40 процентов россиян не имеют никаких сбереженийVologda-poisk.ru 04:28

Сервис по поиску работы Superjob в ходе опроса жителей страны выяснил, что около 40 процентов россиян не имеют никаких сбережений.

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