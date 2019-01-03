Кино
Российское кино побило рекорды по сборам и посещаемости в 2018 году
Российское кино побило рекорды по сборам и посещаемости в 2018 годуLife.ru03:40
Российское кино по итогам 2018 года установило как зрительский, так и кассовый рекорд. Об этом стало известно из отчёта, который был опубликован на сайте Фонда кино. Совокупные кассовые сборы отечественного кино превысили 13,8 миллиарда рублей.
Life.ru03:40
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Стало известно, на какие фильмы в 2018 казанцы ходили в кинотеатры чаще всего
ProKazan.ru01 января в 02:38
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