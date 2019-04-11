Экономика
Около 70% граждан РФ живут в режиме строгой экономииREGNUM 04:11
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Интернет
Google создает корпоративную социальную сеть
Представители американской корпорации Google, которая владеет одноименным поисковым сервисом, анонсировали Currents, будущий коммуникативный сервис для публичного внутрикорпоративного общения.
Обновлено в 00:57
Происшествия
В Саратове два адвоката задержаны за вымогательство
В Саратове региональное управление СК РФ возбудило уголовное дело в отношении двух адвокатов.
Обновлено в 04:45
Шоу-бизнес
Мама Марии Куликовой ушла из больницы перед смертью
Актриса Мария Куликова в свое время пережила серьезную трагедию – у нее умерла мама.
Обновлено в 03:00
Наука
На Филиппинах нашли останки людей нового вида
Археологи обнаружили на филиппинском острове Лусон останки древних людей, которые, полагают ученые, принадлежат ранее неизвестному виду человека.
Обновлено вчера в 22:01
Политика
Опрос показал шансы Зеленского на победу во втором туре выборов
Второй тур выборов президента Украины пройдёт 21 апреля.
Обновлено в 04:57
Спорт
Кихира побила мировой рекорд в короткой программе на командном ЧМ
Японская фигуристка Рика Кихира побила мировой рекорд по набранным баллам в короткой программе в женском одиночном катании на командном чемпионате мира, который проходит в Фукуоке (Япония).
Обновлено в 04:58
Здоровье
Свердловские урологи провели операцию по пересадке мочеточника ребёнку
Медики Областной детской клинической больницы провели ребёнку лапароскопическую операцию по пересадке мочеточника.
Обновлено в 02:42
Недвижимость
Каршеринг снижает спрос на машиноместа в подземных паркингах московских новостроек - мнение
Аренда машиномест в подземных паркингах ЖК массовых сегментов пользуется популярностью: за год спрос на нее вырос с 32% до 54%, в то время как 46% собственников авто все еще предпочитают приобретать машиноместа.
Обновлено в 03:50
Футбол
«Ленинград» даст концерт на стадионе «Спартака»
14 июня музыкальный коллектив даст концерт на «Открытие Арене», сообщает пресс-служба «Спартака».
Обновлено вчера в 07:53
Происшествия
Суд отправил «очкарика» Рябухина в колонию
Напомним, претензии у свердловского ГУФСИН возникли из-за того, что Рябухин уклонялся от исполнения решения суда, назначившего ему 300 часов обязательных работ.
Обновлено в 04:08
Политика
Названа причина недопуска парусника «Седов» в воды Эстонии
Эстония запретила заход в свои территориальные воды российскому паруснику «Седов» из-за курсантов Керченского государственного морского технологического университета на его борту.
Обновлено в 04:35
Общество
Врачи представили топ-10 самых грязных повседневных вещей
Деньги, мобильный телефон, рулевое колесо автомобиля и ручки сумок вошли в перечень наиболее грязных вещей.
Обновлено в 02:02
Политика
Лукашенко обвинил Россию в выкручивании рук из-за яблок и груш
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя запрет ввоза яблок и груш из республики в Россию, сравнил эти ограничительные меры с санкциями.
Обновлено в 05:01
Футбол
Пеле будет прооперирован в Сан-Паулу
Обновлено вчера в 15:49
Футбол
«Матч ТВ» лишился прав на показ матчей Английской премьер-лиги
Rambler Group Александра Мамута приобрела права на трансляцию футбольных матчей Английской премьер-лиги (АПЛ), сообщили РБК в Rambler Group.
Обновлено в 02:15
Политика
Штаб Порошенко выложил видео со сбивающей Зеленского фурой
Обновлено в 03:42
Общество
Скончался профессор и меценат Владислав Тетюхин
Обновлено в 04:50
Транспорт
«Аэрофлот» отменил 11 рейсов и изменил время вылета 17 рейсов
Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" в четверг отменила 11 рейсов из аэропорта "Шереметьево" в связи с неблагоприятным прогнозом погоды, еще у 17 рейсов авиаперевозчика было изменено время вылета, сообщается на сайте компании.
Обновлено в 01:46
Политика
ПАСЕ предлагает России сформировать делегацию и заплатить взнос
Парламентская ассамблея Совета Европы большинством голосов приняла резолюцию, в которой призвала Россию сформировать свою делегацию и выплатить взнос в бюджет Совета Европы.
Обновлено вчера в 15:08
Политика
Поддержать курс: Москва обратилась с призывом к гражданам Казахстана
«Надеюсь, что в ходе предвыборной кампании, в ходе самих выборов, граждане Казахстана выскажутся в поддержку того курса, предложенного Нурсултаном Назарбаевым, который реализуется достаточно уверенно, стабильно и направлен на будущее развитие страны», — отметил дипломат.
Обновлено в 03:47
Политика
В Судане произошел военный переворот
Обновлено в 01:07
Футбол
Месси повредил нос в Манчестере
Обновлено в 02:03
Транспорт
В Госдуме обсудили скоростной режим на российских дорогах
В нижней палате парламента прошли общественные слушания, посвященные обсуждению скоростного режима на российских дорогах, а также возможности изменения ненаказуемого скоростного лимита.
Обновлено в 04:30
Происшествия
Гибель подмосковного каякера на реке в Тверской области сняли на видео
Сплав по реке Медведица в Тверской области оказался фатальным для байдарочника из подмосковной Дубны — он утонул на глазах у приятелей, которые снимали видео о прохождении плотины.
Обновлено в 03:44
Происшествия
Из России незаконно вывели 370 млрд рублей
Таможенники зафиксировали 370 миллиардов рублей, которые были незаконно вывезены из России в 2018 году.
Обновлено в 03:59
Технологии
ВКонтакте закрыла майнинг VK Coin
Команда социальной сети ВКонтакте запустила второй этап сервиса VK Coin.
Обновлено в 04:07
Шоу-бизнес
Пелагея и Иван Телегин перестали скрывать лицо 2-летней дочери
Пелагея и Иван Телегин перестали скрывать лицо 2-летней дочери Напомним, что Иван Телегин и Пелагея регулярно поддерживают друг друга в ответственные моменты.
Обновлено вчера в 04:39
Экономика
Российские компании потеряли интерес к иностранному бизнесу
В первом квартале 2019 года российские компании практически перестали покупать иностранный бизнес, сообщает РБК со ссылкой на исследование компании Refinitiv.
Обновлено в 02:18
Авто
Кроссовер Chery Tiggo 4 получил электрическую силовую установку
Напомним, модель с бензиновым ДВС была представлена на Китайском рынке в конце 2017 года, где она известна под названием Tiggo 5x, а экспортные версии получили наименование Tiggo 4. Осенью 2018 года модель «пережила» рестайлинг, после которого автомобиль получил модернизированные бамперы, иную радиаторную решётку, немного переработанную оптику и незначительные улучшения в салоне.
Обновлено в 01:05