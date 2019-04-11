Экономика
Около 70% граждан РФ живут в режиме строгой экономииREGNUM 04:11
Большинство жителей России (68%) предпочитают экономить деньги, при этом сокращая повседневные расходы (в 2018 году — 63%). Быстро тратят зарплату или пенсию 20%. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
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Происшествия
Футболист «Спартака» сломал нос иностранцу и был доставлен в полицию
Полузащитник московского "Спартака" Аяз Гулиев сломал нос американцу Майклу Коу Джону Эли в ходе дорожного конфликта.
Обновлено в 11:07
Общество
Умер миллиардер Владислав Тетюхин
Обновлено в 09:11
Шоу-бизнес
Телеведущую Леру Кудрявцеву обокрали в Лондоне
Телеведущую Леру Кудрявцеву обокрали в самом центре Лондона – у Букингемского дворца.
Обновлено в 03:50
Политика
Лукашенко сравнил действия Москвы в отношении Минска с санкциями
Александр Лукашенко заявил, что в России "обнаглели до такой степени, что начинают выкручивать руки".
Обновлено в 04:42
Политика
ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.
Обновлено вчера в 14:04
Происшествия
На ЛЭП в Магнитогорске обнаружена взрывчатка
Мастера федеральной электросетевой компании, дежурившие в Агаповском районе, наткнулись на подозрительные предметы 9 апреля.
Обновлено в 10:59
Политика
Суд Лондона оставил Ассанжа под арестом
Лондонский суд оставил под арестом основателя сайта Wikileaks Джулиана Ассанжа, передает РИА Новости.
Обновлено в 10:03
Спорт
Туктамышева стала второй в короткой программе на командном ЧМ
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено в 05:10
Общество
В Роскачестве определили худший корм для собак
В Роскачестве проверили сухой собачий корм 39 брендов, цена которого варьируется от 55,44 до 1327,5 рублей за 1 кг.
Обновлено в 01:30
Общество
Петербуржцы считают достойной зарплату в 91 тысячу рублей
Жителям Москвы для достойной жизни требуется не менее 100 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 00:04
Футбол
«Цюрих» расторг контракт с Малуда, который узнал об этом из Твиттера
Согласно сообщению пресс-службы клуба, контракт с Малуда расторгнут по обоюдному согласию сторон, однако сам француз написал в комментарии под соответствующей публикацией в Twitter "Цюриха", что об этом ничего не знал.
Обновлено в 10:35
Транспорт
Депутаты хотят увеличить максимально разрешённую скорость на трассах
Речь идет о скоростном лимите в 90 км / час Группа инициаторов считает, что скоростной лимит в 90 км / час - дело устаревшее и его давно пора увеличить.
Обновлено в 07:23
Политика
Сноуден прокомментировал арест Ассанжа
Экс-сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден прокомментировал арест основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Обновлено в 07:56
Политика
В Госдуме нашли мертвым помощника депутата Ковалева
Помощник депутата Госдумы, экс-директора ФСБ Николая Ковалева умер в четверг на рабочем месте в здании нижней палаты парламента РФ - спустя менее, чем неделю после ухода из жизни самого Ковалева.
Обновлено в 08:54
Экономика
Путин раскритиковал Дитриха из-за летнего расписания электричек
Президент России Владимир Путин в ходе совещания с правительством раскритиковал министра транспорта Евгения Дитриха за недостаточное количество дополнительных электричек на летний период, передаёт корреспондент RNS.
Обновлено в 10:19
Происшествия
Суд отпустил Майкла Калви под домашний арест
Басманный суд удовлетворил ходатайство следствия о переводе под домашний арест основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви.
Обновлено в 09:04
Авто
Купе-кроссовер Renault Arkana выйдет на российский рынок в этом году
В этом году на российском рынке появится новый купе-кроссовер Renault Arkana. Об этом 11 апреля сообщает пресс-служба французского бренда.
Обновлено в 06:34
Происшествия
Экс-сотрудница ростовской полиции довела ребёнка до самоубийства — СКР
Специалисты главного следственного управления Следственного комитет РФ завершили расследование уголовного дела в отношении экс-сотрудники донской полиции.
Обновлено в 10:31
Происшествия
ДТП в маршруткой в Волгограде: один человек погиб
Обновлено в 11:10
Происшествия
Дело бухгалтера «Седьмой студии» вернули в прокуратуру
В Генпрокуратуру возвращено дело экс-бухгалтера "Седьмой студии" Нины Масляевой. Решение об этом принял Мещанский суд Москвы.
Обновлено в 10:53
Авто
Автомобили Lada прощаются с Европой
Обновлено в 10:28
Футбол
Игорь Безденежных: «Вернблум - самый противный футболист, с кем доводилось играть»
Полузащитник "Уфы" Игорь Безденежных назвал самого неприятного игрока, против которого ему приходилось действовать.
Обновлено в 09:12
Наука
Созданы и опробованы антитела, обращающие вспять старение мозга
Обновлено в 08:51
Футбол
«Зенит» хочет купить полузащитника ЦСКА Влашича
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич, арендованный армейцами у "Эвертона" может остаться в России.
Обновлено в 10:28
Политика
Манжосову заплатили за рассказ о Зеленском — участник «95 квартала»
Впоследствии появилось СМС-сообщение якобы от имени Манжосова, в котором он объяснил свое отсутствие на пресс-конференции тем, что увидел своих бывших друзей и изменил свое решение.
Обновлено в 10:21
Происшествия
Соловчук перед дракой узнал Кокорина и не узнал Мамаева
3 апреля решением Пресненского районного суда срок ареста обвиняемых был продлен сразу на полгода – до 25 сентября.
Обновлено в 10:58
Происшествия
В Бурятии врачи бросили умирать в «карцере» пациента с пневмонией
Врачи в бурятской больнице заперли больного пневмонией пациента в подсобном помещении, где тот и скончался, сообщает издание "Номер один".
Обновлено в 10:52
Политика
МИД потребовал от США освободить россиянку Осипову
Мария Захарова, официальный представитель МИД, призвала Штаты «прекратить правовой произвол». История Богданы Осиповой началась в 2014 году.
Обновлено в 10:41
Общество
Волочкова объяснила свои слова о бедных и недовольных россиянах
Балерина и светская львица Анастасия Волочкова объяснила свои слова о бедных и недовольных россиянах, которым она рекомендовала уехать в другие страны.
Обновлено в 11:16