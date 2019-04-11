Экономика
Около 70% граждан РФ живут в режиме строгой экономииREGNUM вчера в 04:11
Большинство жителей России (68%) предпочитают экономить деньги, при этом сокращая повседневные расходы (в 2018 году — 63%). Быстро тратят зарплату или пенсию 20%. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Читать в источнике
Оценить34
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 01:08, Ашберн
Политика
Порошенко в прямом эфире пригласил Зеленского на дебаты
Президент Украины Петр Порошенко в эфире программы «Право на власть» на телеканале «1+1» пригласил на дебаты кандидата в президенты Владимира Зеленского в ближайшие часы.
Обновлено вчера в 17:16
Космос
Мыши на МКС начали бегать кругами
Космонавты продолжают изучать поведение мышей, которых доставили на станцию.
Обновлено вчера в 23:35
Общество
Роскошная жизнь в соцсетях оказалась дешевым удовольствием
Обновлено вчера в 23:06
Гаджеты
Трассировка лучей пришла на GeForce GTX: можете убедиться сами
Список видеокарт, поддерживающих трассировку лучей в реальном времени, пополнили видеокарты GeForce GTX 1660 Ti и GTX 1660, Titan Xp и Titan X (Pascal), GeForce GTX 1080 Ti и GTX 1080, GeForce GTX 1070 Ti и GTX 1070, а также версия GeForce GTX 1060 c 6 Гбайт памяти.
Обновлено вчера в 11:17
Хоккей
Билялетдинов покидает пост главного тренера «Ак Барса»
Главный тренер казанского ХК «Ак Барс» Зинэтула Билялетдинов покидает свой пост, сообщает «РИА Новости», «Спорт Экспресс» и «Московский комсомолец» со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 13:23
Политика
Зеленский опережает Порошенко перед вторым туром выборов
Кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский опережает главу государства Петра Порошенко перед вторым туром выборов.
Обновлено 10 апреля в 19:07
Экономика
Минэкономразвития ухудшило прогноз по реальным доходам и инвестициям
Минэкономразвития пересмотрело прогноз по росту реальных располагаемых доходов населения по итогам 2020 года — с 1,7% до 1,5% в годовом выражении.
Обновлено в 00:00
Спорт
Туктамышева стала второй в короткой программе на командном ЧМ
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено вчера в 05:10
Наука
На Филиппинах нашли останки неизвестного вида людей
Международная группа археологов и палеонтологов обнаружила в пещере Кальяо на филиппинском острове Лусон останки нового, ранее неизвестного вида человека.
Обновлено вчера в 08:04
Политика
Кадыров призвал простить Чечне долги за газ
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал решение Верховного суда республики, который отменил решение Заводского суда Грозного по вопросу списания с населения задолженности за газ.
Обновлено вчера в 19:04
Космос
Права владельцев снимка «черной дыры» будут защищены
Обновлено в 00:46
Происшествия
В Бурятии проверят гибель пациента в больничном «карцере»
Баргузинский межрайонный следственный отдел СК Бурятии занялся проверкой смерти пациента центральной районной больницы.
Обновлено вчера в 12:59
Политика
Помощника скончавшегося депутата Ковалева нашли мертвым в Госдуме
Помощник депутата Госдумы, экс-директора ФСБ Николая Ковалева, Сергей Шамарин скончался на рабочем месте в здании нижней палаты парламента РФ в четверг, спустя несколько дней после смерти Ковалева.
Обновлено вчера в 10:16
Экономика
Малые пивовары хотят привязать акциз к объему производства
В зависимости от объема продукции, выпущенной МСП, следует установить понижающие коэффициенты от базовой ставки, считают в "Опоре России".
Обновлено вчера в 17:45
Армия и оружие
Американский танк «Шерман» примет участие в параде Победы в Хабаровске
Американский танк времен войны "Шерман", поднятый со дна Баренцева моря, примет участие в параде Победы в Хабаровске.
Обновлено вчера в 23:45
Происшествия
Массовая авария полностью перекрыла въезд во Владивосток
Из-за большого скопления автомобилей въезд на мост оказался заблокирован.
Обновлено в 00:02
Общество
Красноярцев ждут пасмурные и дождливые выходные
Согласно прогнозу красноярского Гидрометцентра, грядущие выходные не порадуют солнцем горожан.
Обновлено вчера в 20:46
Происшествия
Футболист «Спартака» Аяз Гулиев избил пешехода
Обновлено вчера в 16:00
Политика
Родина отказала Ассанжу в особой помощи
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, арестованный в Лондоне, не получит особой поддержки от родной Австралии.
Обновлено в 00:33
Общество
Роскомнадзор заблокировал ярославское издание «Яркуб»
Роскомнадзор внес ярославское издание «Яркуб» в реестр запрещенных сайтов.
Обновлено вчера в 08:42
Шоу-бизнес
Глюкоза выложила пикантное фото в полупрозрачном боди
Певица Глюкоза выложила в Инстаграм пикантное фото в белом кружевном боди.
Обновлено вчера в 09:31
Политика
Пенс попытался выгнать с заседания СБ ООН представителя Венесуэлы
Во время заседания Совета Безопасности ООН в среду, 10 апреля, вице-президент США Майк Пенс попытался выгнать из зала постпреда Венесуэлы при ООН Самуэля Монкаду.
Обновлено 10 апреля в 17:38
Общество
В Свердловской области резко похолодает
Температура воздуха в Свердловской области в грядущий уикенд резко пойдет на спад.
Обновлено вчера в 23:33
Авто
В сети показали фото кроссовера Aston Martin DBX
Фотошпионам удалось запечатлеть первый серийный кроссовер Aston Martin во время прохождения дорожных испытаний на трассе Нюрбургринга.
Обновлено в 00:13
Авто
АвтоВАЗ прекратит поставки машин в Европу
АвтоВАЗ решил прекратить поставки автомобилей Lada в Европу. Об этом рассказала представитель компании в интервью Sputnik Германия.
Обновлено вчера в 13:56
Общество
Умер миллиардер Владислав Тетюхин
Обновлено вчера в 09:11
Политика
Порошенко заявил об угрозе государственности Украины
Президент Украины Петр Порошенко, выступая на Киевском форуме по безопасности, заявил об опасности для украинцев "потерять собственное государство", сообщает телеканал "112 Украина".
Обновлено вчера в 20:46
Хоккей
Гол Овечкина вывел «Вашингтон» вперед в серии с «Каролиной»
Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" победили "Каролину Харрикейнз" в первом матче серии 1/8 финала плей-офф НХЛ.
Обновлено в 00:35
Политика
Казахстан ответил на предложение вывести Байконур из аренды России
Комментарий ведомства последовал в ответ на заявления вице-министра цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Марата Нургожина, который в четверг сообщил о том, что «вопрос о поэтапном выводе города Байконур из аренды стоит на повестке дня для Казахстана».
Обновлено вчера в 15:22
Транспорт
Депутаты предлагают изменить скоростной режим
Депутаты предлагают ужесточить ответственность за нарушение скоростного режима.
Обновлено вчера в 06:30