с чего всё началось

Наиболее критично к относятся люди 25–30 лет, более обеспеченные и образованные. Это группа, которая через некоторое время будет задавать тон. В Москве такие установки выражены максимально. Мы увидим усиление негативного тренда в отношении к президенту.

Большинство жителей России (54%) высказали желание видеть Владимира Путина на посту президента страны и после 2024 года. Не хотят, чтобы Путин остался президентом 38%. Таковы данные опроса, проведенного «Левада-центром».

Около 55% граждан РФ хотят видеть Путина президентом после 2024 года

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