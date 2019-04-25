Экономика
Около 70% граждан РФ живут в режиме строгой экономииREGNUM 04:11
Большинство жителей России (68%) предпочитают экономить деньги, при этом сокращая повседневные расходы (в 2018 году — 63%). Быстро тратят зарплату или пенсию 20%. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
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Общество
Россиянка выиграла фотографический «Оскар»
Высоких оценок удостоилась работа еще одной россиянки, Алены Кочетковой.
Обновлено в 19:25
Общество
Глава Disney решил уйти в отставку
Глава Walt Disney Company Роберт Айгер заявил, что планирует уйти в отставку в 2021 году.
Обновлено в 22:51
Шоу-бизнес
Певицу Алсу заподозрили в расставании с мужем
Поклонники заподозрили неладное: что Алсу рассталась с Яном.
Обновлено вчера в 13:30
Космос
Рогозин объявил о создании многоразовой ракеты
Обновлено в 20:55
Транспорт
За превышение скорости ГИБДД хочет штрафовать в шесть раз сильнее
В ГИБДД предлагают повысить штраф за превышение скорости на 20-40 км / ч до 3 тыс. руб. А злостных нарушителей планируется лишить скидки за быструю оплату штрафа.
Обновлено вчера в 12:17
Политика
Соратника Ассанжа задержали в Эквадоре
Полиция Эквадора задержала близкого к основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу человека, передает РИА "Новости".
Обновлено в 21:41
Кино
Вышел трейлер нового фильма Люка Бессона про русскую модель-убийцу
Люк Бессон вновь по самые брови заходит в гендерно смещенные воды кинематографа, снимая фильм про суровых, но прекрасных женщин: на официальном YouTube-канале проекта опубликован трейлер боевика "Анна".
Обновлено в 05:18
Экономика
Uber раскрыл убытки совместного предприятия с «Яндексом»
Uber учитывает финансовые результаты СП по методу долевого участия (equity method investment), компания владеет 38% в совместном предприятии.
Обновлено в 19:11
Технологии
За 8 дней отечественную ОС «Эльбрус» скачали около 50 тысяч раз
Пока в публичном доступе находится только предыдущая, третья, версия ОС – более новая будет доступна для скачивания в мае 2019 года.
Обновлено в 06:35
Происшествия
Неизвестный сбил полицейского в Москве
Обновлено в 08:58
Политика
Литва отозвала посла в России из-за коррупционного скандала
МИД Литвы сообщил, что посол в России Рямигиюс Мотузас будет отозван, так как дипломату, имеющему статус специального свидетеля, может угрожать опасность в связи с расследованием дела о взятках при выдаче виз.
Обновлено в 19:20
Политика
Кадыров призвал простить Чечне долги за газ
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал решение Верховного суда республики, который отменил решение Заводского суда Грозного по вопросу списания с населения задолженности за газ.
Обновлено в 19:04
Политика
Законопроект о надежном интернете в России приняли во втором чтении
Законопроект о надежном Рунете прошел второе основное чтение в Госдуме.
Обновлено в 05:41
Политика
Зеленский опережает Порошенко перед вторым туром выборов
Кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский опережает главу государства Петра Порошенко перед вторым туром выборов.
Обновлено вчера в 19:07
Спорт
Туктамышева стала второй в короткой программе на командном ЧМ
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено в 05:10
Космос
Она сфотографировала черную дыру: что мы знаем об ученой Кэти Боумен
Благодаря Кэти Боумен 10 апреля 2019 года мир впервые увидел изображение черной дыры.
Обновлено в 08:18
Здоровье
Заболеваемость лихорадкой Эбола в ДР Конго достигла пика
На 10 апреля в ДРК было зарегистрировано 1186 случаев Эболы, умер 751 человек, 354 выздоровели.
Обновлено в 17:17
Политика
Россия запрещает ввоз яблок и груш из Белоруссии
Руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Сергей Данкверт заявил о запрете на ввоз яблок и груш на территорию нашей страны из Белоруссии.
Обновлено вчера в 05:10
Экономика
Аналитики сравнили финансовые активы бедных и богатых россиян
3% самых обеспеченных граждан России владеют почти всеми финансовыми активами в стране, выяснили экономисты.
Обновлено в 22:52
Общество
Роскомнадзор заблокировал ярославское СМИ
«Яркуб» был одним из трех ярославских сайтов, которые в начале апреля отказались выполнить просьбу местного Роскомнадзора и сотрудников ФСБ удалить новость о надписи, сделанной на колоннах здания местного УВД.
Обновлено в 15:24
Здоровье
Ученые назвали главный ночной симптом рака
Следует очень сильно насторожиться, если вместе с обильным ночным потоотделением есть следующие симптомы: одышка, кашель, боль, ощущение комка в груди, проблемы с кишечником, кровотечения, резкое похудение.
Обновлено в 01:35
Политика
Военные арестовали президента Судана
Обновлено в 07:29
Политика
Порошенко в прямом эфире пригласил Зеленского на дебаты
Президент Украины Петр Порошенко в эфире программы «Право на власть» на телеканале «1+1» пригласил на дебаты кандидата в президенты Владимира Зеленского в ближайшие часы.
Обновлено в 17:16
Политика
После слов Лукашенко о России Минск остановит нефтепровод «Дружба»
Несколько участков трубопровода «Дружба», проходящего по территории Белоруссии, нуждаются в ремонте, заявил вице-премьер страны Игорь Петришенко после совещания с участием президента страны Александром Лукашенко, сообщает БелТА.
Обновлено в 09:38
Армия и оружие
Первый польский космонавт назвал Су-34 гениальным бомбардировщиком
Мирослав Гермашевский, первый и единственный космонавт Польши, считает российский бомбардировщик Су-34 гениальным.
Обновлено в 23:29
Здоровье
В каждой третьей больнице зарплаты оказались ниже средних по региону
Зарплата персонала в трети государственных больниц и поликлиник в 2018 году оказалась ниже средней по региону.
Обновлено в 01:00
Армия и оружие
Атаки ВСУ на автомобиль ОБСЕ предотвратили в ДНР
Военнослужащие самопровозглашённой Донецкой народной республики предотвратили две попытки нападения ВСУ на сотрудников миссии ОБСЕ на Украине.
Обновлено в 23:18