Экономика

Около 70% граждан РФ живут в режиме строгой экономииREGNUM 04:11

Большинство жителей России (68%) предпочитают экономить деньги, при этом сокращая повседневные расходы (в 2018 году — 63%). Быстро тратят зарплату или пенсию 20%. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Читать в источнике

Подробнее о событии

Россияне считают, что сейчас лучшее время брать кредиты

Российская газета05:18

Большинство россиян заявили о неготовности к крупным покупкам и кредитам

РБК05:07

Около 70% граждан РФ живут в режиме строгой экономии

REGNUM04:11

Опрос: 68% россиян считают нужным сократить повседневные расходы

Rambler News Service04:24

ВЦИОМ: большинство россиян считает, что сейчас не лучшее время брать кредиты

ТАСС04:13

Большинство россиян заявили, что не готовы к крупным покупкам и кредитам

Интерфакс03:47

Россияне решили воздержаться от кредитов и крупных покупок

Телеканал 360°05:03
Показать все источники
Автоматически обработано 7318 источников, обновлено в 09:53, Ашберн
Происшествия

Руководство липецкого колледжа скрыло изнасилование студента шваброй

Руководство колледжа в Липецкой области, где одного из студентов изнасиловали шваброй, пыталось скрыть произошедшее.
Обновлено в 09:21
Политика

Штаб Порошенко выложил видео со сбивающей Зеленского фурой

Обновлено в 03:42
Политика

Появилось видео задержания Ассанжа

Обновлено в 06:08
Общество

Волочкова посоветовала недовольным россиянам уехать из страны

Балерина Анастасия Волочкова в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявила, что президент Владимир Путин не виноват в бедности большой части населения России, а всем недовольным посоветовала уехать из страны.
Обновлено в 03:00
Кино

Дмитрий Медведев поздравил Валерия Гаркалина с 65-летним юбилеем

Глава кабмина Дмитрий Медведев поздравил народного артиста, разместив на сайте российского правительства соответствующую телеграмму.
Обновлено в 07:00
Энергетика

Верховный суд Чечни отменил решение о списании населению долгов за газ

Верховный суд Чечни отменил решение Заводского районного суда Грозного о списании долгов населения за газ, передает корреспондент РИА Новости из зала заседаний.
Обновлено в 05:30
Политика

Лукашенко: Россия воюет с Белоруссией санкциями

По словам Лукашенко, Россия «всё больше и больше вводит санкций» против Белоруссии, о чем ему регулярно докладывают.
Обновлено в 08:09
Политика

Армия Судана объявила об отстранении президента от власти

Армия Судана объявила об отстранении президента Омара аль-Башира от власти в стране.
Обновлено в 08:00
Политика

ПАСЕ призвала Россию назначить делегацию и заплатить взносы

ПАСЕ приняла резолюцию, в которой призвала Россию сформировать свою делегацию и уплатить взнос в бюджет Совета Европы.
Обновлено вчера в 14:59
Футбол

«Манчестер Юнайтед» нашел замену Эррере в «Эвертоне»

Как сообщает Evening Standard, в «Манчестер Юнайтед» намерены побороться за сохранение Эрреры в команде, но в то же время присматривают замену испанцу.
Обновлено в 04:40
Общество

Названы лучшие марки кефира и простокваши

Специалисты «Росконтроля» провели исследование кисломолочных продуктов — кефира, питьевого йогурта и простокваши, которые можно встретить на прилавках российских магазинов.
Обновлено в 03:24
Происшествия

Дело бухгалтера «Седьмой студии» Масляевой вернули в прокуратуру

Дело бухгалтера "Седьмой студии" Нины Масляевой, обвиняемой в мошенничестве и хищениях 133 миллионов, выделенных на развитие проекта "Платформа", в четверг вернули в прокуратуру, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 08:09
Спорт

Туктамышева стала второй в короткой программе на командном ЧМ

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено в 05:10
Политика

Двое сотрудников МВД РФ попросили политического убежища на Украине

Двое сотрудников МВД РФ попросили политического убежища на Украине, сообщили в Госпогранслужбе соседней страны.
Обновлено в 03:21
Политика

Порошенко назвал Зеленского виртуальным кандидатом в президенты

Обновлено в 07:52
Происшествия

Кокорин и Мамаев потратили в день драки около 400 тыс. рублей

Кокорин и Мамаев потратили в кафе «Кофемания» 264 тыс. рублей, в клубе «Эгоист» – 124 тыс. рублей, сообщает «Матч ТВ».
Обновлено вчера в 15:03
Политика

Законопроект о надежном интернете в России приняли во втором чтении

Законопроект о надежном Рунете прошел второе основное чтение в Госдуме.
Обновлено в 05:41
Общество

Роскачество назвало лучшие сухие корма для собак

Обновлено в 08:18
Армия и оружие

Пистолет «Удав» допустили к серийному производству

Межведомственная комиссия подписала акт о допуске пистолета "Удав" к серийному производству, сообщил РИА Новости индустриальный директор кластера вооружений "Ростеха" Сергей Абрамов.
Обновлено в 01:06
Политика

Соловьев поставил на место американца, приписавшего США победы над Германией

Журналист и телеведущий Владимир Соловьев напомнил американскому эксперту Ариэлю Коэну о событиях Второй мировой войны, когда тот заявил, что Европа и Россия дважды не сумели победить Германию без помощи США.
Обновлено в 02:33
Кино

Супергерой Соколиный глаз получит свой сериал

Соколиный глаз, супергерой из команды "Мстителей", получит свой "сольный" проект.
Обновлено в 04:34
Армия и оружие

Путин заявил о завершающей стадии испытаний ракеты «Сармат»

В последние годы по насыщению войск передовой техникой идет масштабная и планомерная работа.
Обновлено в 07:54
Происшествия

Суд перевел Майкла Калви под домашний арест

Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство Следственного комитета об изменении меры пресечения для основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви.
Обновлено в 09:05
Музыка

Светлана Лобода с трудом вырвалась из цепких лап Филиппа Киркорова

Филиппу было отведено почетное место за столом с Арманом Давлетьяровым, а так же Иосифом Пригожиным, Валерией и Светланой Лободой.
Обновлено в 07:15
Технологии

За 8 дней отечественную ОС «Эльбрус» скачали около 50 тысяч раз

Ранее эксперты RSpectr разбирались, как российские госкомпании будут выполнять требование о переходе на отечественное программное обеспечение.
Обновлено в 06:35
Экономика

ЕС заблокировал запрос России об арбитраже по спору в ВТО

Евросоюз заблокировал запрос России о созыве третейской группы по спору во Всемирной торговой организации (ВТО) о пошлинах на холоднопрокатную сталь.
Обновлено в 06:52
Происшествия

Потерпевший Соловчук рассказал, как его избивали Кокорин и Мамаев

Инцидент с участием водителя ведущей "Первого канала" и футболистов произошел 8 октября у столичного клуба "Эгоист" Пресненский суд Москвы в четверг, 11 апреля, продолжает опрос свидетелей по "делу Кокорина и Мамаева".
Обновлено в 09:40
Происшествия

Судья Якубаев, которого проверяет СК, ушел в отставку

Судья Кузьминского суда Москвы Руслан Якубаев, которого проверяет СК РФ, ушел в отставку, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Карина Каленова.
Обновлено в 08:55
Происшествия

В Бурятии пациента с пневмонией врачи оставили умирать в каморке

Медики, как считают родственники мужчины, приняли предсмертную агонию за проявление психического отклонения и закрыли пациента в каморке, где он скончался.
Обновлено в 03:29
Происшествия

В Воронеже эвакуированы школы и торговые центры

Электронные сообщения об угрозе взрыва поступили в администрацию города, областную думу, торговые и бизнес-центры, школы.
Обновлено в 08:29
Как работают Яндекс.Новости?
Главное