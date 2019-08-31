Футбол

РИА НовостиРИА НовостиОколо 500 болельщиков проводили игроков «Зенита» на матч против «Спартака»

Спартак — Зенит
завтра
в 12:00
Чемпионат России
Москва, Стадион «Спартак»
Около 500 болельщиков "Зенита" собрались в аэропорту Санкт-Петербурга, чтобы проводить футболистов команды на матч восьмого тура чемпионата России против московского "Спартака", сообщили РИА Новости в пресс-службе "сине-бело-голубых". "Зенит" сыграет со "Спартаком" в Москве в воскресенье.
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