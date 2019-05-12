Футбол
Около 4 тысяч болельщиков ЦСКА ожидается на матче с «Зенитом»Sport24.ru 04:59
Сегодня, 12 мая, в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» состоится матч 28-го тура российской Премьер-лиги «Зенит» — ЦСКА. Коммерческий директор ЦСКА Андрей Зарубьян в беседе с корреспондентом Sport24 Алиной Матинян сообщил, что на игре ожидается около четырех тысяч болельщиков армейцев.
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