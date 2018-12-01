Происшествия

Около 650 машин попали в снежные заторы в Краснодарском крае
RT на русском
вчера в 19:18

Примерно 650 автомобилей попали в снежные заторы из-за непогоды в Павловском, Новокубанском, Гулькевеческом районах и в Армавире в Краснодарском крае. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное МЧС.
RT на русскомвчера в 19:18

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В Краснодарском крае из-за снежной метели на трассах в пунктах временного размещения находятся 245 человек

Кубанские новости00:26

На кубанских трассах, где в снегу застряли более 700 машин, продолжаются спасательные работы

Югополис00:36

На трассах северо-востока Кубани около 650 машин застряли в снежных заторах

РИА Новостивчера в 19:13

На кубанских трассах в снежные заторы попали более 650 машин, в пунктах обогрева разместили 166 человек

Кубань 24вчера в 15:58

На Кубани из-за снежных заносов ограничено движение по нескольким трассам

КП - Кубаньвчера в 14:50

Около 650 автомобилей оказались в снежных заторах на юго-востоке Кубани

Юга.рувчера в 17:43

На Кубани более 600 автомобилей застряли в снежных заносах

РБК Краснодарвчера в 15:41
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Происшествия

Трамп ввёл режим ЧС на Аляске после землетрясения

Обновлено в 00:37
Происшествия

Вагоны поезда сошли с рельсов на Транссибе

Свердловская железная дорога на своем сайте сообщила о сходе вагонов грузового поезда у станции Мангут на границе Омской и Тюменской областей.
Обновлено в 00:38
Происшествия

На Сахалине подросток разбился при прыжке с парашютом

Несовершеннолетний курсант парашютной секции погиб во время тренировок на Сахалине, сообщила в субботу РИА Новости пресс-секретарь сахалинской областной прокуратуры Тамара Журавская.
Обновлено в 00:28
Происшествия

Двое погибли при падении небольшого самолета на жилой дом в Бразилии

Два человека погибли в результате падения небольшого самолета на жилые дома в Сан-Паулу в Бразилии, сообщает в пятницу пожарная служба города.
Обновлено вчера в 21:31
Происшествия

Адвокат сообщил о новых обстоятельствах в деле Кокорина

Обстоятельства уголовного дела, фигурантами которого являются футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, изменились в пользу обвиняемых и их необходимо освободить из-под стражи, сообщила в своем Instargam адвокат Татьяна Стукалова.
Обновлено в 00:27
Происшествия

В Красноярском крае в ДТП с микроавтобусом погибли два человека

Обновлено в 00:38
Происшествия

Самочувствие академика Алферова улучшилось

Академик, нобелевский лауреат Жорес Алферов идет на поправку, подозрения на инсульт не подтвердились, заявили "Интерфаксу" в пресс-службе Российской академии наук.
Обновлено вчера в 12:50
Происшествия

В Казани три школьника отравились крысиным ядом

"В 17.00 мск 30 ноября в управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан поступила информация о госпитализации трех школьников одной из казанских школ с признаками отравления крысиным ядом", — говорится в сообщении.
Обновлено в 00:35
Происшествия

В Удмуртии возбуждено дело после гибели двух женщин и ребёнка

«Возбуждено уголовное дело по факту гибели двух женщин и ребёнка в городе Глазове (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК России «Убийство малолетнего», ст. 110 УК России «Доведение до самоубийства»)», — говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 14:57
Происшествия

В Австрии арестовали отставного военного по подозрению в шпионаже

Суд австрийского Линца удовлетворил требование прокуратуры Зальцбурга поместить под арест отставного полковника армии Австрии, которого подозревают в шпионаже в пользу России, сообщает Kronen Zeitung.
Обновлено вчера в 23:52
Происшествия

В Китае невиновный мужчина просидел в тюрьме 23 года

Обновлено вчера в 23:26
Происшествия

Три человека погибли при столкновении легковушки и джипа в Дагестане

Три человека погибли при столкновении двух автомобилей в Дагестане, сообщил ТАСС представитель пресс-службы МВД по республике.
Обновлено в 00:02
Происшествия

Второе уголовное дело возбуждено после взрыва на заводе в Гатчине

Обновлено вчера в 17:44
Происшествия

Три человека погибли при пожаре в частном жилом доме в Приморье

Обновлено в 00:00
Происшествия

В Брюсселе проходит акция протеста «жёлтых жилетов»

Обновлено вчера в 15:57
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