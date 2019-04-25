Экономика
Около 70% граждан РФ живут в режиме строгой экономииREGNUM 04:11
Большинство жителей России (68%) предпочитают экономить деньги, при этом сокращая повседневные расходы (в 2018 году — 63%). Быстро тратят зарплату или пенсию 20%. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
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Спорт
Туктамышева стала второй в короткой программе на командном ЧМ
Обновлено в 05:10
Космос
Первый частный луноход потерпел крушение при посадке
Обновлено в 17:07
Шоу-бизнес
Леру Кудрявцеву обокрали у Букингемского дворца
Разгневанная Кудрявцева в своем Инстаграме сообщила подписчикам, что на площади возле Букингемского дворца у нее украли кошелек с наличными и картами.
Обновлено в 06:13
Политика
Полиция арестовала основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа
Власти Эквадора лишили основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа права на убежище на территории посольства этой латиноамериканкой страны.
Обновлено в 05:53
Политика
Порошенко в прямом эфире позвал Зеленского на дебаты
Президент Украины Петр Порошенко приехал в студию программы "Право на власть" на телеканале "1+1" и призвал своего оппонента, лидера первого тура выборов Владимира Зеленского начать там с ним дебаты, но тот отказался, сообщив, что находится на пути во Францию.
Обновлено в 20:05
Происшествия
В центре Варшавы неизвестный в маске убил прохожего ножом
По информации радиостанции, человек в маске нанёс прохожему несовместимые с жизнью ранения и скрылся с места преступления, бросив нож и сумку.
Обновлено в 14:52
Политика
Зеленский опережает Порошенко перед вторым туром выборов
Кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский опережает главу государства Петра Порошенко перед вторым туром выборов.
Обновлено вчера в 19:07
Энергетика
«Нафтогаз» назвал шаги в случае остановки транзита газа из России
Прекращение транзита российского газа через Украину станет мощным ударом по энергетической безопасности европейских стран, заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
Обновлено в 11:09
Общество
Умер миллиардер Владислав Тетюхин
Обновлено в 09:11
Космос
Она сфотографировала черную дыру: что мы знаем об ученой Кэти Боумен
Благодаря Кэти Боумен 10 апреля 2019 года мир впервые увидел изображение черной дыры.
Обновлено в 08:18
Экономика
Reuters: Сбербанк ведет переговоры о покупке ритейлера «О’кей»
Сбербанк ведет переговоры о покупке ритейлера «О’кей», сообщает Reuters со ссылкой на шесть источников в отрасли и близких к топ-менеджменту кредитной организации.
Обновлено в 11:46
Политика
После слов Лукашенко о России Минск остановит нефтепровод «Дружба»
Несколько участков трубопровода «Дружба», проходящего по территории Белоруссии, нуждаются в ремонте, заявил вице-премьер страны Игорь Петришенко после совещания с участием президента страны Александром Лукашенко, сообщает БелТА.
Обновлено в 09:38
Общество
Россияне рассказали, что их раздражает на работе больше всего – исследование
Необоснованная критика, дополнительная нагрузка и собственные ошибки вошли в топ-3 списка факторов, которые портят россиянам настроение на работе, показало исследование сервиса по поиску работы и сотрудников Rabota.ru, которое есть в распоряжении РИА Новости.
Обновлено в 20:16
Авто
Toyota выпустит доступный спорткар в стиле старого Audi TT
Голландский ресурс AutoWeek опубликовал патентные изображения компактного купе Toyota, о котором неизвестно почти ничего.
Обновлено в 08:05
Происшествия
Футболист «Спартака» Аяз Гулиев избил пешехода
Обновлено в 16:00
Футбол
«Арсенал» без проблем разобрался с «Наполи»
Обновлено в 16:53
Политика
Литва отозвала посла в России из-за коррупционного скандала
МИД Литвы в четверг сообщил, что посол в России Рямигиюс Мотузас будет отозван для консультаций, так как становится "уязвимым" из-за угроз после вердикта суда по "делу 13 января" и расследования дела о коррупционном скандале во время выдачи виз при бывшем после.
Обновлено в 17:51
Общество
В Москве откроют классы по киберспорту
В Москве появятся классы по киберспорту для учащихся 10–11-х классов.
Обновлено в 11:58
Шоу-бизнес
Екатерина Варнава коротенечко поздравила возлюбленного с днём рождения
Юмористка Екатерина Варнава не стала попусту тратить слова и поздравила своего возлюбленного, танцора Константина Мякинькова очень коротко.
Обновлено в 08:10
Хоккей
Овечкин забросил первую шайбу в Кубке Стэнли – 2019
По итогам первого периода действующие чемпионы ведут со счётом 3:0. На 19-й минуте в большинстве при игре в формате «5 на 4» отличился лучший снайпер регулярного сезона Александр Овечкин.
Обновлено в 20:29
Общество
Штраф за превышение скорости может быть увеличен в 6 раз
ГИБДД предлагает увеличить штрафы за превышение скорости, об этом сказал во время общественных слушаний в Госдуме заместитель главы ГИБДД Олег Понарьин.
Обновлено вчера в 13:11
Происшествия
Кокорина и Мамаева эвакуировали из здания суда из-за угрозы взрыва
Пресненский суд Москвы эвакуировали во время заседания по делу нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина, хавбека "Краснодара" Павла Мамаева и других обвиняемых, сообщает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 06:33
Недвижимость
Глава Минстроя рассказал об ипотеке для частных домов
Министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев в беседе с «Российской газетой» рассказал об ипотечных кредитах на строительство частных домов.
Обновлено в 06:53
Общество
Священника сослали в глухое село из-за эффектных снимков супруги
В Магнитогорской епархии на сетевой скандал отреагировали быстро: Сергия Зотова отстранили от работы в кафедральном соборе и отправили служить в село Фершампенуаз Нагайбакского района, пишет "Комсомолка".
Обновлено в 10:20
Происшествия
Учительница из Новомосковска избила ученика указкой за плохой ответ
На кадры попал инцидент с преподавателем, которая стала бить указкой ученика, потому что тот не смог ответить на вопрос у доски.
Обновлено в 14:12
Авто
АвтоВАЗ прекратит поставки машин в Европу
АвтоВАЗ решил прекратить поставки автомобилей Lada в Европу. Об этом рассказала представитель компании в интервью Sputnik Германия.
Обновлено в 13:56
Здоровье
Филиал южнокорейского госпиталя откроется в медкластере Сколково
Экскурсию по учреждению провел профессор международного медицинского центра и департамента внешних связей госпиталя «Бундан» Сергей Ким.
Обновлено в 13:17
Авто
Вникаем в технические детали кроссовера Renault Arkana
Обновлено в 15:00
Политика
Помощника скончавшегося депутата Ковалева нашли мертвым в Госдуме
Помощник депутата Госдумы, экс-директора ФСБ Николая Ковалева, Сергей Шамарин скончался на рабочем месте в здании нижней палаты парламента РФ в четверг, спустя несколько дней после смерти Ковалева.
Обновлено в 10:16