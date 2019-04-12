Экономика
40 процентов россиян не имеют никаких сбереженийVologda-poisk.ru 04:28
Сервис по поиску работы Superjob в ходе опроса жителей страны выяснил, что около 40 процентов россиян не имеют никаких сбережений.
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Политика
Зеленский призвал Порошенко не бегать за ним по телеканалам
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский обратился к действующему президенту страны Петру Порошенко с призывом больше работать и меньше «бегать по телеканалам в поисках Зеленского».
Обновлено в 06:35
Общество
В России открылась вакансия мечты с зарплатой 100 тысяч рублей в месяц
Российский сервис продажи авиабилетов Biletik.aero открыл вакансию путешественника с зарплатой 100 тысяч рублей в месяц.
Обновлено в 02:27
Футбол
Егоров пригласил Грушевского, раскритиковавшего Лапочкина, на семинар по правилам игры в футбол
Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров ответил на критику известного артиста и болельщика ЦСКА Михаила Грушевского, который выразил недовольство работой арбитра Сергея Лапочкина в матче 23-го тура РПЛ с «Оренбургом» (2:3). Рефери удалил с поля защитника армейцев Марио Фернандеса.
Обновлено в 06:38
Армия и оружие
Россия и НАТО полностью прекратили сотрудничество
Россия и НАТО полностью прекратили сотрудничество по гражданской и военной линиям.
Обновлено в 06:50
Общество
«Коммерсантъ» рассказал о новом виде мошенничества в интернете
В МВД и Роскомнадзор начали поступать жалобы от интернет-пользователей, которые заявляют о новом виде мошенничества.
Обновлено в 02:04
Общество
Более 180 мотоциклов Harley-Davidson попали под отзыв в России
Компания «Харли-Дэвидсон Рус» объявила об отзыве 181 мотоцикла Harley-Davidson (тип XG1), реализованных с января 2015 года по настоящее время.
Обновлено в 07:39
Политика
В штабе Зеленского не признают референдум в Крыму
Пресс-служба кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского заявила, что в его штабе референдум о воссоединении Крыма с РФ не признают, но диалог с Москвой считают неизбежным.
Обновлено в 10:03
Единоборства
Националист Дацик проиграл бой блогеру Тарасову
В Москве прошел бой националиста и экс-бойца MMA Вячеслава Дацика с блогером Артемом Тарасовым.
Обновлено в 08:13
Происшествия
Мертвого крокодила нашли в лесу в Оренбургской области
Полиция Оренбургской области проводит проверку после обнаружения в лесу мертвого крокодила.
Обновлено в 11:10
Авто
Купеобразный кроссовер Volkswagen Teramont стал серийным
На автосалоне в Шанхае состоялась премьера купеобразного кроссовера Volkswagen Teramont X. От прошлогоднего концепта Atlas Cross Sport и обычного «Терамонта» новинка отличается измененным дизайном экстерьера и оформлением салона.
Обновлено в 10:59
Политика
Главный военный прокурор Украины совершил побег из страны
Украинский журналист Василий Крутчак проинформировал о побеге главного военного прокурора Анатолия Матиоса с территории страны.
Обновлено в 11:49
Хоккей
Скончался бывший хоккеист сборной России Дмитрий Набоков
Бывший нападающий сборной России по хоккею Дмитрий Набоков умер в возрасте 42 лет в Новосибирске.
Обновлено в 06:51
Шоу-бизнес
Украинка Maruv гастролирует по России и собирает полные залы
Украинская исполнительница Maruv, которая стала победительницей национального отбора «Евровидения» и не поехала на конкурс в Израиль из-за скандала, снова в центре внимания своих фолловеров в Инстаграм.
Обновлено в 11:54
Шоу-бизнес
Сергей Зверев впервые раскроет историю усыновления сына
Обновлено в 07:38
Происшествия
Под Мокшаном в ночном ДТП погибли 5 человек
В группе пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области сообщили, что водитель и пассажиры легкового автомобиля — 36-летний, 61-летний и 55-летний мужчины, а также 36-летняя женщина погибли на месте аварии.
Обновлено в 02:40
Происшествия
Пилоты бросили всех пассажиров лайнера в аэропорту и улетели без них
Пилоты самолета easyJet совершили экстренную посадку, а затем улетели без пассажиров.
Обновлено в 06:18
Теннис
Рублев покинул Masters в первом круге, уступив Фоньини
Обновлено в 11:25
Шоу-бизнес
Илья Резник рассказал о личной драме из-за разлуки с сыном
Обновлено в 04:54
Экономика
Граждан России с низкой зарплатой могут освободить от уплаты НДФЛ
Граждан России могут освободить от уплаты подоходного налога. Однако такая мера коснётся только жителей страны с низкими доходами.
Обновлено в 01:08
Космос
Обнаружен чудом выживший свидетель зарождения Солнечной системы
Находка дает новые ключи к формированию, структуре и эволюции Солнечной системы, заявляют ученые в исследовании, представленном в журнале Nature Astronomy.
Обновлено в 11:00
Авто
Mercedes-Benz Concept GLB дебютировал в Шанхае
Компания Mercedes-Benz на автосалоне в Шанхае представила прототип нового кроссовера — модель Concept GLB.
Обновлено в 10:09
Важное за сутки
Алина Санько завоевала корону «Мисс Россия-2019»
Девушка получила денежный приз и корону из белого золота стоимостью более $1 млн Победительницей конкурса красоты "Мисс Россия-2019" стала 20-летняя Алина Санько из города Азов Ростовской области.
Обновлено 13 апреля в 17:41
Транспорт
Подорожал проезд по платным участкам трассы М4 «Дон»
Обновлено в 01:51
Политика
Россия может выплатить долг Совету Европы
На очередной сессии в апреле этого года ПАСЕ большинством голосов одобрила резолюцию, в которой содержится призыв к российской стороне сформировать свою делегацию и выплатить взнос в бюджет Совета Европы.
Обновлено в 02:25
Наука
Кардиологи назвали способ улучшить работу сердца
Специалисты Американской кардиологической ассоциации пришли к выводу, что регулярные занятия йогой помогают снизить артериальное давление и улучшить работу сердца и сосудов.
Обновлено в 11:43
Гаджеты
«Лаборатория Касперского» обнаружила новую уязвимость Windows
В операционной системе Windows обнаружена новая уязвимость, которая дает хакерам возможность получить контроль над зараженным устройством, заявили в «Лаборатории Касперского».
Обновлено в 10:42
Авто
Новый Mercedes-Benz GLS рассекретили до премьеры
В Сеть утекли фотографии внедорожника Mercedes-Benz GLS нового поколения.
Обновлено в 07:18