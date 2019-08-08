8 августа московский "Спартак" сыграет первый матч в Лиге Европы. Красно-белые в рамках 3-го квалификационного раунда встретятся со швейцарским "Туном". Москвичи считаются фаворитами противостояния, но им может помешать добиться успеха ряд факторов.

«Спартак» на выезде сыграет с «Туном» в Лиге Европы

Происшествия Идет опознание погибших в ДТП с автобусом под Новороссийском Мэр Новороссийска Игорь Дяченко, находящийся на месте ЧП, сообщил, что идет опознание погибших в ДТП с автобусом, которое произошло вечером в среду.

Политика Бундестаг: объединение Германии не произошло бы без русских 3 октября 1990 года состоялось объединение Германии: ГДР и Западный Берлин вошли в состав ФРГ.

Происшествия Экс-президента Киргизии Атамбаева задержали при штурме резиденции Сотрудники милиции Киргизии задержали бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева.

Общество В Гидрометцентре рассказали о погоде во второй половине августа Вторая половина августа на большей части России станет теплее первой, сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

Политика В Совфеде сообщили о попытках США вмешаться в выборы в Мосгордуму В недавних протестных акциях в Москве "есть признаки внешнего вмешательства в суверенные дела России", заявил глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов на заседании рабочей группы.

Происшествия В Подмосковье полиция завела дело на криминального авторитета Сутулого Полиция завела дело о занятии "высшего положения в преступной иерархии" против криминального авторитета Ахмеда Сутулого, сообщили в ГУМВД России по Московской области.

Общество В России впервые замечен сельдяной король Первого в России сельдяного короля нашли 5 августа в бухте Паллада.

Технологии В России запустили первую пилотную зону сети 5G Компании Tele2 и Ericsson запустили первую в России пилотную зону связи пятого поколения (5G) на Тверской улице в Москве.

Политика Кадыров назвал организаторов вторжения в Дагестан Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал о вторжении в Дагестан банд террористов, которое произошло 20 лет назад.

Энергетика «Северному потоку-2» пообещали срыв сроков и подорожание Отсутствие разрешения от Дании на строительство участка «Северного потока-2» может повлечь за собой задержку в реализации проекта и увеличит его стоимость.

Гаджеты AMD отчиталась о завершении разработки процессорной архитектуры Zen 3 Свидетельства «шахматного порядка» разработки процессорных архитектур находятся и в социальных сетях для профессионалов, где один из разработчиков Zen 2 случайно обмолвился о своей причастности к созданию архитектуры Zen 5. Соответственно, над архитектурами Zen 3 и Zen 4 могли работать представители другой команды, и для компании Intel подобная практика тоже является обычным делом.

Экономика Правительство утвердило план перехода к эталонным тарифам ЖКХ Правительство России утвердило план мероприятий о переходе на расчет тарифов на тепло и воду с использованием эталонных значений.

Политика Эрдоган высказался о позиции Турции относительно Крыма Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что Анкара «не признавала и не признает незаконной аннексии Крыма».

Политика К Зеленскому не пустили российскую журналистку Журналистку телеканала "Россия" не подпустили к президенту Украины Владимиру Зеленскому во время его посещения Константинопольского патриарха Варфоломея.

Политика Зеленский обещает провести земельную реформу на Украине Земельная реформа на Украине должна быть проведена до конца 2019 года, заявил президент Владимир Зеленский на бизнес-форуме в Турции, сообщает информагентство "Укринформ".

Шоу-бизнес Милла Йовович заявила о третьей беременности Голливудская актриса Милла Йовович заявила о третьей беременности.

Политика Бывший следователь требует возбудить уголовное дело против Сталина Экс-следователь отметил, что уголовное дело возбудить нельзя, так как Сталин умер, однако необходимо дать его действиям объективную правовую оценку.

Кино Квентин Тарантино рассказал в Москве, каким будет его последний фильм Следующий фильм Квентина Тарантино может стать последним, заявил режиссер 7 августа на пресс-конференции в Москве, транслировавшейся на Newstube.ru.

Музыка Максим Фадеев расторг контракт с Наргиз Как сообщало ИА REGNUM, ранее певица Кристина Кошелева из шоу «Песни» на канале «ТНТ» объявила о том, что она вынуждена расторгнуть контракт с компанией MALFA продюсера Максима Фадеева.

Происшествия Фигурантку дела «Нового величия» Анну Павликову увезли из суда в больницу В Люблинский районный суд Москвы вызвали скорую помощь для обвиняемой по делу «Нового величия» Анны Павликовой.