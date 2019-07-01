Экономика

Около 70% жителей РФ боятся тратить деньгиREGNUM 04:26

В России выросло число граждан, настроенных сократить расходы. В июне о том, что боятся тратить деньги заявили 68% опрошенных (в мае 2019 года — 66%).
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ВЦИОМ: Каждый четвертый россиянин считает, что пришло время крупных покупок

Фонтанка.Ру05:44

ВЦИОМ: большинство россиян воздерживаются от крупных покупок и кредитов

Ведомости05:38

ВЦИОМ: четверть россиян считает нынешнее время благоприятным для крупных покупок

ТАСС04:46

Россияне стали избегать крупных покупок и кредитов

Телеканал 360°04:48

68% россиян готовы экономить, чтобы делать накопления - ВЦИОМ

Аргументы и Факты04:26

Около 70% жителей РФ боятся тратить деньги

REGNUM04:26

Большинство россиян начали воздерживаться от кредитов

Московский Комсомолец04:17
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 07:00, Вашингтон
Общество

Жена эмира Дубая сбежала с 40 миллионами долларов за границу

Обновлено 29 июня в 14:00
Политика

Песков предупредил российских артистов об опасности гастролей в Грузии

В Кремле прокомментировали отказ грузинской певицы Нино Катамадзе от концертов в России.
Обновлено в 06:39
Армия и оружие

Глава МИД Германии прокомментировал разведение сил у Станицы Луганской

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас назвал "проблеском надежды" разведение сил в районе Станицы Луганской.
Обновлено в 06:30
Транспорт

Минтранс намерен изменить регулирование совместных поездок на авто

Министерство транспорта РФ представило законопроект о регулировании совместных поездок на автомобиле (карпулинге - ИФ), сообщает в понедельник газета "Коммерсантъ".
Обновлено вчера в 21:59
Армия и оружие

На Кипре заявили о российском происхождении упавшей на остров ракеты

Обновлено в 06:40
Игры

В следующей GTA игроки вновь посетят Вайс-Сити

Главным героем, по словам юзера, будет являться мужчина по имени Рикардо, который хочет стать наркобароном и возит наркотики из Вайс-Сити в Южную Америку.
Обновлено в 02:06
Происшествия

Дело об экстрадиции экс-главы компании-владельца «Зимней вишни» передано в суд в Польше

Окружная прокуратура Польши передала в суд дело бывшего руководителя Кемеровского кондитерского комбината Вячеслава Вишневского, обвиняемого в нарушениях, повлекших за собой пожар в ТЦ "Зимняя вишня".
Обновлено в 05:36
Политика

Главред WikiLeaks рассказал о психологическом состоянии Ассанжа

Недавно основателя WikiLeaks перевели в больничное крыло тюрьмы Белмарш. Двадцать шестого июня Храфнссон навестил его там.
Обновлено в 04:59
Происшествия

Мексиканский город засыпало метровым слоем града

Мексиканский город Гвадалахара засыпало льдом после сильного града, сообщает издание Economista.
Обновлено в 04:56
Происшествия

Протестующие штурмуют здание правительства в Гонконге

Обновлено в 03:14
Общество

В Татарстане сын чиновника во время ЕГЭ 14 раз просился в туалет

В Алексеевском районе Татарстана сын руководителя отдела образования Алексеевского района в процессе сдачи ЕГЭ-2019 просился в туалет по разным данным от 9 до 14 раз.
Обновлено в 05:35
Общество

В Союзе потребителей оценили новые правила продажи молочных продуктов

Введение новых правил реализации молочной продукции является шагом в правильном направлении, считает председатель Союза потребителей России Петр Шелищ.
Обновлено в 04:08
Политика

ВАК отказалась слушать доклад академиков РАН о плагиате в диссертациях

Президиум Высшей аттестационной комиссии (ВАК) проигнорировал представителей Российской академии наук (РАН), которые собирались сделать доклад о плагиате в диссертации профессора МГУТУ Юлии Аношиной.
Обновлено в 06:52
Финансы

Рубль дорожает благодаря новостям с саммита G20

Рубль дорожает благодаря новостям о договоренностях между Китаем и США на саммите G20, говорит старший аналитик «БКС премьера» Сергей Суверов.
Обновлено в 04:37
Космос

Добровольский, Волков, Пацаев. 48 лет назад погиб экипаж «Союза-11»

30 июня 1971 года из-за разгерметизации спускаемого аппарата космического корабля «Союз-11» погибли советские космонавты Георгий Добровольский, Владислав Волков и Виктор Пацаев.
Обновлено в 01:17
Спорт

Сборная России вернулась в Москву после Европейских игр

Самолет с делегацией российских спортсменов, которые приняли участие в Европейских играх в Белоруссии, совершил посадку в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 06:42
Авто

АвтоВАЗ вновь поднял цены на Lada Granta и Lada Vesta

Обновлено в 05:13
Футбол

«Челси» сообщил об уходе Гонсало Игуаина

Обновлено в 06:29
Экономика

В России изменились правила выдачи микрозаймов

1 июля вступили в силу правила выдачи микрокредитов, разработанные Центральным банком (ЦБ) России. Об этом в понедельник, 1 июля, пишет РБК.
Обновлено в 01:26
Экономика

Гендиректор сети гипермаркетов «Карусель» покинул свой пост

Генеральный директор сети гипермаркетов "Карусель" (X5 Retail Group) Максим Гацуц принял решение покинуть должность.
Обновлено в 05:48
Политика

Климкин заявил, что уходит в «политический отпуск»

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что принял решение уйти в "политический отпуск".
Обновлено в 06:11
Музыка

Первый канал обновляет систему голосования на шоу «Голос»

После объявления предварительных результатов итоги финала аннулировали. Вещатель провел спецвыпуск шоу 24 мая.
Обновлено в 06:33
Технологии

Пять компаний обвинили «Яндекс» в ограничении доступа к их сервисам

Пять сайтов, по мнению которых «Яндекс» ограничивает доступ к их сервисам, обвинили поисковик в нарушении закона о конкуренции.
Обновлено в 02:40
Происшествия

Число жертв наводнения в Иркутской области растет

В результате наводнения в Иркутской области, по официальным данным, погибли пять человек.
Обновлено в 05:32
Экономика

Тариф системы «Платон» впервые проиндексировали

С 1 июля 2019 года на 14 копеек вырос тариф государственной системы «Платон», в рамках которой с грузовиков взимается плата за использование федеральных дорог.
Обновлено вчера в 22:58
Общество

Названы регионы с самым доступным жильем

Аналитики исследовали рынок недвижимости и сделали вывод, что самое доступное жилье - в Магаданской области и на Ямале.
Обновлено в 02:21
Политика

Россия предоставит Сербии кредит в размере €172,5 млн

Россия предоставит Сербии экспортный кредит в размере €172,5 млн, соглашение может быть заключено в скором времени, заявил российский посол в Сербии Александр Боцан-Харченко.
Обновлено в 04:15
Происшествия

В Кабуле около 70 человек госпитализированы после взрыва

До 68 человек выросло число пострадавших при взрыве в Кабуле. Об этом сообщает TOLOnews со ссылкой на минздрав Афганистана.
Обновлено в 02:27
Космос

4 астероида летят прямо на Землю

Обновлено в 06:09
Авто

В России отзывают более двух тысяч автомобилей Porsche Panamera

Porsche отзывает в России 2055 автомобилей модели Panamera. Речь идёт о машинах, проданных с декабря 2010 по октябрь 2017 года.
Обновлено в 06:15
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