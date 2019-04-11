Экономика

Около 70% граждан РФ живут в режиме строгой экономииREGNUM вчера в 04:11

Большинство жителей России (68%) предпочитают экономить деньги, при этом сокращая повседневные расходы (в 2018 году — 63%). Быстро тратят зарплату или пенсию 20%. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
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Россияне считают, что сейчас лучшее время брать кредиты

Российская газетавчера в 05:18

Большинство россиян заявили о неготовности к крупным покупкам и кредитам

РБКвчера в 05:07

Регионы слишком «зажало»: о строгой экономии граждан РФ

REGNUMвчера в 05:20

ВЦИОМ: большинство россиян считает, что сейчас не лучшее время брать кредиты

ТАССвчера в 04:13

Большинство россиян заявили, что не готовы к крупным покупкам и кредитам

Интерфаксвчера в 03:47

ВЦИОМ: Большинство россиян не хотят брать крупные кредиты и не готовы к большим покупкам. С кредитками ходят в кафе и супермаркеты

Фонтанка.Рувчера в 03:40

Россияне решили воздержаться от кредитов и крупных покупок

Телеканал 360°вчера в 05:03
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 02:41, Ашберн
Политика

После слов Лукашенко о России Минск остановит нефтепровод «Дружба»

Несколько участков трубопровода «Дружба», проходящего по территории Белоруссии, нуждаются в ремонте, заявил вице-премьер страны Игорь Петришенко после совещания с участием президента страны Александром Лукашенко, сообщает БелТА.
Обновлено вчера в 09:38
Здоровье

Минпросвещения предложило не пускать в школу детей без прививок

Минпросвещения России предлагает ограничить посещение школ для детей, которые не прошли вакцинацию от опасных инфекций, следует из предложений министерства.
Обновлено вчера в 11:40
Общество

Пригожина возмутил совет Волочковой бедным россиянам уезжать из страны

Обновлено вчера в 11:36
Технологии

За 8 дней отечественную ОС «Эльбрус» скачали около 50 тысяч раз

Пока в публичном доступе находится только предыдущая, третья, версия ОС – более новая будет доступна для скачивания в мае 2019 года.
Обновлено вчера в 06:35
Футбол

«Спартак» строго накажет Гулиева

Обновлено в 02:30
Экономика

Почти все финансовые активы РФ сосредоточены в руках 3% населения

По данным «Коммерсанта», аналитики выяснили, что в руках 3% богатого населения России сосредоточены почти все богатства страны.
Обновлено в 02:28
Экономика

Uber раскрыл убытки совместного с «Яндексом» предприятия

Американский сервис по вызову такси Uber обнародовал убыток совместного предприятия с «Яндекс.Такси» за 2018 год, сумма составила $42 млн.
Обновлено в 01:18
Экономика

Минэкономразвития ухудшило прогноз по реальным доходам и инвестициям

Ожидания по росту реальных доходов в 2019 году сохранены на уровне 1%, следует из обновленного в апреле прогноза социально-экономического развития до 2024 года (есть у РБК).
Обновлено в 00:00
Происшествия

В Хакасии к пожизненному сроку приговорили таксиста-маньяка

Обновлено в 01:53
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у московского банка «Аспект»

Банк России отозвал лицензию у московской кредитной организации «Аспект». Об этом в пятницу, 12 апреля, заявила пресс-служба регулятора.
Обновлено в 01:43
Армия и оружие

Турчинов обвинил Россию в подготовке к войне в Европе

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов во время выступления на Киевском форуме по безопасности заявил, что Россия якобы готовится к полномасштабной континентальной войне в Европе.
Обновлено вчера в 09:34
Общество

На Урале наказаны шестеро сотрудников министерства образования

Один из чиновников не указал данных о том, что его жене принадлежат участок земли площадью 800 кв. метров и квартира в 93,7 кв. метров.
Обновлено в 02:20
Транспорт

Пассажиров предупредили о задержках поездов на Ярославском направлении

Ранее ЦППК предупреждала, что с 13 по 19 апреля на перегонах Москва — Лосиноостровская и Лосиноостровская — Мытищи будут проводиться работы, в связи с чем расписание электропоездов на Ярославском направлении будут изменено.
Обновлено в 02:32
Политика

Появилось видео спора Порошенко и Зеленского в прямом эфире

Обновлено вчера в 21:44
Общество

Челябинские аналитики посчитали стоимость квартир в котятах

Выяснилось, что для покупки жилья стоимостью 1,5 миллиона рублей потребуется продать 23 котенка породы скотиш-фолд (шотландская вислоухая) – их стоимость составляет 65 тысяч рублей.
Обновлено 09 апреля в 08:45
Политика

Сторонники Порошенко опубликовали еще один ролик о Зеленском

Обновлено вчера в 19:33
Происшествия

В Бурятии проверят гибель пациента в больничном «карцере»

Баргузинский межрайонный следственный отдел СК Бурятии занялся проверкой смерти пациента центральной районной больницы.
Обновлено вчера в 12:59
Армия и оружие

NI констатировал беспомощность США в Арктике

Журнал The National Interest считает, что США не готовы защищать свои интересы в Арктике.
Обновлено вчера в 23:53
Общество

В Гидрометцентре призвали не спешить убирать зимние вещи

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд призвал жителей европейской части России не спешить прятать зимние вещи.
Обновлено вчера в 13:00
Политика

Аваков сообщил о возможном допросе Порошенко по коррупционным делам

Как сообщает УНИАН, Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил журналистам о возможном вызове на допрос нынешнего украинского лидера Петра Порошенко в случае его проигрыша на президентских выборах Владимиру Зеленскому.
Обновлено вчера в 17:59
Происшествия

МВД уволило сбежавших на Украину ростовских полицейских

«Начальником УМВД России по Ростову-на-Дону с учетом поступившей информации о несанкционированном выезде сотрудников за пределы России подписан приказ об их увольнении из органов внутренних дел за грубое нарушение служебной дисциплины», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено вчера в 10:47
Автоспорт

Феттель выиграл первую практику на Гран-при Китая, Квят стал восьмым

Обновлено в 01:35
Армия и оружие

ВКС РФ: Разработка С-500 близится к завершению

«В ближайшее время ожидается поступление зенитного ракетного комплекса С-350 «Витязь», близится к завершению разработка ЗРС С-500 и ряда перспективных радиолокационных станций».
Обновлено вчера в 21:05
Шоу-бизнес

Эмбер Херд в подробностях описала, как ее избивал Джонни Депп

В прессе появлялась информация о том, что это Херд избивала мужа - в суд Джонни предоставил почти сотню видеофайлов, на которых, якобы, запечатлены эти сцены.
Обновлено в 02:27
Происшествия

Как прошёл третий день слушаний по делу Кокорина и Мамаева

На третьем заседании Пресненского районного суда по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева был опрошен один из ключевых фигурантов — потерпевший Виталий Соловчук, водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой.
Обновлено вчера в 16:52
Футбол

Никола Влашич: «По игре ЦСКА никому не уступает в чемпионате России»

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич считает, что его команда никому не уступает по игре среди соперников по чемпионату России.
Обновлено вчера в 20:40
Политика

Капитан парусника «Седов»: разум победит, мы обязательно встретимся

Барк "Седов", которому МИД Эстонии без объяснения причин отказал в заходе в Таллинн, продолжает свой юбилейный, 100-й по счету рейс, и сейчас направляется в польский город Гдыня, сообщил в эксклюзивном интервью Sputnik Эстония капитан парусника Евгений Ромашкин.
Обновлено 10 апреля в 12:55
Музыка

Киркоров шокировал СМИ ответом на вопрос о доходах от «Евровидения»

Российский певец Филипп Киркоров раскрыл свои доходы от международного песенного конкурса «Евровидение».
Обновлено вчера в 07:24
Политика

В Эквадоре задержан соратник Ассанжа

Близкий соратник арестованного накануне основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа, проживавший в Эквадоре, был задержан при попытке вылететь в Японию.
Обновлено вчера в 23:12
Армия и оружие

Нерадужные перспективы. Почему Трамп запретил трансгендерам служить в армии США

ТАСС изучил, какое место трансгендеры занимают в армии США, почему Дональд Трамп не хочет допускать их к службе и вообще — хорошо ли (по мнению американских экспертов) иметь представителей ЛГБТ-сообщества в рядах вооруженных сил.
Обновлено в 02:30
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