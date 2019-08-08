Футбол

Около 400 болельщиков поддержат «Спартак» в матче ЛЕ с «Туном»RT на русском 09:23

Тун — Спартак
2 – 3
Матч завершён
Лига Европы, Квалификация, сегодня
Арена Тун
Базиль Штилльхарт
8′
22′
Эсекиэль Понсе
29′
Зелимхан Бакаев
Ридж Манси
Маттео Тозетти
46′
Никки Хавенар
50′
Ниас Хефти
52′
58′
Александр Максименко
Симоне Рапп
59′
60′
Джано Ананидзе
Андре Шюррле
72′
Резиуан Мирзов
Александр Ташаев
73′
Зелимхан Бакаев
Свен Йосс
Деннис Саланович
77′
87′
Зелимхан Бакаев
Лоренсо Мельгарехо
90′+3′
Самуэль Жиго
В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы с «Туном» московский «Спартак» поддержат от 300 до 400 поклонников команды. «Мы ожидаем от 300 до 400 болельщиков московской команды», — цитирует ТАСС пресс-службу швейцарского клуба.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Спартак» поблагодарил болельщиков за поддержку в игре с «Туном»

Sportbox.RU16:33

«Тун» – «Спартак» – 2:3, 8 августа 2019 года, обзор матча Лиги Европы

Чемпионат15:00

На матч «Спартака» в Швейцарии не пустили болельщика в маске Трампа и с картонным Путиным

Sport24.ru13:09

Лига Европы. «Спартак» в гостях сыграет с «Туном»

Бомбардир.ру03:18

«Спартак» поблагодарил болельщиков за поддержку в матче с «Туном» в Швейцарии

Спорт-Экспресс16:32

Суперэкспресс: «Тун» – «Спартак», «Люцерн» – «Эспаньол», «Ливерпуль» – «Норвич», «Андерлехт» – «Мехелен»

ODDS.ruвчера в 17:07

«Тун» - «Спартак»: прогноз на матч квалификации Лиги Европы. Когда падать уже некуда

Legalbetвчера в 05:05
Показать все источники
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 19:57, Ашберн
Экономика

Блогеры повлияли на выбор почти половины покупателей люкса в России

К покупателям "люкса" аналитики относили тех людей, которые за предыдущие 12 месяцев (исследование проводилось с середины декабря 2018-го по 19 января 2019-го) потратили в среднем на персональные предметы роскоши € 39 тыс. Размер "чека" таких покупателей вырос за прошедший год — в 2017-м он составлял € 37 тыс. "Вес" блогеров в России оказался выше среднемирового уровня на 41%.
Обновлено в 17:00
Политика

Зеленский встретился с константинопольским патриархом Варфоломеем

«Президент Украины Владимир Зеленский в рамках второго дня официального визита в Турцию 8 августа встретился со Вселенским патриархом Варфоломеем», — говорится в сообщении.
Обновлено в 07:55
Общество

Телеканалы прервали вещание для предупреждения об урагане в Москве

Обновлено в 17:26
Кино

Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм

Напомним, ранее сообщалось, что «Тарантино» заманивает петербуржцев на прививки.
Обновлено вчера в 05:20
Наука

В Ирландии найдено скопление неолитических памятников

Команда из Университетского колледжа Дублина обнаружила следы почти четырех десятков неизвестных ранее памятников, расположенных рядом с Ньюгрейнджем.
Обновлено в 11:18
Политика

Украина пустила российский самолет в свое воздушное пространство

Российский самолет получил разрешение на пролет над территорией Украины, несмотря на действующий запрет, сообщается на странице в Facebook украинского госпредприятия «Украэрорух», занимающегося обслуживанием воздушного движения.
Обновлено в 19:28
Происшествия

Уголовное дело против ФБК вызывает у юристов множество вопросов

Следственный комитет России (СКР) в четверг заблокировал счета Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и региональных штабов Алексея Навального в связи с расследованием дела об отмывании денег.
Обновлено в 17:35
Происшествия

Илья Яшин получил очередные 10 суток ареста

Обновлено в 11:41
Экономика

Сбербанк станет совладельцем дочерней компании «Союзмультфильма»

«Союзмультфильм» и Сбербанк попросили правительство поддержать покупку банком 80% одноименной дочерней компании киностудии — ООО «Союзмультфильм», сообщают Forbes и РБК со ссылкой на письмо вице-премьера Антона Силуанова Дмитрию Медведеву.
Обновлено в 18:47
Общество

В России впервые заметили сельдяного короля

Жители Приморья нашли на побережье редкую рыбу — сельдяного короля. По словам ученых, это первая в России встреча с таким видом.
Обновлено в 06:30
Политика

Трамп объявил об отставке замглавы нацразведки США

Замглавы национальной разведки США Сью Гордон покинет свой пост одновременно со своим начальником Дэном Коутсом 15 августа, заявил в пятницу американский лидер Дональд Трамп.
Обновлено в 18:33
Футбол

Заглушить трибуны: Денис Глушаков впервые сыграет против «Спартака»

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков впервые сыграет против своего бывшего клуба после скандального ухода из стана красно-белых.
Обновлено в 17:00
Армия и оружие

В КНДР предупредили Южную Корею о риске эскалации из-за учений с США

Проведение Сеулом совместных военных учений с США может привести к эскалации напряжённости вокруг Корейского полуострова и вызвать ответные меры со стороны Пхеньяна, заявили в Комитете КНДР по делам объединения.
Обновлено в 19:48
Футбол

«Бавария» забила 23 безответных гола в товарищеском матче

«Бавария» разгромила «Роттах-Эгерн» в товарищеском матче со счетом 23:0. Четырьмя голами отметился Корентен Толиссо.
Обновлено в 15:21
Происшествия

В Москве напали на депутата Госдумы во время встречи с избирателями

Группа из 10-15 человек устроила потасовку в районе Бирюлево Западное на юге Москвы во время встречи депутата Госдумы Бориса Чернышова с избирателями, неизвестные попытались отобрать у парламентария его удостоверение.
Обновлено в 16:40
Игры

Ремейк XIII перенесли на 2020 год

Обновлено в 13:26
Армия и оружие

НАТО отказалась раскрыть «начинку» будущих АВАКСов

Эстония обратилась в Североатлантический альянс с просьбой раскрыть технологическую «начинку» будущих АВАКСов – самолетов дальнего радиолокационного обнаружения, которые должны прийти на замену текущим E-3A.
Обновлено в 18:10
Происшествия

Актер Дэнни Трехо спас ребенка из разбившейся машины

Американский актер мексиканского происхождения Дэнни Трехо помог спасти ребенка из автомобиля, который попал в ДТП.
Обновлено в 04:53
Футбол

Кононов рассказал об изменениях в «Спартаке»

Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов рассказал о планах руководства красно-белых на команду, передает Sport24.
Обновлено в 16:44
Происшествия

Экс-президент Киргизии Атамбаев сдался

Сотрудники силовых служб смогли пробиться к экс-президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву и арестовать его.
Обновлено в 09:26
Авто

Компания Honda сделает болиды серии IndyCar гибридами

Болиды Формулы-1 давно стали гибридами, в чемпионате по гонкам на выносливость WEC бензоэлектрические установки освоили топовый класс LMP1, а в 2020-м там же появится новый класс гиперкаров, допускающий гибридный привод.
Обновлено в 08:56
Политика

Украинский депутат заявил о невозможности возвращения Крыма

Депутат Верховной рады Олег Волошин заявил, что вопрос возвращения Крыма Украине закрыт. Об этом 8 августа сообщил портал «ПолитНавигатор».
Обновлено в 16:00
Политика

«Интер РАО» может возобновить проект Камбаратинской ГЭС-1 в Киргизии - Приходько

Киргизия и Россия договорились о строительстве Камбаратинской ГЭС-1 при участии "Интер РАО" и Верхне-Нарынского каскада ГЭС при участии "Русгидро" в 2012 году.
Обновлено в 17:15
Технологии

Хакеры научились менять чужие сообщения WhatsApp

В WhatsApp обнаружены уязвимости, которые позволяют хакерам править сообщения в личных и групповых чатах пользователей и таким образом распространять ложную информацию.
Обновлено в 19:08
Происшествия

Пенсионерка сутки отпугивала медведя рычанием в трясине

В Хабаровском крае пенсионерка застряла в болоте и на протяжении полутора суток отпугивала медведя рычанием.
Обновлено в 09:27
Армия и оружие

Российские разведчики поставили новый рекорд по выходу на связь

Российские разведчики выполнили все задания второго этапа конкурса "Отличники войсковой разведки" Армейских международных игр - 2019 в индийском городе Джейсалмер, установив рекорд по подготовке радиостанции и выходу в связь.
Обновлено в 12:29
Политика

В России оценили слова Эрдогана о Крыме

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган спекулирует темой крымско-татарского народа в беседах с лидером Украины Владимиром Зеленским для того, чтобы выглядеть хорошо в глазах руководства Евросоюза, заявили российские власти.
Обновлено в 13:49
Происшествия

Четверо туристов из Петербурга загадочно пропали под Мурманском

Четыре туриста из Санкт-Петербурга, отправившиеся на рыбалку в Мурманскую область, исчезли, пишет 8 августа РЕН ТВ.
Обновлено в 16:26
Гаджеты

AMD отчиталась о завершении разработки процессорной архитектуры Zen 3

Свидетельства «шахматного порядка» разработки процессорных архитектур находятся и в социальных сетях для профессионалов, где один из разработчиков Zen 2 случайно обмолвился о своей причастности к созданию архитектуры Zen 5. Соответственно, над архитектурами Zen 3 и Zen 4 могли работать представители другой команды, и для компании Intel подобная практика тоже является обычным делом.
Обновлено в 10:08
Футбол

«Эвертон» объявил о покупке у «Арсенала» Ивоби

Вингер «Арсенала» Алекс Ивоби стал игроком «Эвертона», сообщает официальный сайт клуба. Сумма трансфера не разглашается.
Обновлено в 17:14
Как работают Яндекс.Новости?
Лига чемпионов УЕФАБольше новостей по теме
Главное