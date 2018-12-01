Происшествия
Около 650 машин попали в снежные заторы в Краснодарском крае
Около 650 машин попали в снежные заторы в Краснодарском краеRT на русскомвчера в 19:18
Примерно 650 автомобилей попали в снежные заторы из-за непогоды в Павловском, Новокубанском, Гулькевеческом районах и в Армавире в Краснодарском крае. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное МЧС.
RT на русскомвчера в 19:18
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Происшествия
Трамп объявил федеральный режим ЧП на Аляске
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Происшествия
Под Омском из-за схода грузовых вагонов задерживаются поезда из Москвы
В результате схода грузовых вагонов в Омской области ожидается задержка семи пассажирских поездов из Москвы. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Происшествия
В Красноярском крае в ДТП с микроавтобусом погибли два человека
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Происшествия
В Казани три школьника отравились крысиным ядом
"В 17.00 мск 30 ноября в управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан поступила информация о госпитализации трех школьников одной из казанских школ с признаками отравления крысиным ядом", — говорится в сообщении.
Обновлено в 02:10
Происшествия
Курсант парашютной секции погиб на Сахалине во время тренировки
Обновлено в 02:11
Происшествия
В Казани из торгового центра эвакуировали 100 человек из-за задымления
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Происшествия
Летевшую на саммит G20 обычным рейсом Меркель засняли пассажиры
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Происшествия
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Происшествия
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Пассажирский самолет авиакомпании Frontier Airlines в США утратил обшивку двигателя во время полета и совершил экстренную посадку.
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Происшествия
Адвокат сообщил о новых обстоятельствах в деле Кокорина
Обстоятельства уголовного дела, фигурантами которого являются футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, изменились в пользу обвиняемых и их необходимо освободить из-под стражи, сообщила в своем Instargam адвокат Татьяна Стукалова.
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Происшествия
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Следователи возбудили уголовное дело по факту обнаружения тел двух женщин и ребенка у жилого дома в Глазове.
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Происшествия
В Австрии арестовали отставного военного по подозрению в шпионаже
Суд австрийского Линца удовлетворил требование прокуратуры Зальцбурга поместить под арест отставного полковника армии Австрии, которого подозревают в шпионаже в пользу России, сообщает Kronen Zeitung.
Обновлено вчера в 23:52
Происшествия
Самочувствие академика Алферова улучшилось
Академик, нобелевский лауреат Жорес Алферов идет на поправку, подозрения на инсульт не подтвердились, заявили "Интерфаксу" в пресс-службе Российской академии наук.
Обновлено вчера в 12:50
Происшествия
В Москве подростки избили продавца и украли шоколадки
Группа молодых людей устроила драку с продавцом одной из торговых точек на севере Москвы и похитила шоколадки с прилавка.
Обновлено в 01:40
Происшествия
В Китае невиновный мужчина провел в тюрьме 23 года
Обновлено вчера в 23:26