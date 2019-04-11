Экономика
Около 70% граждан РФ живут в режиме строгой экономииREGNUM 04:11
Большинство жителей России (68%) предпочитают экономить деньги, при этом сокращая повседневные расходы (в 2018 году — 63%). Быстро тратят зарплату или пенсию 20%. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
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Общество
Умер миллиардер Владислав Тетюхин
Обновлено в 14:00
Политика
Мэй: Ассанжа арестовали по запросу США
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй подтвердила, что основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа арестовали в посольстве Эквадора по запросу Вашингтона.
Обновлено в 09:53
Космос
Опубликована первая в истории изучения космоса фотография черной дыры
Европейские астрономы впервые в истории показали фотоизображение черной дыры — объекта, который не производит никакого излучения.
Обновлено вчера в 09:41
Игры
Хоррор Chernobylite вышел на Kickstarter
Разработчики пытаются собрать деньги на завершение работы над фантастическим хоррором Chernobylite.
Обновлено в 12:46
Политика
Литва отозвала посла в России из-за коррупционного скандала
МИД Литвы в четверг сообщил, что посол в России Рямигиюс Мотузас будет отозван для консультаций, так как становится "уязвимым" из-за угроз после вердикта суда по "делу 13 января" и расследования дела о коррупционном скандале во время выдачи виз при бывшем после.
Обновлено в 17:51
Экономика
Экономисты оценили влияние пенсионной реформы на бедность в России
Повышение пенсионного возраста не окажет негативного влияния на бедность населения России в целом, но бедность среди граждан предпенсионного возраста возрастет, следует из доклада «Анализ влияния повышения пенсионного возраста на уровень бедности», подготовленного экспертами РАНХиГС (есть в распоряжении РБК).
Обновлено вчера в 17:00
Транспорт
ГИБДД предлагает увеличить в шесть раз штраф за превышение скорости
Госавтоинспекция предлагает увеличить штраф за превышение скоростного режима на 20-40 км/ч с 500 до 3 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 09:12
Происшествия
В Бурятии проверят гибель пациента в больничном «карцере»
Баргузинский межрайонный следственный отдел СК Бурятии занялся проверкой смерти пациента центральной районной больницы.
Обновлено в 12:59
Политика
После слов Лукашенко о России Минск остановит нефтепровод «Дружба»
Несколько участков трубопровода «Дружба», проходящего по территории Белоруссии, нуждаются в ремонте, заявил вице-премьер страны Игорь Петришенко после совещания с участием президента страны Александром Лукашенко, сообщает БелТА.
Обновлено в 09:38
Авто
Вникаем в технические детали кроссовера Renault Arkana
Обновлено в 15:00
Общество
Росконтроль назвал лучшие марки кефира и простокваши
Специалисты смогли рекомендовать к употреблению кефир марок «Простоквашино», «Лакомо», «Асеньевская ферма», а также простоквашу «Каждый день».
Обновлено в 02:10
Политика
Мэром Таллина избран русскоговорящий кореец Михаил Кылварт
Мэром столицы Эстонии на заседании Таллинского городского собрания на безальтернативной основе был избран заместитель главы партии Центра, председатель Таллинского городского собрания Михаил Кылварт.
Обновлено в 10:37
Космос
Первый частный луноход потерпел крушение при посадке
Первый частный луноход Beresheet, созданный израильской компанией SpaceIL, потерпел крушение при посадке на Луну, сообщила компания в Twitter.
Обновлено в 17:07
Политика
Макрон: Франция выступит против торговых переговоров с США
Поскольку США не следует положениям Парижского соглашения по климату, Франция выступит против переговоров с США в области торговли, заявил президент республики Эммануэль Макрон 11 апреля в своем Twitter.
Обновлено в 17:36
Политика
Порошенко в прямом эфире пригласил Зеленского на дебаты
Президент Украины Петр Порошенко в эфире программы «Право на власть» на телеканале «1+1» пригласил на дебаты кандидата в президенты Владимира Зеленского в ближайшие часы.
Обновлено в 17:16
Армия и оружие
Российские истребители шесть раз за неделю поднимались на перехват
27 летательных аппаратов проводили разведку около пограничной зоны Российские истребители были вынуждены шесть раз за последние семь дней подниматься в воздух на перехват иностранных летательных аппаратов, передает газета "Красная звезда" сведения Минобороны РФ.
Обновлено в 18:48
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри решили скрыть рождение ребенка
Принц Гарри и Меган Маркл сделали официальное заявление в связи с будущим рождением ребенка.
Обновлено в 13:20
Наука
Специальные бактерии помогут избавиться от ям и трещин на дорогах
Специалисты выяснили, что специальные грибы-бактерии, под названием Sporosarcina pasteurii, могут устранить любые дорожные побочные дефекты и даже сделать дороги более прочными.
Обновлено в 03:13
Экономика
В МВФ оценили экономическую ситуацию в России
«Фискальная, монетарная и общая ситуация в России здоровая», — цитирует главу МВФ Кристин Лагард РИА Новости.
Обновлено в 10:49
Авто
Кроссоверы Haval H6 и H2 с новым логотипом появились в России
Российские дилеры Haval начали продажи кроссоверов H2 и H6 с новым логотипом. Первые «товарные» машины уже поступили к дилерам.
Обновлено в 09:04
Происшествия
Декоративная лепнина обрушилась на женщину в центре Москвы
Декоративная лепнина с фасада жилого дома обрушилась на женщину в центре Москвы, пострадавшая доставлена в больницу, проводится доследственная проверка, сообщила в четверг представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова.
Обновлено в 16:08
Здоровье
Спустили на землю. При каких заболеваниях не пустят в самолет?
Ведь человек с серьезными противопоказаниями может просто скончаться в самолете.
Обновлено в 17:11
Армия и оружие
На Морском салоне в Петербурге покажут 15 новых кораблей
Посетителям салона представят пятнадцать новых кораблей и катеров военно-морского флота.
Обновлено в 05:46
Хоккей
Билялетдинов покидает пост главного тренера «Ак Барса»
Главный тренер казанского ХК «Ак Барс» Зинэтула Билялетдинов покидает свой пост, сообщает «РИА Новости», «Спорт Экспресс» и «Московский комсомолец» со ссылкой на источники.
Обновлено в 13:23
Общество
Васильева заявила о дефиците учителей математики и английского
В российских школах наблюдается дефицит учителей математики, английского языка, а также преподавателей начальных классов.
Обновлено в 13:03