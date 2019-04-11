Экономика

Около 70% граждан РФ живут в режиме строгой экономииREGNUM 04:11

Большинство жителей России (68%) предпочитают экономить деньги, при этом сокращая повседневные расходы (в 2018 году — 63%). Быстро тратят зарплату или пенсию 20%. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
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Россияне считают, что сейчас лучшее время брать кредиты

Российская газета05:18

Регионы слишком «зажало»: о строгой экономии граждан РФ

REGNUM05:20

Россияне решили воздержаться от кредитов и крупных покупок

Телеканал 360°05:03

ВЦИОМ: большинство россиян считает, что сейчас не лучшее время брать кредиты

ТАСС04:13

Большинство россиян заявили, что не готовы к крупным покупкам и кредитам

Интерфакс03:47

ВЦИОМ: Большинство россиян не хотят брать крупные кредиты и не готовы к большим покупкам. С кредитками ходят в кафе и супермаркеты

Фонтанка.Ру03:40

Большинство россиян заявили о неготовности к крупным покупкам и кредитам

РБК05:07
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 22:12, Ашберн
Здоровье

Ксению Сережину, история которой растрогала врио губернатора, привезли на лечение в Москву

Национальный центр привез на лечение из Читы в Москву трехлетнюю Ксению, переболевшую менингитом.
Обновлено в 21:03
Политика

После слов Лукашенко о России Минск остановит нефтепровод «Дружба»

Несколько участков трубопровода «Дружба», проходящего по территории Белоруссии, нуждаются в ремонте, заявил вице-премьер страны Игорь Петришенко после совещания с участием президента страны Александром Лукашенко, сообщает БелТА.
Обновлено в 09:38
Космос

В НАСА рассказали, кого берут в астронавты

Какими качествами должны обладать кандидаты в астронавты, чтобы получить возможность полететь в космос, рассказала представитель Космического центра НАСА имени Джонсона Брэнди Дин.
Обновлено в 20:34
Спорт

Туктамышева стала второй в короткой программе на командном ЧМ

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено в 05:10
Экономика

«Ъ» узнал об утечке черного списка клиентов по антиотмывочному закону

В "Коммерсанте" напомнили, что именно с начала периода Банк России начал рассылать черный список клиентов, и рассказали о механизме рассылки: при наличии подозрений в нарушении закона о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма банк направляет информацию о клиенте в Центробанк, а ЦБ - в Росфинмониторинг.
Обновлено в 20:47
Авто

Кроссоверы Haval H6 и H2 с новым логотипом появились в России

В настоящее время модельный ряд Haval на российском рынке представлен только тремя моделями: H2, H6 и H9, однако уже в этом году он пополнится новым «молодежным» кроссовером F7 – потенциальным бестселлером бренда.
Обновлено в 09:04
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев дал редкое интервью Регине Тодоренко

Дмитрий Шепелев редко дает интервью, но охотно согласился побеседовать с Региной Тодоренко.
Обновлено в 10:51
Происшествия

В Великобритании сверхлегкий самолет упал на поле для гольфа

Обновлено в 20:15
Армия и оружие

Российские истребители шесть раз за неделю поднимались на перехват

27 летательных аппаратов проводили разведку около пограничной зоны Российские истребители были вынуждены шесть раз за последние семь дней подниматься в воздух на перехват иностранных летательных аппаратов, передает газета "Красная звезда" сведения Минобороны РФ.
Обновлено в 18:48
Политика

Порошенко в прямом эфире пригласил Зеленского на дебаты

Президент Украины Петр Порошенко в эфире программы «Право на власть» на телеканале «1+1» пригласил на дебаты кандидата в президенты Владимира Зеленского в ближайшие часы.
Обновлено в 17:16
Технологии

За 8 дней отечественную ОС «Эльбрус» скачали около 50 тысяч раз

Пока в публичном доступе находится только предыдущая, третья, версия ОС – более новая будет доступна для скачивания в мае 2019 года.
Обновлено в 06:35
Общество

Россияне назвали самые раздражающие аспекты рабочего процесса

Положительная оценка труда со стороны коллег и начальства стала для россиян главным фактором, поднимающим настроение.
Обновлено в 21:29
Экономика

На поддержку семей ДФО при рождении детей выделят более 3 млрд рублей

Правительство выделяет из своего резервного фонда более 3,1 миллиарда рублей на поддержку семей Дальнего Востока при рождении детей.
Обновлено в 06:35
Политика

Литва отозвала посла в России из-за коррупционного скандала

МИД Литвы в четверг сообщил, что посол в России Рямигиюс Мотузас будет отозван для консультаций, так как становится "уязвимым" из-за угроз после вердикта суда по "делу 13 января" и расследования дела о коррупционном скандале во время выдачи виз при бывшем после.
Обновлено в 17:51
Интернет

Google Docs научили работать с файлами Word, Excel и PowerPoint

Поисковый гигант анонсировал поддержку нативных форматов Word, Excel и PowerPoint, что позволит загружать файлы в Google Docs напрямую и работать с ними без лишних операций.
Обновлено в 13:34
Авто

Медведев утвердил правила автотюнинга

Документ, опубликованный на сайте правительства, объясняет правила внесения изменений в конструкцию автомобилей.
Обновлено в 20:42
Армия и оружие

Потерянный Японией F-35 может стать ценной находкой для России и Китая

Утонувший в Тихом океане американский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II станет очень ценным приобретением для России или Китая, если эти страны смогут его найти.
Обновлено в 05:51
Происшествия

В Обнинске ликвидировали крупный пожар на предприятии

Крупный пожар на предприятии "Обнинскоргсинтез" в Калужской области полностью ликвидирован, люди не пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 14:27
Хоккей

Ковальчук получил вызов в сборную России перед чемпионатом мира

Тренерский штаб сборной России по хоккею определился с составом хоккеистов, которые будут проходить подготовку к чемпионату мира в Братиславе.
Обновлено в 14:38
Происшествия

Декоративная лепнина обрушилась на женщину в центре Москвы

Обновлено в 16:08
Космос

Опубликован первый снимок чёрной дыры

ИА «Ореанда-Новости» Впервые было представлено фото горизонта событий черной дыры, которая находится в центре галактики М87.
Обновлено вчера в 11:32
Происшествия

В Эквадоре задержали соратника Ассанжа

По словам главы МВД, соратник Ассанжа был задержан в аэропорту, когда пытался улететь в Японию.
Обновлено в 21:36
Политика

Казахстан ответил на предложение вывести Байконур из аренды России

Комментарий ведомства последовал в ответ на заявления вице-министра цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Марата Нургожина, который в четверг сообщил о том, что «вопрос о поэтапном выводе города Байконур из аренды стоит на повестке дня для Казахстана».
Обновлено в 15:22
Армия и оружие

Путин заявил о завершении испытаний «Сармата»

Президент России Владимир Путин на встрече с высшими офицерами и прокурорами заявил, что российские военные в настоящее время завершают испытания межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат".
Обновлено в 07:41
Политика

Помощника скончавшегося депутата Ковалева нашли мертвым в Госдуме

Помощник депутата Госдумы, экс-директора ФСБ Николая Ковалева, Сергей Шамарин скончался на рабочем месте в здании нижней палаты парламента РФ в четверг, спустя несколько дней после смерти Ковалева.
Обновлено в 10:16
Здоровье

Минпросвещения предложило не пускать в школы детей без прививок

Минпросвещения предлагает запретить посещение образовательных учреждений детьми, которые не прошли обследование на инфекционные заболевания и не сделали прививки, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на письмо замминистра Татьяны Синюгиной в комитет Госдумы по охране здоровья.
Обновлено в 11:35
Политика

У Зеленского огласили решение по переговорам с ДНР и ЛНР

Представитель штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков сообщил решение кандидата в президенты Украины по переговорам с ДНР и ЛНР.
Обновлено в 09:31
Происшествия

Два человека пострадали в аварии на юго-востоке Москвы

Обновлено в 21:37
Общество

Морской беспилотник «Сарма» планируют испытать в 2021 году

Заместитель гендиректора — руководитель направления физико-технических исследований Фонда перспективных исследований Игорь Денисов сообщил, что испытания первого сверхдальнего морского беспилотника «Сарма» должны пройти в 2021 году в Белом море.
Обновлено в 21:25
Космос

Рогозин объявил о создании многоразовой ракеты

Обновлено в 20:55
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