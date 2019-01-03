Кино

Российское кино побило рекорды по сборам и посещаемости в 2018 году
Life.ru
03:40

Российское кино по итогам 2018 года установило как зрительский, так и кассовый рекорд. Об этом стало известно из отчёта, который был опубликован на сайте Фонда кино. Совокупные кассовые сборы отечественного кино превысили 13,8 миллиарда рублей.
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