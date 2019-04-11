Экономика
Около 70% граждан РФ живут в режиме строгой экономииREGNUM 04:11
Большинство жителей России (68%) предпочитают экономить деньги, при этом сокращая повседневные расходы (в 2018 году — 63%). Быстро тратят зарплату или пенсию 20%. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
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Кузнецова выступит в четвертьфинале турнира в Лугано
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Двое сотрудников МВД РФ попросили политического убежища на Украине, сообщили в Госпогранслужбе соседней страны.
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В СКА опровергли переход Гусева в «Вегас»
Вице-президент петербургского хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг прокомментировал информацию о переходе нападающего команды Никиты Гусева в «Вегас Голден Найтс», выступающий в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
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Российский боец Хандожко подписал контракт с UFC
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Умер миллиардер Владислав Тетюхин
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Полузащитник ЦСКА Никола Влашич, арендованный армейцами у "Эвертона" может остаться в России.
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57-летняя Екатерина Андреева показала девичью фигуру
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Армия и оружие
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США разместят в Румынии систему противоракетной обороны THAAD на время ремонта другой ПРО - Aegis.
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Японская компания Sharp провела презентацию, где показала собственный прототип складного смартфона.
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Генерал-майор внутренней службы Николай Роговой принял решение уйти в отставку с поста заместителя начальника ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
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