Экономика

Около 70% граждан РФ живут в режиме строгой экономииREGNUM 04:11

Большинство жителей России (68%) предпочитают экономить деньги, при этом сокращая повседневные расходы (в 2018 году — 63%). Быстро тратят зарплату или пенсию 20%. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
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Россияне считают, что сейчас лучшее время брать кредиты

Российская газета05:18

Большинство россиян заявили о неготовности к крупным покупкам и кредитам

РБК05:07

Опрос: 68% россиян считают нужным сократить повседневные расходы

Rambler News Service04:24

Россияне решили воздержаться от кредитов и крупных покупок

Телеканал 360°05:03

ВЦИОМ: большинство россиян считает, что сейчас не лучшее время брать кредиты

ТАСС04:13

Большинство россиян заявили, что не готовы к крупным покупкам и кредитам

Интерфакс03:47

Регионы слишком «зажало»: о строгой экономии граждан РФ

REGNUM05:20
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Uber учитывает финансовые результаты СП по методу долевого участия (equity method investment), компания владеет 38% в совместном предприятии.
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Политика

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МИД Литвы сообщил, что посол в России Рямигиюс Мотузас будет отозван, так как дипломату, имеющему статус специального свидетеля, может угрожать опасность в связи с расследованием дела о взятках при выдаче виз.
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Политика

Законопроект о надежном интернете в России приняли во втором чтении

Законопроект о надежном Рунете прошел второе основное чтение в Госдуме.
Обновлено в 05:41
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Следует очень сильно насторожиться, если вместе с обильным ночным потоотделением есть следующие симптомы: одышка, кашель, боль, ощущение комка в груди, проблемы с кишечником, кровотечения, резкое похудение.
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Армия и оружие

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Мирослав Гермашевский, первый и единственный космонавт Польши, считает российский бомбардировщик Су-34 гениальным.
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Атаки ВСУ на автомобиль ОБСЕ предотвратили в ДНР

Военнослужащие самопровозглашённой Донецкой народной республики предотвратили две попытки нападения ВСУ на сотрудников миссии ОБСЕ на Украине.
Обновлено в 23:18
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