройдет без участия главы МИД.
Обновлено в 05:03
Авто
Составили топ-10 дизельных автомобилей в РФ
Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых популярных дизельных автомобилей в России.
Обновлено в 04:22