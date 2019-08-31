Футбол
РИА НовостиОколо 500 болельщиков проводили игроков «Зенита» на матч против «Спартака»
Около 500 болельщиков "Зенита" собрались в аэропорту Санкт-Петербурга, чтобы проводить футболистов команды на матч восьмого тура чемпионата России против московского "Спартака", сообщили РИА Новости в пресс-службе "сине-бело-голубых". "Зенит" сыграет со "Спартаком" в Москве в воскресенье.
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 20:50, Вашингтон
Политика
В МИДе Польши заявили о несоответствии России «исторической правде»
Заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк рассказал, почему Россия не приглашена на мероприятия, посвященные годовщине начала Второй мировой войны.
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Несколько часов назад стало известно, что Ксения Собчак запустит в эфир проект о жизни Яны Рудковской и членов ее семьи – супруга Евгения Плющенко и сына Саши.
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Снова шокировала. Ирина Шейк вышла на прогулку в парке без юбки
Свой дерзкий образ Шейк прокомментировала так: мол это такой стиль для уикенда.
ГТРК Южный Урал 08:17
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РИА Новости 06:14
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Число жертв стрельбы в Техасе увеличилось до пяти
Число жертв стрельбы в Техасе увеличилось до пяти, стрелок ликвидирован, сообщает телеканал Fox 4 со ссылкой на представителя полиции.
РИА Новости 19:42
Общество
Фестиваль «PRO лето» на проспекте Сахарова посетили 20 тысяч человек
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РЕН ТВ 17:50
Армия и оружие
Рогозин отреагировал на заявление Трампа о военных действиях в космосе
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа, назвавшего космос следующей областью военных действий.
РБК 29 августа в 20:16
Армия и оружие
В Сирии задержан боевик по кличке Палач из Ракки
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Взгляд.ру вчера в 04:41
Происшествия
В результате обрушения сцены в Германии пострадали 23 человека
RT на русском 17:53
Гаджеты
Apple бесплатно заменит дисплей в Watch Series 2 и Series 3
Apple объявила об открытии программы по бесплатной замене и ремонту дисплеев в некоторых моделях Apple Watch Series 2 и Series 3. Apple признала, что на закругленных краях дисплея часов могут появляться специфические трещины.
The GEEK 11:59
Баскетбол
Начало надежд. Сборная России выиграла первый матч на чемпионате мира
Воронцевич без превышения частоты пульса точно оформил штрафные, одновременно положив конец этому матчу и успешному началу сборной на турнире в Китае.
Sportbox.RU 17:40
Происшествия
Пострадавшая при аварии самолета в Подмосковье девочка прооперирована
Девочка, пострадавшая в результате жесткой посадки легкомоторного самолета в подмосковном Минино, прооперирована, передает «Интерфакс».
МИР 24 13:01
Футбол
Защитник клуба РПЛ дважды спас пустые ворота
Российский защитник «Ростова» Евгений Чернов дважды выручил свою команду в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Локомотива».
Lenta.ru 14:48
Общество
Россиянам пообещали ряд новшеств в сентябре 2019 года
С 1 сентября россияне призывного возраста, имеющие право на получение отсрочки от службы в рядах российской армии, получают возможность добровольно отказаться от нее и пойти на службу.
Газета.Ru 06:28
Происшествия
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Эхо Москвы 19:08
Общество
Умер гендиректор Tez Tour Дмитрий Шершнев
Генеральный директор туроператора Tez Tour Дмитрий Шершнев скоропостижно скончался, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на сообщение компании.
РБК 09:34
Шоу-бизнес
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Ничего особенного – многие наверняка скажут, увидев фотографии Аллы Пугачевой. Артистка всего-навсего показала свои стройные ноги.
Регион online 10:59
Космос
Космонавтам на МКС с трудом удалось включить робота «Федора»
Российский космонавт Алексей Овчинин с трудом включил электропитание робота "Федора" на борту Международной космической станции (МКС).
РИА Новости вчера в 13:04
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Россия стала председателем в Совбезе ООН
С воскресенья, 1 сентября, Россия на месяц становится председателем в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций.
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Политика
Пригожин назвал слова Кикабидзе о России идиотизмом высшей меры
Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал слова грузинского певца и актера Вахтанга Кикабидзе о политической ситуации в России.
Lenta.ru 10:17
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Дрезденский оперный бал стартовал в Петербурге
В Петербурге 31 августа стартует Дрезденский оперный бал.
Экономика сегодня 14:56
Общество
Ураган «Дориан» в Атлантике усилился до третьей категории
Урагану «Дориан», усилившемуся в Атлантическом океане, присвоена третья категория, сообщает 30 августа Национальный центр США по наблюдению за ураганами.
REGNUM вчера в 14:58
Единоборства
Поветкин победил Фьюри единогласным решением судей
Российская газета 17:46
Общество
В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции
В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.
Вести.Ru 11:38
Шоу-бизнес
Внучка Боярского в прозрачном боди вскружила головы подписчикам
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РЕН ТВ 20:03