Экономика

Около 70% граждан РФ живут в режиме строгой экономииREGNUM 04:11

Большинство жителей России (68%) предпочитают экономить деньги, при этом сокращая повседневные расходы (в 2018 году — 63%). Быстро тратят зарплату или пенсию 20%. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
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Россияне считают, что сейчас лучшее время брать кредиты

Российская газета05:18

Большинство россиян заявили о неготовности к крупным покупкам и кредитам

РБК05:07

Большинство россиян заявили, что не готовы к крупным покупкам и кредитам

Интерфакс03:47

Опрос: 68% россиян считают нужным сократить повседневные расходы

Rambler News Service04:24

ВЦИОМ: большинство россиян считает, что сейчас не лучшее время брать кредиты

ТАСС04:13

Россияне решили воздержаться от кредитов и крупных покупок

Телеканал 360°05:03

Около 70% граждан РФ живут в режиме строгой экономии

REGNUM04:11
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 15:59, Ашберн
Футбол

Кокорин пригласил жену на завтрашнее заседание суда

Обновлено в 15:15
Авто

Американцы соберут седан Acura TLX PMC вручную рядом с NSX

Модель Acura TLX PMC Edition, чья публичная премьера состоится на автошоу в Нью-Йорке, стала первой в новой ограниченной серии машин с шильдиком PMC.
Обновлено в 12:28
Политика

После слов Лукашенко о России Минск остановит нефтепровод «Дружба»

Несколько участков трубопровода «Дружба», проходящего по территории Белоруссии, нуждаются в ремонте, заявил вице-премьер страны Игорь Петришенко после совещания с участием президента страны Александром Лукашенко, сообщает БелТА.
Обновлено в 09:38
Политика

Основатель WikiLeaks Ассанж арестован в Лондоне

Как сообщало ИА REGNUM, основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж с 2012 года скрывается в эквадорском посольстве в Лондоне.
Обновлено в 05:59
Космос

Израильский аппарат разбился при первой посадке на Луну

Обновлено в 15:44
Футбол

Арсенал — Наполи 2:0 (2-й тайм)

Тренерские штабы «Наполи» и «Арсенала» огласили стартовые составы игроков, которые выйдут в четвертьфинальном матче Лиги Европы.
Обновлено в 14:29
Футбол

Кейн получил травму боковой связки голеностопа в матче ЛЧ с «Ман Сити»

Кейн на костылях покидал стадион после игры с «Ман Сити»
Обновлено в 14:54
Политика

Двое сотрудников МВД РФ попросили политического убежища на Украине

Двое сотрудников МВД РФ попросили политического убежища на Украине, сообщили в Госпогранслужбе соседней страны.
Обновлено в 03:21
Шоу-бизнес

Краснодарский концерт Ирины Аллегровой обернулся скандалом

В ДС «Олимп» вечером 7 апреля жители и гости Краснодара собрались на концерт Ирины Аллегровой. Зал был заполнен, гости ждали шоу.
Обновлено в 08:46
Политика

Казахстан ответил на предложение вывести Байконур из аренды России

Комментарий ведомства последовал в ответ на заявления вице-министра цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Марата Нургожина, который в четверг сообщил о том, что «вопрос о поэтапном выводе города Байконур из аренды стоит на повестке дня для Казахстана».
Обновлено в 15:22
Шоу-бизнес

Директор Алсу отреагировал на слухи о её разводе из-за измен мужа

Пользователи соцсети тут же оставили комментарии, в которых предположили, что причиной данных размышлений певицы стал развод с мужем.
Обновлено в 11:39
Общество

Умер миллиардер Владислав Тетюхин

Обновлено в 14:00
Спорт

Туктамышева стала второй в короткой программе на командном ЧМ

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено в 05:10
Политика

В Судане произошел военный переворот

Обновлено в 01:07
Важное за сутки

Светлана Лобода с трудом вырвалась из цепких лап Филиппа Киркорова

Филиппу было отведено почетное место за столом с Арманом Давлетьяровым, а так же Иосифом Пригожиным, Валерией и Светланой Лободой.
Обновлено в 07:15
Общество

Пригожина возмутил совет Волочковой бедным россиянам уезжать из страны

Музыкального продюсера Иосифа Пригожина возмутило последнее публичное высказывание балерины Анастасии Волочковой.
Обновлено в 11:36
Культура

Умер лидер группы «Соломенные еноты» Борис Усов

Умер солист российской панк-рок-группы «Соломенные еноты» Борис Усов. Об этом сообщил журналист Максим Семеляк в своем фейсбуке.
Обновлено в 14:47
Происшествия

Главу Дербентского района Дагестана обвинили в растрате

Главное следственное управление СКР предъявило главе Дербентского района Магомеду Джелилову обвинение по трем эпизодам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 (растрата в особо крупном размере с использованием служебного положения) УК РФ.
Обновлено в 04:57
Происшествия

В Сети появились видео драки игрока «Спартака» с иностранцем

Обновлено в 15:01
Футбол

«Реал» оценил Бэйла в 130 миллионов

По информации источника, клуб оценил оценил 29-летнего валлийца в 130 миллионов евро.
Обновлено в 14:21
Политика

Штаб Порошенко выложил видео со сбивающей Зеленского фурой

Обновлено в 03:42
Армия и оружие

Украинские военные расстреляли журналиста в Донбассе

Обновлено в 12:53
Политика

Литва отозвала посла в России из-за коррупционного скандала

Литовские власти приняли решение отозвать из Москвы своего посла Рямигиюса Мотузаса для консультаций в связи с коррупционным скандалом.
Обновлено в 12:36
Армия и оружие

На Украине пообещали новые проходы кораблей в Керченском проливе

Обновлено в 15:43
Происшествия

Дело бухгалтера «Седьмой студии» вернули в прокуратуру

В Генпрокуратуру возвращено дело экс-бухгалтера "Седьмой студии" Нины Масляевой. Решение об этом принял Мещанский суд Москвы.
Обновлено в 10:53
Здоровье

В Греции впервые родился ребенок от трех родителей

В Греции на днях родился необычный ребенок, который появился на свет от трех родителей.
Обновлено в 14:42
Происшествия

Адвокат Кокорина указала, где в показаниях соврал избитый водитель

Адвокат Татьяна Стукалова, представляющая интересы нападающего «Зенита» Александра Кокорина, подвела итоги третьего заседания по делу футболистов.
Обновлено в 15:38
Происшествия

В Нижнем Тагиле при хлопке газа на химзаводе пострадал рабочий

В результате пострадал один рабочий, он был госпитализирован с ожогами, сообщается на сайте главного управления МЧС по Свердловской области.
Обновлено в 15:28
Здоровье

В США грудному ребенку сделали операцию по уменьшению языка

Ребенок родился с генетической аномалией — его язык был вдвое больше нормального размера, пишет Daily Mail.
Обновлено в 14:17
Политика

«95 квартал» в очередной раз «тупо развёл» штаб Порошенко

Манжосов пришел на «Прямой квартал» и порвал Ганапольского. Теперь ясно, что 95 квартал опять тупо развел штаб Порошенко.
Обновлено в 14:45
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