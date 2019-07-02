с чего всё началось

На начало 2019 года в России числилось 62 тыс. незавершенных строек на 4 трлн руб. К такому выводу пришли аудиторы Счетной палаты (СП) после проверки проектов, финансируемых из федерального и регионального бюджетов, пишет "Коммерсантъ". СП отмечает резкий рост стоимости незавершенных объектов.

Происшествия 14 российских моряков погибли при пожаре на глубоководном аппарате ВМФ На военно-морской базе Североморск в Мурманской области 1 июля на исследовательском судне произошел пожар, в котором погибли моряки В Минобороны России сообщили, что возгорание произошло на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана.

Путешествия В Анапе из-за опасного течения запретили купание на всех пляжах В Анапе на всех пляжах курорта запретили купание из-за шторма и сильного донного течения.

Футбол Силва: «Никто не забудет тот ужасный матч с Германией» Никто не забудет, что тогда произошло. Тот матч с Германией был настоящим ужасом для нас.

Авто Volkswagen анонсировал обновленный кемпер California Volkswagen опубликовал первые дизайн-скетчи обновленного кемпера California.

Теннис Шарапова снялась с матча первого круга Уимблдона Российская теннисистка Мария Шарапова не смогла пробиться во второй круг Уимблдонского турнира, который проходит в пригороде Лондона.

Политика Украина отозвала приглашение наблюдателей ПАСЕ на выборы в Раду Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий отозвал приглашение наблюдателей Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) на досрочные выборы в Раду.

Экономика Медведев обсудит с регионами реализацию нацпроектов В мае Медведев поручил своим заместителям следить за реализацией национальных проектов в регионах, "просто ездить в командировки и на месте смотреть, чего и как делается".

Шоу-бизнес Лещенко прокомментировал выезд автомобиля Пугачевой на перрон Народный артист РСФСР Лев Лещенко прокомментировал инцидент с поездкой певицы Аллы Пугачевой по перрону Рижского вокзала на автомобиле.

Авто Toyota обновила топовую версию пикапа Toyota Hilux Дилеры Toyota в России начали прием заказов на новую топовую версию пикапа Toyota Hilux — Exclusive Black.

Транспорт В Чехии прокомментировали отмену рейсов российских авиакомпаний "В связи с решением авиационных властей Чешской Республики аннулировать ранее выданные разрешения на выполнение рейсов по маршруту Москва — Прага — Москва, Аэрофлот вынужден отменить следующие рейсы", - заявили в компании "Аэрофлот".

Общество Центр современного искусства передадут Пушкинскому музею до 2019 года Министерство культуры передаст Государственный центр современного искусства (ГЦСИ) в ведение ГМИИ имени Пушкина до конца текущего года, сообщил во вторник, 2 июля, глава ведомства Владимир Мединский.

Политика Восьми украинским морякам предъявили окончательное обвинение Восьми украинским морякам, арестованным после инцидента в Керченском проливе, предъявили обвинение в незаконном пересечении госграницы РФ организованной группой.

Спорт WADA подозревает 298 российских атлетов в употреблении допинга Всемирное антидопинговое агентство (WADA) передало международным спортивным федерациям первую партию информации по данным из московской лаборатории, речь идет о данных по 43 спортсменам и 150 пробам, сообщается на официальном сайте WADA.

Общество Изучена причина наводнения в Иркутской области Причиной наводнения в Иркутской области стали атмосферные аномалии и глобальное изменение климата.

Наука В Египте у подножия самой старой пирамиды нашли десятки странных мумий Десятки необычных мумий обнаружили польские археологи в Египте в поселении Саккара у подножия самой старой пирамиды в мире - Джосера.

Общество Июнь стал самым жарким месяцем в мире за все время наблюдений Программа мониторинга экологии и климата Земли "Коперник" сообщила, что наблюдения со спутников показали, что июнь стал самым жарким месяцем на планете за все время сбора метеоданных.

Экономика Михельсон допустил участие японской MOL в проектах перевалки СПГ НОВАТЭК рассматривает возможность участия японской MOL (Mitsui O.S.K. Lines) в проекте строительства терминала по перевалке СПГ на Камчатке и в Мурманске.

Политика Путин поручил увеличить выплаты по уходу за детьми "Обеспечить внесение к законодательство изменений, предусматривающих установление с 1 января 2020 года ежемесячных выплат гражданам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет, в размере, равном величине прожиточного минимума для детей, определенном в субъекте России", — говорится в документе.

Космос Команда InSight получает кадры по спасению «Крота» Представители НАСА заявили, что теперь команда сможет взглянуть на «Крота» и, возможно, выяснить, в чем дело.

Политика В Совете Европы подсчитали долги России Ранее сообщалось, что Россия заплатила заплатила взнос в бюджет Совета Европы за 2019 год.

Происшествия Клад из монет XIX-XX веков нашли в центре Москвы При раскопках в центре Москвы археологи обнаружили клад из монет XIX–XX веков. Об этом 2 июля сообщается на сайте столичной мэрии.