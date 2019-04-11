Экономика

Около 70% граждан РФ живут в режиме строгой экономииREGNUM 04:11

Большинство жителей России (68%) предпочитают экономить деньги, при этом сокращая повседневные расходы (в 2018 году — 63%). Быстро тратят зарплату или пенсию 20%. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
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Большинство россиян заявили, что не готовы к крупным покупкам и кредитам

Интерфакс03:47

Большинство россиян заявили о неготовности к крупным покупкам и кредитам

РБК05:07

Россияне решили воздержаться от кредитов и крупных покупок

Телеканал 360°05:03

ВЦИОМ: большинство россиян считает, что сейчас не лучшее время брать кредиты

ТАСС04:13

Россияне считают, что сейчас лучшее время брать кредиты

Российская газета05:18

ВЦИОМ: Большинство россиян не хотят брать крупные кредиты и не готовы к большим покупкам. С кредитками ходят в кафе и супермаркеты

Фонтанка.Ру03:40

Около 70% граждан РФ живут в режиме строгой экономии

REGNUM04:11
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 17:32, Ашберн
Авто

АвтоВАЗ прекратит поставки машин в Европу

Обновлено в 13:56
Политика

Литва отозвала посла в России из-за коррупционного скандала

Литовские власти приняли решение отозвать из Москвы своего посла Рямигиюса Мотузаса для консультаций в связи с коррупционным скандалом.
Обновлено в 12:36
Политика

Кремль назвал ситуацию в Судане внутренним делом страны

Песков подчеркнул, что ситуация в Судане «является исключительно внутренним делом самих суданцев».
Обновлено в 06:41
Политика

Посольство РФ: Британия готовит новые провокации с химвеществами

Великобритания хочет сохранить свои химические лаборатории, чтобы устроить новые провокации, считает секретарь посольства России в королевстве.
Обновлено в 14:49
Авто

Вникаем в технические детали кроссовера Renault Arkana

Обновлено в 15:00
Политика

Появилось видео ареста основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа

В Сети появилось видео, на кадрах которого видно, как основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа выводят из здания посольства Эквадора в Лондоне и сажают в полицейский фургон.
Обновлено в 06:10
Спорт

Туктамышева стала второй в короткой программе на командном ЧМ

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено в 05:10
Гаджеты

Трассировка лучей пришла на GeForce GTX: можете убедиться сами

Список видеокарт, поддерживающих трассировку лучей в реальном времени, пополнили видеокарты GeForce GTX 1660 Ti и GTX 1660, Titan Xp и Titan X (Pascal), GeForce GTX 1080 Ti и GTX 1080, GeForce GTX 1070 Ti и GTX 1070, а также версия GeForce GTX 1060 c 6 Гбайт памяти.
Обновлено в 11:17
Хоккей

Билялетдинов покинул пост главного тренера «Ак Барса»

Главный тренер казанского хоккейного клуба "Ак Барс" Зинэтула Билялетдинов покидает свой пост, сообщил РИА Новости источник, близкий к правительству Татарстана.
Обновлено в 12:57
Авто

Кроссоверы Haval H6 и H2 с новым логотипом появились в России

Российские дилеры Haval начали продажи кроссоверов H2 и H6 с новым логотипом. Первые «товарные» машины уже поступили к дилерам.
Обновлено в 09:04
Политика

Казахстан ответил на предложение вывести Байконур из аренды России

Комментарий ведомства последовал в ответ на заявления вице-министра цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Марата Нургожина, который в четверг сообщил о том, что «вопрос о поэтапном выводе города Байконур из аренды стоит на повестке дня для Казахстана».
Обновлено в 15:22
Футбол

Вильярреал — Валенсия 1:3

"Вильярреал" и "Валенсия" определились со стартовыми составами на первый матч четвертьфинала Лиги Европы, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 14:09
Политика

Опрос показал шансы Зеленского на победу во втором туре выборов

Второй тур выборов президента Украины пройдёт 21 апреля.
Обновлено в 04:57
Политика

Зеленский повесил трубку в конце перепалки с Порошенко

Украинский лидер Петр Порошенко и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский поспорили в эфире телеканала "1+1".
Обновлено в 17:15
Происшествия

В Нижнем Тагиле при хлопке газа на химзаводе пострадал рабочий

В результате пострадал один рабочий, он был госпитализирован с ожогами, сообщается на сайте главного управления МЧС по Свердловской области.
Обновлено в 15:28
Происшествия

Дело Кокорина и Мамаева: в суде смеялись над пострадавшим Соловчуком

Обновлено в 16:07
Политика

После слов Лукашенко о России Минск остановит нефтепровод «Дружба»

Несколько участков трубопровода «Дружба», проходящего по территории Белоруссии, нуждаются в ремонте, заявил вице-премьер страны Игорь Петришенко после совещания с участием президента страны Александром Лукашенко, сообщает БелТА.
Обновлено в 09:38
Происшествия

Главу Дербентского района Дагестана обвинили в растрате

Главное следственное управление СКР предъявило главе Дербентского района Магомеду Джелилову обвинение по трем эпизодам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 (растрата в особо крупном размере с использованием служебного положения) УК РФ.
Обновлено в 04:57
Происшествия

В Сети появились видео драки игрока «Спартака» с иностранцем

В Сети появились записи с камер видеонаблюдения, которые зафиксировали, как игрок "Спартака" Аяз Гулиев избил иностранного гражданина, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 15:01
Космос

Первый частный луноход потерпел крушение при посадке

Первый частный луноход Beresheet, созданный израильской компанией SpaceIL, потерпел крушение при посадке на Луну, сообщила компания в Twitter.
Обновлено в 17:07
Интернет

Telegram запустил закрытое тестирование своего блокчейна

Пользователям Telegram обещан интегрированный с приложениями Telegram криптокошелек, он должен стать самым распространенным в мире.
Обновлено в 10:12
Политика

Помощника умершего депутата Ковалева нашли мертвым в Госдуме

Помощник депутата Госдумы, экс-директора ФСБ Николая Ковалева, умершего 5 апреля, найден мертвым на своем рабочем месте.
Обновлено в 09:18
Авто

Русские «партизаны» хотят засудить Джереми Кларксона

Обновлено в 08:22
Технологии

За 8 дней отечественную ОС «Эльбрус» скачали около 50 тысяч раз

Пока в публичном доступе находится только предыдущая, третья, версия ОС – более новая будет доступна для скачивания в мае 2019 года.
Обновлено в 06:35
Общество

Священника сослали в глухое село из-за эффектных снимков супруги

В Магнитогорской епархии на сетевой скандал отреагировали быстро: Сергия Зотова отстранили от работы в кафедральном соборе и отправили служить в село Фершампенуаз Нагайбакского района, пишет "Комсомолка".
Обновлено в 10:20
Происшествия

Дело бухгалтера «Седьмой студии» Масляевой вернули в прокуратуру

Дело бухгалтера "Седьмой студии" Нины Масляевой, обвиняемой в мошенничестве и хищениях 133 миллионов, выделенных на развитие проекта "Платформа", в четверг вернули в прокуратуру, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 08:09
Футбол

Футболисты «Баварии» подрались на тренировке

Обновлено в 11:10
Политика

Вячеслав Володин проголосовал за изоляцию Рунета, хотя находился в Саратовской области

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин оказался среди проголосовавших за законопроект об изоляции Рунета, хотя весь день находился в Саратовской области.
Обновлено в 16:17
Общество

Пригожина возмутил совет Волочковой бедным россиянам уезжать из страны

Музыкального продюсера Иосифа Пригожина возмутило последнее публичное высказывание балерины Анастасии Волочковой.
Обновлено в 11:36
Происшествия

В Тульской области уволят учительницу, ударившую ученика линейкой

Короткий ролик якобы снят в школе Новомосковска на уроке геометрии: стоящий у доски ученик ошибается в ответе, и женщина-педагог бьет его по спине линейкой и обзывает.
Обновлено в 12:35
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