Гаджеты

Около 400 «Яндекс.Телефонов» продано за декабрьКоммерсантъ 03:07

Всего около 400 «Яндекс.Телефонов» было реализовано за неполный декабрь 2018 года, а к 20 января число проданных смартфонов выросло до 450, сообщают «Ведомости» со ссылкой на сотрудников трех ритейлеров. Источники газеты ссылаются на данные компании GfK, исследующей рынки.
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Смартфон от «Яндекса» не пользуется спросом

За неполный декабрь «Яндексу» удалось реализовать через розничные сети около 400 своих смартфонов «Яндекс.Телефон». Об этом «Ведомостям» рассказали сотрудники трех ритейлеров. По словам одного из них, к 20 января количество проданных «Яндекс.Телефонов» выросло до 450.
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