Экономика

Около 70% граждан РФ живут в режиме строгой экономииREGNUM 04:11

В опросе приняли участие 1600 граждан РФ старше 18 лет.
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Большинство россиян заявили о неготовности к крупным покупкам и кредитам

РБК05:07

Большинство россиян считает, что сейчас не время для кредитов

Интерфакс - Россия03:54

ВЦИОМ: большинство россиян считает, что сейчас не лучшее время брать кредиты

ТАСС04:13

Большинство россиян заявили, что не готовы к крупным покупкам и кредитам

Интерфакс03:47

ВЦИОМ: Большинство россиян не хотят брать крупные кредиты и не готовы к большим покупкам. С кредитками ходят в кафе и супермаркеты

Фонтанка.Ру03:40

Россияне решили воздержаться от кредитов и крупных покупок

Телеканал 360°05:03

Около 70% граждан РФ живут в режиме строгой экономии

REGNUM04:11
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Интернет

Google создает корпоративную социальную сеть

Представители американской корпорации Google, которая владеет одноименным поисковым сервисом, анонсировали Currents, будущий коммуникативный сервис для публичного внутрикорпоративного общения.
Обновлено в 00:57
Происшествия

В Саратове два адвоката задержаны за вымогательство

В Саратове региональное управление СК РФ возбудило уголовное дело в отношении двух адвокатов.
Обновлено в 04:45
Шоу-бизнес

Мама Марии Куликовой ушла из больницы перед смертью

Актриса Мария Куликова в свое время пережила серьезную трагедию – у нее умерла мама.
Обновлено в 03:00
Наука

На Филиппинах нашли останки людей нового вида

Археологи обнаружили на филиппинском острове Лусон останки древних людей, которые, полагают ученые, принадлежат ранее неизвестному виду человека.
Обновлено вчера в 22:01
Политика

Опрос показал шансы Зеленского на победу во втором туре выборов

Второй тур выборов президента Украины пройдёт 21 апреля.
Обновлено в 04:57
Спорт

Кихира побила мировой рекорд в короткой программе на командном ЧМ

Японская фигуристка Рика Кихира побила мировой рекорд по набранным баллам в короткой программе в женском одиночном катании на командном чемпионате мира, который проходит в Фукуоке (Япония).
Обновлено в 04:58
Здоровье

Свердловские урологи провели операцию по пересадке мочеточника ребёнку

Медики Областной детской клинической больницы провели ребёнку лапароскопическую операцию по пересадке мочеточника.
Обновлено в 02:42
Недвижимость

Каршеринг снижает спрос на машиноместа в подземных паркингах московских новостроек - мнение

Аренда машиномест в подземных паркингах ЖК массовых сегментов пользуется популярностью: за год спрос на нее вырос с 32% до 54%, в то время как 46% собственников авто все еще предпочитают приобретать машиноместа.
Обновлено в 03:50
Футбол

«Ленинград» даст концерт на стадионе «Спартака»

14 июня музыкальный коллектив даст концерт на «Открытие Арене», сообщает пресс-служба «Спартака».
Обновлено вчера в 07:53
Происшествия

Суд отправил «очкарика» Рябухина в колонию

Напомним, претензии у свердловского ГУФСИН возникли из-за того, что Рябухин уклонялся от исполнения решения суда, назначившего ему 300 часов обязательных работ.
Обновлено в 04:08
Политика

Названа причина недопуска парусника «Седов» в воды Эстонии

Эстония запретила заход в свои территориальные воды российскому паруснику «Седов» из-за курсантов Керченского государственного морского технологического университета на его борту.
Обновлено в 04:35
Общество

Врачи представили топ-10 самых грязных повседневных вещей

Деньги, мобильный телефон, рулевое колесо автомобиля и ручки сумок вошли в перечень наиболее грязных вещей.
Обновлено в 02:02
Политика

Лукашенко обвинил Россию в выкручивании рук из-за яблок и груш

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя запрет ввоза яблок и груш из республики в Россию, сравнил эти ограничительные меры с санкциями.
Обновлено в 05:01
Футбол

Пеле будет прооперирован в Сан-Паулу

Обновлено вчера в 15:49
Футбол

«Матч ТВ» лишился прав на показ матчей Английской премьер-лиги

Rambler Group Александра Мамута приобрела права на трансляцию футбольных матчей Английской премьер-лиги (АПЛ), сообщили РБК в Rambler Group.
Обновлено в 02:15
Политика

Штаб Порошенко выложил видео со сбивающей Зеленского фурой

Обновлено в 03:42
Общество

Скончался профессор и меценат Владислав Тетюхин

Обновлено в 04:50
Транспорт

«Аэрофлот» отменил 11 рейсов и изменил время вылета 17 рейсов

Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" в четверг отменила 11 рейсов из аэропорта "Шереметьево" в связи с неблагоприятным прогнозом погоды, еще у 17 рейсов авиаперевозчика было изменено время вылета, сообщается на сайте компании.
Обновлено в 01:46
Политика

ПАСЕ предлагает России сформировать делегацию и заплатить взнос

Парламентская ассамблея Совета Европы большинством голосов приняла резолюцию, в которой призвала Россию сформировать свою делегацию и выплатить взнос в бюджет Совета Европы.
Обновлено вчера в 15:08
Политика

Поддержать курс: Москва обратилась с призывом к гражданам Казахстана

«Надеюсь, что в ходе предвыборной кампании, в ходе самих выборов, граждане Казахстана выскажутся в поддержку того курса, предложенного Нурсултаном Назарбаевым, который реализуется достаточно уверенно, стабильно и направлен на будущее развитие страны», — отметил дипломат.
Обновлено в 03:47
Политика

В Судане произошел военный переворот

Обновлено в 01:07
Футбол

Месси повредил нос в Манчестере

Обновлено в 02:03
Транспорт

В Госдуме обсудили скоростной режим на российских дорогах

В нижней палате парламента прошли общественные слушания, посвященные обсуждению скоростного режима на российских дорогах, а также возможности изменения ненаказуемого скоростного лимита.
Обновлено в 04:30
Происшествия

Гибель подмосковного каякера на реке в Тверской области сняли на видео

Сплав по реке Медведица в Тверской области оказался фатальным для байдарочника из подмосковной Дубны — он утонул на глазах у приятелей, которые снимали видео о прохождении плотины.
Обновлено в 03:44
Происшествия

В Омске двухлетняя девочка погибла, упав со стиральной машины

Обновлено в 00:58
Происшествия

Из России незаконно вывели 370 млрд рублей

Таможенники зафиксировали 370 миллиардов рублей, которые были незаконно вывезены из России в 2018 году.
Обновлено в 03:59
Технологии

ВКонтакте закрыла майнинг VK Coin

Команда социальной сети ВКонтакте запустила второй этап сервиса VK Coin.
Обновлено в 04:07
Шоу-бизнес

Пелагея и Иван Телегин перестали скрывать лицо 2-летней дочери

Пелагея и Иван Телегин перестали скрывать лицо 2-летней дочери Напомним, что Иван Телегин и Пелагея регулярно поддерживают друг друга в ответственные моменты.
Обновлено вчера в 04:39
Экономика

Российские компании потеряли интерес к иностранному бизнесу

В первом квартале 2019 года российские компании практически перестали покупать иностранный бизнес, сообщает РБК со ссылкой на исследование компании Refinitiv.
Обновлено в 02:18
Авто

Кроссовер Chery Tiggo 4 получил электрическую силовую установку

Напомним, модель с бензиновым ДВС была представлена на Китайском рынке в конце 2017 года, где она известна под названием Tiggo 5x, а экспортные версии получили наименование Tiggo 4. Осенью 2018 года модель «пережила» рестайлинг, после которого автомобиль получил модернизированные бамперы, иную радиаторную решётку, немного переработанную оптику и незначительные улучшения в салоне.
Обновлено в 01:05
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