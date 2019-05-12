Футбол

Около 4 тысяч болельщиков ЦСКА ожидается на матче с «Зенитом»Sport24.ru 04:59

Сегодня, 12 мая, в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» состоится матч 28-го тура российской Премьер-лиги «Зенит» — ЦСКА. Коммерческий директор ЦСКА Андрей Зарубьян в беседе с корреспондентом Sport24 Алиной Матинян сообщил, что на игре ожидается около четырех тысяч болельщиков армейцев.
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ЦСКА на игре с «Зенитом» поддержат около четырех тысяч болельщиков

Soccer.ru05:25

Четыре тысячи болельщиков ЦСКА ожидается на матче с «Зенитом»

Матч ТВ06:29

Четыре тысячи болельщиков ЦСКА ожидается на матче с «Зенитом»

Sportbox.RU06:29

ЦСКА на матче с «Зенитом» поддержат порядка четырех тысяч болельщиков

Советский спорт06:10

В Петербург приехали четыре тысячи болельщиков ЦСКА

Форпост Северо-Запад12:50

Около 4 тысяч болельщиков ЦСКА ожидается на матче с «Зенитом»

Sport24.ru04:59
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В Петербурге фанаты устроили драку перед матчем «Зенита» и ЦСКА

ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, сообщил, что драка произошла между болельщиками футбольных клубов «Зенит» и ЦСКА в преддверии матча между этими командами.
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Футбол

«Спартак» обыграл «Уфу» в матче РПЛ

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В Литве сегодня проходят выборы президента республики.
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Вдова Олега Табакова Марина Зудина рассказала о новой роли и эротических сценах с участием молодого актера, сообщает ФАН.
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Молния убила украинца, его жена в реанимации

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Умер главный редактор фотоагентства «Интерпресс»

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В Раде обвинили Москву в дискриминации коренных народов России

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Мане, Салах и Обамеянг стали лучшими бомбардирами АПЛ

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В России упростили правила получения детских пособий

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Глава польской правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что Польша не собирается переходить на евро.
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Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, четырёхкратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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ЦСКА
Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Москвы, в прошлом - часть Центрального спортивного клуба Армии. Один из старейших и самых титулованных клубов в постсоветской истории российского футбола, ведущий свою историю от команды ОЛЛС, основанной в 1911 году. Семикратный чемпион СССР, пятикратный обладатель Кубка СССР, шестикратный чемпион России, семикратный обладатель Кубка России и Суперкубка России. Первый российский клуб, выигравший европейский клубный турнир. В 2014 году клуб выиграл чемпионат в пятый раз, и, таким образом, ЦСКА стал первым в российской истории клубом, собравшим оригиналы всех трофеев.
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