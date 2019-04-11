Экономика
Около 70% граждан РФ живут в режиме строгой экономииREGNUM 04:11
Большинство жителей России (68%) предпочитают экономить деньги, при этом сокращая повседневные расходы (в 2018 году — 63%). Быстро тратят зарплату или пенсию 20%. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
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Происшествия
Руководство липецкого колледжа скрыло изнасилование студента шваброй
Руководство колледжа в Липецкой области, где одного из студентов изнасиловали шваброй, пыталось скрыть произошедшее.
Обновлено в 09:21
Политика
Штаб Порошенко выложил видео со сбивающей Зеленского фурой
Обновлено в 03:42
Политика
Появилось видео задержания Ассанжа
Обновлено в 06:08
Общество
Волочкова посоветовала недовольным россиянам уехать из страны
Балерина Анастасия Волочкова в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявила, что президент Владимир Путин не виноват в бедности большой части населения России, а всем недовольным посоветовала уехать из страны.
Обновлено в 03:00
Кино
Дмитрий Медведев поздравил Валерия Гаркалина с 65-летним юбилеем
Глава кабмина Дмитрий Медведев поздравил народного артиста, разместив на сайте российского правительства соответствующую телеграмму.
Обновлено в 07:00
Энергетика
Верховный суд Чечни отменил решение о списании населению долгов за газ
Верховный суд Чечни отменил решение Заводского районного суда Грозного о списании долгов населения за газ, передает корреспондент РИА Новости из зала заседаний.
Обновлено в 05:30
Политика
Лукашенко: Россия воюет с Белоруссией санкциями
По словам Лукашенко, Россия «всё больше и больше вводит санкций» против Белоруссии, о чем ему регулярно докладывают.
Обновлено в 08:09
Политика
Армия Судана объявила об отстранении президента от власти
Армия Судана объявила об отстранении президента Омара аль-Башира от власти в стране.
Обновлено в 08:00
Политика
ПАСЕ призвала Россию назначить делегацию и заплатить взносы
ПАСЕ приняла резолюцию, в которой призвала Россию сформировать свою делегацию и уплатить взнос в бюджет Совета Европы.
Обновлено вчера в 14:59
Футбол
«Манчестер Юнайтед» нашел замену Эррере в «Эвертоне»
Как сообщает Evening Standard, в «Манчестер Юнайтед» намерены побороться за сохранение Эрреры в команде, но в то же время присматривают замену испанцу.
Обновлено в 04:40
Общество
Названы лучшие марки кефира и простокваши
Специалисты «Росконтроля» провели исследование кисломолочных продуктов — кефира, питьевого йогурта и простокваши, которые можно встретить на прилавках российских магазинов.
Обновлено в 03:24
Происшествия
Дело бухгалтера «Седьмой студии» Масляевой вернули в прокуратуру
Дело бухгалтера "Седьмой студии" Нины Масляевой, обвиняемой в мошенничестве и хищениях 133 миллионов, выделенных на развитие проекта "Платформа", в четверг вернули в прокуратуру, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 08:09
Спорт
Туктамышева стала второй в короткой программе на командном ЧМ
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено в 05:10
Политика
Двое сотрудников МВД РФ попросили политического убежища на Украине
Двое сотрудников МВД РФ попросили политического убежища на Украине, сообщили в Госпогранслужбе соседней страны.
Обновлено в 03:21
Происшествия
Кокорин и Мамаев потратили в день драки около 400 тыс. рублей
Кокорин и Мамаев потратили в кафе «Кофемания» 264 тыс. рублей, в клубе «Эгоист» – 124 тыс. рублей, сообщает «Матч ТВ».
Обновлено вчера в 15:03
Политика
Законопроект о надежном интернете в России приняли во втором чтении
Законопроект о надежном Рунете прошел второе основное чтение в Госдуме.
Обновлено в 05:41
Общество
Роскачество назвало лучшие сухие корма для собак
Обновлено в 08:18
Армия и оружие
Пистолет «Удав» допустили к серийному производству
Межведомственная комиссия подписала акт о допуске пистолета "Удав" к серийному производству, сообщил РИА Новости индустриальный директор кластера вооружений "Ростеха" Сергей Абрамов.
Обновлено в 01:06
Политика
Соловьев поставил на место американца, приписавшего США победы над Германией
Журналист и телеведущий Владимир Соловьев напомнил американскому эксперту Ариэлю Коэну о событиях Второй мировой войны, когда тот заявил, что Европа и Россия дважды не сумели победить Германию без помощи США.
Обновлено в 02:33
Кино
Супергерой Соколиный глаз получит свой сериал
Соколиный глаз, супергерой из команды "Мстителей", получит свой "сольный" проект.
Обновлено в 04:34
Армия и оружие
Путин заявил о завершающей стадии испытаний ракеты «Сармат»
В последние годы по насыщению войск передовой техникой идет масштабная и планомерная работа.
Обновлено в 07:54
Происшествия
Суд перевел Майкла Калви под домашний арест
Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство Следственного комитета об изменении меры пресечения для основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви.
Обновлено в 09:05
Музыка
Светлана Лобода с трудом вырвалась из цепких лап Филиппа Киркорова
Филиппу было отведено почетное место за столом с Арманом Давлетьяровым, а так же Иосифом Пригожиным, Валерией и Светланой Лободой.
Обновлено в 07:15
Технологии
За 8 дней отечественную ОС «Эльбрус» скачали около 50 тысяч раз
Ранее эксперты RSpectr разбирались, как российские госкомпании будут выполнять требование о переходе на отечественное программное обеспечение.
Обновлено в 06:35
Экономика
ЕС заблокировал запрос России об арбитраже по спору в ВТО
Евросоюз заблокировал запрос России о созыве третейской группы по спору во Всемирной торговой организации (ВТО) о пошлинах на холоднопрокатную сталь.
Обновлено в 06:52
Происшествия
Потерпевший Соловчук рассказал, как его избивали Кокорин и Мамаев
Инцидент с участием водителя ведущей "Первого канала" и футболистов произошел 8 октября у столичного клуба "Эгоист" Пресненский суд Москвы в четверг, 11 апреля, продолжает опрос свидетелей по "делу Кокорина и Мамаева".
Обновлено в 09:40
Происшествия
Судья Якубаев, которого проверяет СК, ушел в отставку
Судья Кузьминского суда Москвы Руслан Якубаев, которого проверяет СК РФ, ушел в отставку, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Карина Каленова.
Обновлено в 08:55
Происшествия
В Бурятии пациента с пневмонией врачи оставили умирать в каморке
Медики, как считают родственники мужчины, приняли предсмертную агонию за проявление психического отклонения и закрыли пациента в каморке, где он скончался.
Обновлено в 03:29
Происшествия
В Воронеже эвакуированы школы и торговые центры
Электронные сообщения об угрозе взрыва поступили в администрацию города, областную думу, торговые и бизнес-центры, школы.
Обновлено в 08:29