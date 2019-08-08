В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы с «Туном» московский «Спартак» поддержат от 300 до 400 поклонников команды. «Мы ожидаем от 300 до 400 болельщиков московской команды», — цитирует ТАСС пресс-службу швейцарского клуба.

Около 400 болельщиков поддержат «Спартак» в матче ЛЕ с «Туном»

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