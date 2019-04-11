Около 70% граждан РФ живут в режиме строгой экономииREGNUM 04:11

Большинство жителей России (68%) предпочитают экономить деньги, при этом сокращая повседневные расходы (в 2018 году — 63%). Быстро тратят зарплату или пенсию 20%. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Около 70% граждан РФ живут в режиме строгой экономии

Происшествия Руководство липецкого колледжа скрыло изнасилование студента шваброй Руководство колледжа в Липецкой области, где одного из студентов изнасиловали шваброй, пыталось скрыть произошедшее.

Общество Волочкова посоветовала недовольным россиянам уехать из страны Балерина Анастасия Волочкова в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявила, что президент Владимир Путин не виноват в бедности большой части населения России, а всем недовольным посоветовала уехать из страны.

Кино Дмитрий Медведев поздравил Валерия Гаркалина с 65-летним юбилеем Глава кабмина Дмитрий Медведев поздравил народного артиста, разместив на сайте российского правительства соответствующую телеграмму.

Энергетика Верховный суд Чечни отменил решение о списании населению долгов за газ Верховный суд Чечни отменил решение Заводского районного суда Грозного о списании долгов населения за газ, передает корреспондент РИА Новости из зала заседаний.

Политика Лукашенко: Россия воюет с Белоруссией санкциями По словам Лукашенко, Россия «всё больше и больше вводит санкций» против Белоруссии, о чем ему регулярно докладывают.

Политика Армия Судана объявила об отстранении президента от власти Армия Судана объявила об отстранении президента Омара аль-Башира от власти в стране.

Политика ПАСЕ призвала Россию назначить делегацию и заплатить взносы ПАСЕ приняла резолюцию, в которой призвала Россию сформировать свою делегацию и уплатить взнос в бюджет Совета Европы.

Футбол «Манчестер Юнайтед» нашел замену Эррере в «Эвертоне» Как сообщает Evening Standard, в «Манчестер Юнайтед» намерены побороться за сохранение Эрреры в команде, но в то же время присматривают замену испанцу.

Общество Названы лучшие марки кефира и простокваши Специалисты «Росконтроля» провели исследование кисломолочных продуктов — кефира, питьевого йогурта и простокваши, которые можно встретить на прилавках российских магазинов.

Происшествия Дело бухгалтера «Седьмой студии» Масляевой вернули в прокуратуру Дело бухгалтера "Седьмой студии" Нины Масляевой, обвиняемой в мошенничестве и хищениях 133 миллионов, выделенных на развитие проекта "Платформа", в четверг вернули в прокуратуру, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Спорт Туктамышева стала второй в короткой программе на командном ЧМ Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.

Политика Двое сотрудников МВД РФ попросили политического убежища на Украине Двое сотрудников МВД РФ попросили политического убежища на Украине, сообщили в Госпогранслужбе соседней страны.

Армия и оружие Пистолет «Удав» допустили к серийному производству Межведомственная комиссия подписала акт о допуске пистолета "Удав" к серийному производству, сообщил РИА Новости индустриальный директор кластера вооружений "Ростеха" Сергей Абрамов.

Политика Соловьев поставил на место американца, приписавшего США победы над Германией Журналист и телеведущий Владимир Соловьев напомнил американскому эксперту Ариэлю Коэну о событиях Второй мировой войны, когда тот заявил, что Европа и Россия дважды не сумели победить Германию без помощи США.

Кино Супергерой Соколиный глаз получит свой сериал Соколиный глаз, супергерой из команды "Мстителей", получит свой "сольный" проект.

Армия и оружие Путин заявил о завершающей стадии испытаний ракеты «Сармат» В последние годы по насыщению войск передовой техникой идет масштабная и планомерная работа.

Происшествия Суд перевел Майкла Калви под домашний арест Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство Следственного комитета об изменении меры пресечения для основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви.

Музыка Светлана Лобода с трудом вырвалась из цепких лап Филиппа Киркорова Филиппу было отведено почетное место за столом с Арманом Давлетьяровым, а так же Иосифом Пригожиным, Валерией и Светланой Лободой.

Технологии За 8 дней отечественную ОС «Эльбрус» скачали около 50 тысяч раз Ранее эксперты RSpectr разбирались, как российские госкомпании будут выполнять требование о переходе на отечественное программное обеспечение.

Экономика ЕС заблокировал запрос России об арбитраже по спору в ВТО Евросоюз заблокировал запрос России о созыве третейской группы по спору во Всемирной торговой организации (ВТО) о пошлинах на холоднопрокатную сталь.

Происшествия Потерпевший Соловчук рассказал, как его избивали Кокорин и Мамаев Инцидент с участием водителя ведущей "Первого канала" и футболистов произошел 8 октября у столичного клуба "Эгоист" Пресненский суд Москвы в четверг, 11 апреля, продолжает опрос свидетелей по "делу Кокорина и Мамаева".

Происшествия Судья Якубаев, которого проверяет СК, ушел в отставку Судья Кузьминского суда Москвы Руслан Якубаев, которого проверяет СК РФ, ушел в отставку, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Карина Каленова.

Происшествия В Бурятии пациента с пневмонией врачи оставили умирать в каморке Медики, как считают родственники мужчины, приняли предсмертную агонию за проявление психического отклонения и закрыли пациента в каморке, где он скончался.