Более половины жителей России (54%) при дальнейшем росте цен на бензин планируют сократить поездки на автомобиле и намерены сделать запас топлива. Таковы данные опроса, проведенного исследовательский холдинг «Ромир».

Около 55% граждан РФ сократят поездки на авто при росте цен на бензин

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