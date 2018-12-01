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Примерно 650 автомобилей попали в снежные заторы из-за непогоды в Павловском, Новокубанском, Гулькевеческом районах и в Армавире в Краснодарском крае. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное МЧС.

Около 650 машин попали в снежные заторы в Краснодарском крае

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Происшествия Происшествия Двое погибли при падении небольшого самолета на жилой дом в Бразилии Два человека погибли в результате падения небольшого самолета на жилые дома в Сан-Паулу в Бразилии, сообщает в пятницу пожарная служба города.

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Происшествия Происшествия В Красноярском крае в ДТП с микроавтобусом погибли два человека

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