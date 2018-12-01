Происшествия
Около 650 машин попали в снежные заторы в Краснодарском крае
Около 650 машин попали в снежные заторы в Краснодарском краеRT на русскомвчера в 19:18
Примерно 650 автомобилей попали в снежные заторы из-за непогоды в Павловском, Новокубанском, Гулькевеческом районах и в Армавире в Краснодарском крае. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное МЧС.
RT на русскомвчера в 19:18
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Происшествия
СК возбудил дело по факту схода с рельсов вагонов в Омской области
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Президент США Дональд Трамп после землетрясения на Аляске утвердил в штате федеральный режим чрезвычайной ситуации, говорится в сообщении Белого дома.
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Происшествия
В Татарстане три школьника отравились крысиным ядом
«В 17:00 мск 30 ноября в управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан поступила информация о госпитализации трёх школьников одной из казанских школ с признаками отравления крысиным ядом», — сообщили в ведомстве.
Обновлено в 04:08
Происшествия
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Прокуратура Сахалинской области начала проверку по факту гибели несовершеннолетнего во время тренировочного прыжка с парашютом.
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Происшествия
В Красноярском крае госпитализированы шестеро пострадавших в ДТП детей
Шестеро детей, которые пострадали в ДТП с микроавтобусом в Красноярском крае, госпитализированы.
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Пассажирский самолет авиакомпании Frontier Airlines в США утратил обшивку двигателя во время полета и совершил экстренную посадку.
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Происшествия
Летевшую на саммит G20 обычным рейсом Меркель засняли пассажиры
Канцлер Германии прилетела на саммита G20 в Аргентину регулярным пассажирским рейсом авиакомпании Iberia из Мадрида, после того как немецкий "борт номер один" из-за технической неисправности был вынужден вернуться в Европу.
Обновлено в 04:02
Происшествия
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Происшествия
Адвокат сообщил о новых обстоятельствах в деле Кокорина
Обстоятельства уголовного дела, фигурантами которого являются футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, изменились в пользу обвиняемых и их необходимо освободить из-под стражи, сообщила в своем Instargam адвокат Татьяна Стукалова.
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Происшествия
Три человека погибли при пожаре в частном жилом доме в Приморье
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Происшествия
СК возбудил дело после гибели трех человек в Удмуртии
Следственное управление СК РФ по Удмуртии возбудило дело по факту падения с крыши 12-этажного дома трех человек в Глазове.
Обновлено в 02:48
Происшествия
В Австрии арестовали отставного военного по подозрению в шпионаже
Суд австрийского Линца удовлетворил требование прокуратуры Зальцбурга поместить под арест отставного полковника армии Австрии, которого подозревают в шпионаже в пользу России, сообщает Kronen Zeitung.
Обновлено в 03:59
Происшествия
На Малой Карпатской ликвидирован прорыв трубы с горячей водой
Сотрудники специальных служб немедленно приступили к ликвидации порыва и ремонтным работам, а сегодня ранним утром горячая вода и отопление вернулось в дома жителей Малой Карпатской.
Обновлено в 03:50