Происшествия
Около 40 детей отравились в детском лагере в КрымуИнтерфакс 17:15
Собеседник агентства отметил, что все отравившиеся находятся в удовлетворительном состоянии. Позднее директор лагеря "Лучистое" Ренат Каюмов сообщил "Интерфаксу", что в течение суток около 40 детей обратились к медикам из-за плохого самочувствия, но никто из них не был госпитализирован.
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Более 30 детей госпитализированы во вторник из-за отравления в санатории в Крыму, трое из них в реанимации, сообщили ТАСС в администрации города Евпатория.ТАСС16:45
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