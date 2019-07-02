Экономика

Счетная палата нашла 62 тысячи незавершенных бюджетных строекРБК 04:27

На начало 2019 года в России числилось 62 тыс. незавершенных строек на 4 трлн руб. К такому выводу пришли аудиторы Счетной палаты (СП) после проверки проектов, финансируемых из федерального и регионального бюджетов, пишет "Коммерсантъ". СП отмечает резкий рост стоимости незавершенных объектов.
Читать в источнике
с чего всё началось
Счетная палата обнаружила в России 62,6 тысячи объектов незавершенного строительства (ОНС), общий объем финансирования которых из бюджетов разных уровней превысил четыре триллиона рублей, говорится
 в сообщении на сайте ведомства.
Lenta.ru03:03

Подробнее о событии

Объем незавершенного строительства на Ямале с начала года снизился на 1 млрд рублей

ТАСС11:04

Кабардино-Балкария лидирует по объёмам недостроя в России

Московский Комсомолец06:45

Стоп, кран: Счетная палата выявила замороженные госпроекты на 260 млрд

Известиявчера в 17:01

Незавершенные стройки обошлись бюджету РФ в 4 трлн руб

ПРАЙМвчера в 17:15

В Счётной палате назвали число объектов незавершённого строительства

RT на русскомвчера в 17:15

Счетная палата нашла, где скрываются брошенные стройки

Коммерсантъвчера в 17:02

Счетная палата нашла 62 тысячи незавершенных бюджетных строек

РБК04:27
Показать все источники
Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 14:19, Ашберн
Происшествия

14 российских моряков погибли при пожаре на глубоководном аппарате ВМФ

На военно-морской базе Североморск в Мурманской области 1 июля на исследовательском судне произошел пожар, в котором погибли моряки В Минобороны России сообщили, что возгорание произошло на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана.
Обновлено в 10:03
Путешествия

В Анапе из-за опасного течения запретили купание на всех пляжах

В Анапе на всех пляжах курорта запретили купание из-за шторма и сильного донного течения.
Обновлено вчера в 05:03
Футбол

Силва: «Никто не забудет тот ужасный матч с Германией»

Никто не забудет, что тогда произошло. Тот матч с Германией был настоящим ужасом для нас.
Обновлено вчера в 22:24
Авто

Volkswagen анонсировал обновленный кемпер California

Volkswagen опубликовал первые дизайн-скетчи обновленного кемпера California.
Обновлено в 07:49
Теннис

Шарапова снялась с матча первого круга Уимблдона

Российская теннисистка Мария Шарапова не смогла пробиться во второй круг Уимблдонского турнира, который проходит в пригороде Лондона.
Обновлено в 12:55
Происшествия

Врачей роддома обвиняют в убийстве младенца

Обновлено 30 июня в 16:45
Здоровье

Голикова заявила, что Россия катастрофически теряет население

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что Россия катастрофически теряет население.
Обновлено в 13:45
Политика

Украина отозвала приглашение наблюдателей ПАСЕ на выборы в Раду

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий отозвал приглашение наблюдателей Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) на досрочные выборы в Раду.
Обновлено в 10:43
Экономика

Медведев обсудит с регионами реализацию нацпроектов

В мае Медведев поручил своим заместителям следить за реализацией национальных проектов в регионах, "просто ездить в командировки и на месте смотреть, чего и как делается".
Обновлено вчера в 17:04
Шоу-бизнес

Лещенко прокомментировал выезд автомобиля Пугачевой на перрон

Народный артист РСФСР Лев Лещенко прокомментировал инцидент с поездкой певицы Аллы Пугачевой по перрону Рижского вокзала на автомобиле.
Обновлено в 09:47
Авто

Toyota обновила топовую версию пикапа Toyota Hilux

Дилеры Toyota в России начали прием заказов на новую топовую версию пикапа Toyota Hilux — Exclusive Black.
Обновлено в 07:48
Транспорт

В Чехии прокомментировали отмену рейсов российских авиакомпаний

"В связи с решением авиационных властей Чешской Республики аннулировать ранее выданные разрешения на выполнение рейсов по маршруту Москва — Прага — Москва, Аэрофлот вынужден отменить следующие рейсы", - заявили в компании "Аэрофлот".
Обновлено в 04:16
Происшествия

Тело пропавшей на озере Комо швейцарской футболистки найдено

Обновлено в 12:27
Происшествия

На Украине во время тренировочного полета разбился самолет

Обновлено в 11:23
Общество

Центр современного искусства передадут Пушкинскому музею до 2019 года

Министерство культуры передаст Государственный центр современного искусства (ГЦСИ) в ведение ГМИИ имени Пушкина до конца текущего года, сообщил во вторник, 2 июля, глава ведомства Владимир Мединский.
Обновлено в 09:47
Происшествия

В Ленобласти около озера обнаружили химическое вещество

Обновлено в 13:22
Происшествия

Суд приговорил к 20 годам колонии члена «банды ГТА» за попытку побега

Обновлено в 06:24
Политика

Восьми украинским морякам предъявили окончательное обвинение

Восьми украинским морякам, арестованным после инцидента в Керченском проливе, предъявили обвинение в незаконном пересечении госграницы РФ организованной группой.
Обновлено вчера в 10:16
Спорт

WADA подозревает 298 российских атлетов в употреблении допинга

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) передало международным спортивным федерациям первую партию информации по данным из московской лаборатории, речь идет о данных по 43 спортсменам и 150 пробам, сообщается на официальном сайте WADA.
Обновлено в 12:28
Общество

Изучена причина наводнения в Иркутской области

Причиной наводнения в Иркутской области стали атмосферные аномалии и глобальное изменение климата.
Обновлено в 05:40
Наука

В Египте у подножия самой старой пирамиды нашли десятки странных мумий

Десятки необычных мумий обнаружили польские археологи в Египте в поселении Саккара у подножия самой старой пирамиды в мире - Джосера.
Обновлено в 08:20
Общество

Июнь стал самым жарким месяцем в мире за все время наблюдений

Программа мониторинга экологии и климата Земли "Коперник" сообщила, что наблюдения со спутников показали, что июнь стал самым жарким месяцем на планете за все время сбора метеоданных.
Обновлено в 13:45
Армия и оружие

На границе с Украиной найден танк КВ-1 с погибшим экипажем

В Ростовской области на границе с Украиной поисковики обнаружили советский тяжелый танк КВ-1.
Обновлено в 06:01
Экономика

Михельсон допустил участие японской MOL в проектах перевалки СПГ

НОВАТЭК рассматривает возможность участия японской MOL (Mitsui O.S.K. Lines) в проекте строительства терминала по перевалке СПГ на Камчатке и в Мурманске.
Обновлено в 06:57
Авто

«АвтоВАЗ» останавливает производство из-за срыва поставок

Обновлено в 11:07
Политика

Путин поручил увеличить выплаты по уходу за детьми

"Обеспечить внесение к законодательство изменений, предусматривающих установление с 1 января 2020 года ежемесячных выплат гражданам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет, в размере, равном величине прожиточного минимума для детей, определенном в субъекте России", — говорится в документе.
Обновлено в 12:41
Космос

Команда InSight получает кадры по спасению «Крота»

Представители НАСА заявили, что теперь команда сможет взглянуть на «Крота» и, возможно, выяснить, в чем дело.
Обновлено в 12:44
Политика

В Совете Европы подсчитали долги России

Ранее сообщалось, что Россия заплатила заплатила взнос в бюджет Совета Европы за 2019 год.
Обновлено в 11:34
Происшествия

Клад из монет XIX-XX веков нашли в центре Москвы

При раскопках в центре Москвы археологи обнаружили клад из монет XIX–XX веков. Об этом 2 июля сообщается на сайте столичной мэрии.
Обновлено в 08:08
Происшествия

Авария на трассе в Карелии унесла жизни двух человек

На 58-м км трассы «Кола» в Кировском районе Ленобласти 2 июля произошло крупное ДТП с погибшими и пострадавшими.
Обновлено в 13:59
Как работают Яндекс.Новости?
Главное