Происшествия
Около 40 детей отравились в детском лагере в КрымуИнтерфакс 17:15
Собеседник агентства отметил, что все отравившиеся находятся в удовлетворительном состоянии. Позднее директор лагеря "Лучистое" Ренат Каюмов сообщил "Интерфаксу", что в течение суток около 40 детей обратились к медикам из-за плохого самочувствия, но никто из них не был госпитализирован.
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Причина отравления детей в лагере под Евпаторией устанавливается, опасений за состояние здоровья детей нет, все дети спят в лагере, сообщил РИА Новости его директор Ренат Каюмов. Ранее сообщалось, что около 40 детей доставлены из лагеря в больницы с признаками пищевого отравления.РИА Новости17:45
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