Экономика

Около 70% граждан РФ живут в режиме строгой экономииREGNUM 04:11

Большинство жителей России (68%) предпочитают экономить деньги, при этом сокращая повседневные расходы (в 2018 году — 63%). Быстро тратят зарплату или пенсию 20%. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
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Россияне считают, что сейчас лучшее время брать кредиты

Российская газета05:18

ВЦИОМ: большинство россиян считает, что сейчас не лучшее время брать кредиты

ТАСС04:13

Россияне решили воздержаться от кредитов и крупных покупок

Телеканал 360°05:03

Большинство россиян заявили о неготовности к крупным покупкам и кредитам

РБК05:07

Большинство россиян заявили, что не готовы к крупным покупкам и кредитам

Интерфакс03:47

ВЦИОМ: Большинство россиян не хотят брать крупные кредиты и не готовы к большим покупкам. С кредитками ходят в кафе и супермаркеты

Фонтанка.Ру03:40

Около 70% граждан РФ живут в режиме строгой экономии

REGNUM04:11
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Происшествия

Кокорина и Мамаева эвакуировали из здания суда из-за угрозы взрыва

Обновлено в 06:33
Политика

Британская полиция задержала Ассанжа

Британская полиция задержала Джулиана Ассанжа на территории посольства Эквадора в Лондоне.
Обновлено в 05:41
Политика

Лукашенко сравнил с санкциями действия Москвы в отношении Минска

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сравнил с санкциями запрет на ввоз ряда белорусской продукции в Россию.
Обновлено в 04:37
Авто

Купе-кроссовер Renault Arkana выйдет на российский рынок в этом году

В этом году на российском рынке появится новый купе-кроссовер Renault Arkana. Об этом 11 апреля сообщает пресс-служба французского бренда.
Обновлено в 06:34
Политика

ПАСЕ предлагает России сформировать делегацию и заплатить взнос

Парламентская ассамблея Совета Европы большинством голосов приняла резолюцию, в которой призвала Россию сформировать свою делегацию и выплатить взнос в бюджет Совета Европы.
Обновлено вчера в 15:08
Политика

Египет отказался от «арабского НАТО»

Египет отказался от участия в так называемом "арабском НАТО".
Обновлено в 00:37
Транспорт

ГИБДД предложила поднять в шесть раз штраф за превышение скорости

Зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин не поддержал предложение ГИБДД увеличить в шесть раз штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час.
Обновлено вчера в 13:01
Энергетика

Верховный суд Чечни отменил решение о списании населению долгов за газ

Верховный суд Чечни отменил решение Заводского районного суда Грозного о списании долгов населения за газ, передает корреспондент РИА Новости из зала заседаний.
Обновлено в 05:30
Футбол

Стогниенко станет одним из руководителей проекта Rambler Group и АПЛ

Rambler Group планирует пригласить известного комментатора Владимира Стогниенко на одну из руководящих должностей проекта на показ в России матчей английской премьер-лиги.
Обновлено в 03:37
Политика

Песков не знает, обсуждал ли Путин ситуацию в Донбассе с Медведчуком

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не знает, обсуждал ли российский лидер Владимир Путин с украинским политиком Виктором Медведчуком некий план мирного урегулирования в Донбассе.
Обновлено в 06:27
Армия и оружие

Военные рассказали о воздушной части парада Победы

Впервые за последние четыре года в параде примут участие модернизированный самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У, а также экипажи модернизированных истребителей МиГ-29СМТ Астраханского авиацентра ВКС.
Обновлено в 06:30
Экономика

Названы регионы с наибольшим оборотом фальсификата молочной продукции

На Сахалине, в Ямало-Ненецком округе и в Астраханской области зафиксировали самый большой оборот фальсифицированной молочной продукции.
Обновлено в 06:00
Политика

Пенс попытался выгнать постпреда Венесуэлы из зала Совбеза ООН

Во время заседания Совета Безопасности ООН 10 апреля вице-президент США Майк Пенс попросил постоянного представителя Венесуэлы при ООН Самуэля Монкаду покинуть зал.
Обновлено в 06:02
Политика

В Судане произошел военный переворот

Обновлено в 01:07
Спорт

Туктамышева стала второй в короткой программе на командном ЧМ

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено в 05:10
Общество

В эфире Первого канала Гордон угрожал кирпичом саратовской чиновнице

Программа вышла в эфир вчера, 10 апреля.
Обновлено в 05:27
Гаджеты

Samsung представила смартфон Galaxy A80 с вращающейся камерой

Компания Samsung анонсировала пополнение линейки смартфонов Galaxy A. Первым новичком стал Galaxy A80, получивший необычную выдвижную камеру с поворотным механизмом.
Обновлено вчера в 08:45
Политика

Зеленский предложил провести дебаты с Порошенко по телемосту

В штабе кандидата в президенты Украины комика Зеленского предложили провести дебаты с действующим главой государства Порошенко по телемосту в прямом эфире.
Обновлено в 05:33
Транспорт

В Петербурге планируется открыть 29 станций метро до 2032 года

Обновлено в 06:23
Общество

Волочкова посоветовала недовольным россиянам уехать из страны

Российская балерина Анастасия Волочкова посоветовала недовольным уровнем жизни гражданам РФ покинуть страну.
Обновлено в 04:19
Шоу-бизнес

Брэдли Купер и Ирина Шейк случайно стали участниками пляжного шоу

Очаровательная пара Брэдли Купер и Ирина Шейк часто прогуливаются по улицам вместе с дочерью Леей.
Обновлено в 03:30
Общество

В Екатеринбурге разыграли землю под скандальный храм

Обновлено в 02:04
Авто

Электрический седан Infiniti показали до премьеры

В Интернете показали фото концептуального седана Infiniti Qs Inspiration, мировой дебют которого состоится на автомобильном салоне в Шанхае 16 апреля.
Обновлено вчера в 11:17
Политика

Двое сотрудников МВД РФ попросили политического убежища на Украине

Двое сотрудников МВД РФ попросили политического убежища на Украине, сообщили в Госпогранслужбе соседней страны.
Обновлено в 03:21
Происшествия

Главу Дербентского района Дагестана обвинили в растрате

Главное следственное управление СКР предъявило главе Дербентского района Магомеду Джелилову обвинение по трем эпизодам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 (растрата в особо крупном размере с использованием служебного положения) УК РФ.
Обновлено в 04:57
Происшествия

Появилось видео конфликта Макгрегора с фанатом с камер наблюдения

Было опубликовано видео того, как бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпиона (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор набросился на фаната в Майами, разбив телефон, на который тот его хотел сфотографировать, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 04:41
Политика

Опрос: Зеленский уверенно побеждает во втором туре выборов на Украине

В первом туре президентских выборов, которые прошли на Украине 31 марта, Зеленский набрал 30,2% голосов, за Порошенко проголосовали 15,9% избирателей.
Обновлено в 05:39
Происшествия

Главный пилот Аэрофлота оштрафован на 250 тысяч рублей за дачу взятки

Тушинский суд Москвы признал виновным в даче взятки главного пилота Аэрофлота Анатолия Якимчука и приговорил к штрафу в 250 тысяч рублей.
Обновлено в 04:19
Шоу-бизнес

Андреева в коротких шортах похвасталась стройными ногами

Журналистка позирует в белой футболке, зеленой рубашке, коротких шортах и соломенной шляпе.
Обновлено в 06:14
Общество

Дарья Валитова обратилась к журналистам через социальные сети

Обновлено в 03:24
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