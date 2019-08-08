Футбол

Около 400 болельщиков поддержат «Спартак» в матче ЛЕ с «Туном»RT на русском вчера в 09:23

Тун — Спартак
2 – 3
Матч завершён
Лига Европы, Квалификация, вчера
Арена Тун
Базиль Штилльхарт
8′
22′
Эсекиэль Понсе
29′
Зелимхан Бакаев
Ридж Манси
Маттео Тозетти
46′
Никки Хавенар
50′
Ниас Хефти
52′
58′
Александр Максименко
Симоне Рапп
59′
60′
Джано Ананидзе
Андре Шюррле
72′
Резиуан Мирзов
Александр Ташаев
73′
Зелимхан Бакаев
Свен Йосс
Деннис Саланович
77′
87′
Зелимхан Бакаев
Лоренсо Мельгарехо
90′+3′
Самуэль Жиго
В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы с «Туном» московский «Спартак» поддержат от 300 до 400 поклонников команды. «Мы ожидаем от 300 до 400 болельщиков московской команды», — цитирует ТАСС пресс-службу швейцарского клуба.
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