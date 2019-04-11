Около 70% граждан РФ живут в режиме строгой экономииREGNUM вчера в 04:11

Большинство жителей России (68%) предпочитают экономить деньги, при этом сокращая повседневные расходы (в 2018 году — 63%). Быстро тратят зарплату или пенсию 20%. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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Здоровье Минпросвещения предложило не пускать в школу детей без прививок Минпросвещения России предлагает ограничить посещение школ для детей, которые не прошли вакцинацию от опасных инфекций, следует из предложений министерства.

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