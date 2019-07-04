Энергетика
Около 55% граждан РФ сократят поездки на авто при росте цен на бензинREGNUM 01:55
Более половины жителей России (54%) при дальнейшем росте цен на бензин планируют сократить поездки на автомобиле и намерены сделать запас топлива. Таковы данные опроса, проведенного исследовательский холдинг «Ромир».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Сколько водителей готовы отказаться от автомобиля, если бензин подорожает?
Красная веснавчера в 09:19
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 11:14, Ашберн
Происшествия
Сотрудники «Альфы», «Вымпела» и управления «К» ФСБ задержаны в Москве
Три сотрудника спецподразделения «Альфа», сотрудник группы спецназначения «Вымпел» и два офицера управления «К» ФСБ России (банковский отдел — Прим.ред.) задержаны в Москве по подозрению в организации преступного сообщества, мошенничестве и превышении должностных полномочий, сообщает РБК со ссылкой на собственный источник.
Обновлено в 08:46
Происшествия
В Ингушетии задержана тетя жестоко избитой девочки
В жестоком избиении семилетней девочки из Ингушетии подозревается ее родная тетя - ребенок неофициально находился у нее на воспитании.
Обновлено в 09:20
Политика
Премьер Украины пригрозил уволить руководство «Нафтогаза»
Руководству компании «Нафтогаз Украины» и других государственных компаний грозит увольнение за обращение в суды с исками против государства, заявил премьер-министр страны Владимир Гройсман на заседании кабмина.
Обновлено в 06:28
Происшествия
Появилось видео задержания сбежавшей с миллионами Луизы Хайруллиной
Луиза Хайруллина 27 мая похитила из "Россельхозбанка" в Салавате, где работала, более 23 миллионов рублей и пропала вместе с мужем и двумя дочками.
Обновлено в 05:31
Происшествия
В Петербурге пара выпала из окна во время секса
В Веселом Поселке Петербурга из окна девятого этажа выпала молодая пара.
Обновлено в 05:28
Политика
Мир без ДРСМД станет менее стабильным для всех, заявил Столтенберг
Генсек НАТО Йенс Столтенберг признал по итогам переговоров в рамках Совета Россия-НАТО в пятницу, что мир без Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности станет "менее стабильным" для всех.
Обновлено в 08:14
Общество
В России разработали новый плацкартный вагон без боковых полок
Концепт нового плацкартного вагона с удлиненными спальными местами и без боковых полок разработало предприятие "Вагонреммаш".
Обновлено в 02:59
Происшествия
Польский суд экстрадирует в Россию совладельца «Зимней вишни»
Польский суд решил экстрадировать в Россию Вячеслава Вишневского — бывшего гендиректора основной компании-владельца сгоревшего в Кемерово ТЦ "Зимняя вишня".
Обновлено в 10:20
Футбол
Адвокат рассказал, в какой колонии окажутся Кокорин и Мамаев
Адвокат футболиста Павла Мамаева Игорь Бушманов назвал исправительное учреждение, в котором будут отбывать срок наказания его подзащитный, а также Александр и Кирилл Кокорины.
Обновлено в 10:25
Происшествия
В Полтавской области селянин убил чупакабру
В начале нулевых годов чупакабру описывали как четвероногое существо, похожее на собаку или койота с клыками и свиной мордой.
Обновлено в 08:11
Шоу-бизнес
Юрия Шатунова экстренно прооперировали в Москве
Экс-солисту группы "Ласковый май" Юрию Шатунову срочно сделали операцию в одной из московских больниц Об этом сообщает "Комсомольская правда" со ссылкой на директора артиста Аркадия Кудряшова.
Обновлено в 03:07
Происшествия
В Петербурге оштрафовали четверых человек за поджог офисов СМИ
Октябрьский районный суд Петербурга оштрафовал четверых человек за поджог в 2018 году петербургской редакции телеканала НТВ и офиса "Федерального агентства новостей", уголовное дело прекращено, сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов города.
Обновлено в 09:58
Происшествия
20-метровый факел в Москве попал на видео
Обновлено в 10:30
Политика
Трамп рассказал, как в XVIII веке американцы захватывали аэропорты
«Наша армия захватила воздух, разрушила крепостные стены, заняла аэропорты — она сделала все, что нужно», — сказал Трамп во время своей торжественной речи.
Обновлено в 10:20
Происшествия
Фургон въехал в толпу людей в Великобритании
В британском графстве Дербишир автофургон въехал в толпу людей. Об этом сообщает местная полиция.
Обновлено в 10:09
Политика
«Единая Россия» не будет проверять главу Московского отделения партии после расследования «Фонда борьбы с коррупцией»
Обновлено в 05:01
Происшествия
Топ-менеджеров «дочки» «Шереметьево» уволили из-за коллапса с багажом
После массовых задержек багажа в "Шереметьево" были уволены несколько руководителей компании "Шереметьево Хэндлинг", которой передали обслуживание багажа пассажиров аэропорта.
Обновлено в 06:27
Авто
В Туле вновь начнут производить легендарный мотороллер «Муравей»
Обновлено в 03:10
Происшествия
У Красной площади столкнулись два туристических автобуса
На парковке возле Красной площади произошло ДТП с двумя туристическими автобусами, сообщили РБК в столичном управлении ГИБДД.
Обновлено в 10:12
Общество
Британец выловил рекордного 105-килограммового сиамского карпа
В Таиланде британский рыбак Джон Харви выловил самого большого в мире сиамского карпа, или гигантского усача.
Обновлено в 09:08
Театры
Евгений Марчелли уволился из ярославского театра имени Волкова
Художественный руководитель ярославского театра имени Волкова Евгений Марчелли в результате сложившейся конфликтной ситуации с директором Алексеем Туркаловым принял решение написать заявление об уходе, об этом он рассказал в пятницу журналистам.
Обновлено в 10:59
Общество
Масляков купил особняк за 375 миллионов в элитном поселке
Руководитель и ведущий Международного союза «Клуб веселых и находчивых» (КВН) Александр Масляков с женой Светланой купили двухэтажный особняк в элитном поселке ParkVille Жуковка.
Обновлено в 08:33
Общество
«Укрэнерго» заявило о риске потери управления энергосистемой страны
Удовлетворение иска украинской Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) против «Укрэнерго» поставит под угрозу управление всей энергосистемой страны.
Обновлено в 09:44
Футбол
«Зенит» претендует на нападающего «Реала»
Санкт-петербургский «Зенит» претендует на нападающего мадридского «Реала» Кристо Гонсалеса.
Обновлено в 06:07
Общество
Сбежавшая жена шейха Дубая нашла убежище в Британии
Принцесса Хая, «младшая» жена дубайского правителя Мохаммеда бин Рашида, перебралась из ФРГ в Лондон. Об этом сказано в сообщении BBC News.
Обновлено 02 июля в 15:13
Политика
Путин встретился с Папой Римским
Российский лидер Владимир Путин в Ватикане встретился c Папой Римским Франциском.
Обновлено вчера в 08:18
Спорт
Членов МОК Попова и Бубку обвинили в коррупции. Что важно знать
Кого и в чем обвиняют Кабрал в ходе заседания суда назвал фамилии четырехкратного олимпийского чемпиона российского пловца Александра Попова и олимпийского чемпиона, украинского прыгуна с шестом Сергея Бубки.
Обновлено в 07:38
Происшествия
Погибших в Баренцевом море подводников похоронят тайно
Обновлено вчера в 18:47
Политика
Зеленский представил нового донецкого главу на русском языке
Как следует из опубликованной пользователем Facebook видеозаписи, на которой Зеленский представляет Кириленко, президент Украины во время выступления в Краматорске начал говорить по-русски.
Обновлено в 10:41